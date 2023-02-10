Фиджитал Игры Казань LIVE. Турнир по Warface + лазертаг — матч за 3-е место и финал
Заключительные матчи турнира по Warface и лазертаг в рамках «Фиджитал игр» в Казани — главного киберспортивного события в России зимой 2023 года. Сегодня проходят сразу две игры — битва за 3-е место между командами Awinaw и MementoMori, а также принципиальный финал, в котором встретятся Repulse и Winstrike. Смотрите прямую трансляцию игр в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии