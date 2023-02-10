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Фиджитал Игры Казань LIVE. Турнир по Warface + лазертаг — матч за 3-е место и финал

10:45, 10.02.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Фиджитал Игры Казань LIVE. Турнир по Warface + лазертаг — матч за 3-е место и финал

Заключительные матчи турнира по Warface и лазертаг в рамках «Фиджитал игр» в Казани — главного киберспортивного события в России зимой 2023 года. Сегодня проходят сразу две игры — битва за 3-е место между командами Awinaw и MementoMori, а также принципиальный финал, в котором встретятся Repulse и Winstrike. Смотрите прямую трансляцию игр в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
СпортКиберспортОбщество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:24
    Ничего не сравнится с живой игрой!
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  • Анонимно 15:43
    ужас, страх божий
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