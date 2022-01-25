СИБУР меняет конфигурацию комплекса «Этилен-600» на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СИБУР решил поменять конфигурацию выпускаемой продукции строящегося этиленника «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление исполнительного директора по маркетингу и продажам ООО «СИБУР» Сергея Комышана в ходе выставки Interplastica 2022.



К планируемым 250 тыс. тонн ПСОН (полистирол общего назначения) добавится 100 тыс. тонн ПСВ (полистирол вспенивающийся). Это позволит покрыть быстрорастущие потребности российского строительного рынка.



— Немного изменим также портфель деривативов в части этиленовых производных и этиленовых, пропиленовых производных, и соответственно с этими анонсами выйдем в ближайшие несколько месяцев, — добавил Сергей Комышан.



Он отметил, что НКНХ не планируется переводить на переработку сжиженных углеводородных газов вместо нафты. В планах дозагрузить этиленовые производства, а также расширить на стороне «Казаньоргсинтеза».

