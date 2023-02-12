День в истории: у КАМАЗа — вторая очередь, у православных и католиков — первая встреча

Чем примечательна дата 12 февраля?

Сегодня, 12 февраля, Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. 12 февраля была принята в эксплуатацию вторая очередь КАМАЗа, было решено построить Байконур, состоялась первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей, была официально опубликована декларация независимости Чили от Испании, в терапии успешно применили пенициллин. Родились 16-й президент США Авраам Линкольн, автор теории эволюции Чарльз Дарвин, философ и писательница Елена Рерих, научный руководитель Института истории Марджани Рафаэль Хакимов. Умерли философ Иммануил Кант, психолог Густав Кафка, великий математик и ректор Казанского университета Николай Лобачевский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

До 150 тысяч машин

12 февраля 1856 года в возрасте 63 лет в Казани скончался российский математик Николай Иванович Лобачевский — один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии». В течение 40 лет ученый преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Лобачевского похоронили на Арском кладбище.

Фото realnoevremya.ru

12 февраля 1947 года в Казани в семье поэта Сибгата Хакима родился Рафаэль Хакимов. Учился на физфаке КГУ, начинал старшим инженером проектного бюро Таттрансуправления, заместителем заведующего кафедрой Казанского государственного университета. В 1989-м стал заместителем заведующего идеологическим отделом областного комитета КПСС, потом — государственным советником при президенте РТ по политическим вопросам. В 2011-м возглавил Института истории имени Марджани, пост покинул в 2020-м, став научным руководителем института. Автор множества публицистических и исторических книг, а также один из создателей первой конституции республики.

12 февраля 1981 года была принята в эксплуатацию вторая очередь КАМАЗа: это означало, что мощности по производству были доведены до 150 тысяч грузовых автомашин в год. Заседание Госкомиссии в Набережных Челнах вел министр автопрома СССР Виктор Поляков. Комиссия поставила новому объекту «отлично». При этом, как считают историки, запуск произошел еще летом 1980-го.



12 февраля 2021 года «Реальное время» сообщило, что накануне труппа казанского театра имени Кариева официально рассталась с директором. Гузель Сагитова, проработавшая в татарском ТЮЗе два с половиной года, ушла с этой должности, чтобы занять пост заместителя руководителя исполкома Казани.

Фото: NASA

Решено — создаем Байконур



12 февраля 1955 года Совет министров СССР решил создать полигон, который предназначался для испытания боевых ракет и для исследований в области космической техники. Местом строительства был выбран значительный участок полупустыни в Казахстане. Весной 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, и уже 15 мая был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в конструкторском бюро Сергея Королева. С 1961 года полигон известен как космодром Байконур. В настоящее время Байконур передан России в аренду. В год с его стартовых комплексов осуществляется около 20 пусков ракет космического назначения, в том числе в прошлом году с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на борту которой находился так называемый первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

12 февраля 2016 года в международном аэропорту Гаваны на Кубе состоялась первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей — патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска. Подготовка к встрече в 2016 году шла 20 лет, еще в 1996—1997 годах велись переговоры об организации встречи патриарха Алексия II и папы Иоанна Павла II. Встреча в 2016-м стала возможной благодаря пересечению маршрутов — Кирилл прилетел в Гавану в рамках турне по Латинской Америке, а Франциск сделал остановку в кубинской столице перед началом пастырского визита в Мексику. Всего встреча длилась более двух часов, на ней патриарх и папа обсудили ряд важных проблем — гонения христиан на Ближнем Востоке, военно-политическое противостояние и религиозный раскол на Украине.

Фото: patriarchia.ru

Пенициллин спасает

12 февраля 1818 года была официально опубликована декларация независимости Чили от Испании — правда признана она была только в 1844 году, когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Документ был подписан в ходе чилийской войны за независимость, вооруженной борьбы чилийских креолов против испанского колониального господства. Война длилась с 1810 по 1821 годы. Независимость не получила единодушной поддержки чилийцев, которые были разделены на сторонников независимости и роялистов — в итоге разгорелась еще и гражданская война, длившаяся до 1823 года. Сегодня Чили считается одной из самых демократических, не коррумпированных, безопасных и богатых стран в Латинской Америке.



12 февраля 1941 года впервые в терапии успешно применили пенициллин для излечения пациента. Первый антибиотик, спасший впоследствии миллионы жизней, почти случайно открыл британский бактериолог Александр Флеминг, не слишком тщательно следивший за чистотой в своей лаборатории. В 1945 году Флемингу, Говарду Флори и Эрнсту Чейну была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

