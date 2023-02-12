Цитаты недели: Путин — о зависти к России, Певцов — о «Чебурашке», Кадыров — о пришедших с мечом

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На уходящей неделе в России, которой завидуют все страны, по мнению президента Владимира Путина, вновь обсуждали вопросы спецоперации, санкционной агрессии Запада и отмены русской культуры за рубежом. В центре внимания оказался новый российский фильм «Чебурашка» — в картине, которая удостоилась множества хвалебных отзывов и побила рекорды по сборам, усмотрели чуждую российским ценностям «трансгуманистическую идеологию». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О завистниках России

Вот тут сказали только что, что там еще будут завидовать. Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Владимир Путин назвал Россию лучшей в мире страной, а на торжественном концерте в честь 100-летия отечественной гражданской авиации публично заявил, что остальные государства ей завидуют. Этим он и объяснил все неравнодушие к ней, выливающее в поток санкций и прочей агрессии. Все противодействие России только укрепит ее, уверен Путин.

О запрещенной пропаганде в «Чебурашке»

И если авторы, создатели пишут 6+ — это все-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеют значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные.

В фильме «Чебурашка», побившем всевозможные рекорды российского кинопроката и получившем миллионы положительных отзывов, внезапно нашли большой для современной России с ее политикой борьбы с ЛГБТ-пропагандой недостаток. Народный артист страны, депутат Госдумы Дмитрий Певцов увидел в нем проявления того, с чем так активно в последнее время боролись народные избранники — с пропагандой однополых союзов и идеи «родитель №1, родитель №2». Кроме того, по его мнению, в картине, рассчитанной на детей, нет «ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком». Фильм он считает «бомбой замедленного действия против российских детей».

О нефти ниже плинтуса

Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса.

Сельское хозяйство в Белоруссии оказалось куда более экономически эффективным, чем добыча нефти. В этом признался президент страны Александр Лукашенко. Он рассказал, что Белоруссии удалось продать продукции сельского хозяйства на $8,3 млрд, а значит все вложения в агропромышленный комплекс республики дали свои плоды. К тому же, как обратил внимание Александр Лукашенко, население Земли увеличивается, а вместе с ним растет и потребность в продовольствии, и тут успехи сельского хозяйства Белоруссии будут как нельзя кстати.

О пришедших в Россию с мечом

Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет?

К крылатой фразе «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» отсылает в своих рассуждениях по поводу продолжающейся почти год спецоперации глава Чечни Рамзан Кадыров. Он до сих пор недоумевает, почему Россия не может ответить на обстрелы своей территории киевским режимом жестче. Очередную волну недовольства у него вызвали слова члена комитета Госдумы по обороне генерала Виктора Соболева, который исключил возможность конфликта России с Польшей, через которую на Украину идет основной поток вооружения из стран Запада, поскольку это ознаменует начало Третьей мировой войны и ядерного столкновения. В Кремле же комментировать словесное противостояние Соболева и Кадырова не стали, заявив, что не участвуют в этой полемике.

О двух типах пострадавших от махинаций

Есть две категории людей: одни относятся к потерям именно как к проигрышу. Для них это не проект всей жизни, который поднимет на другой социальный и финансовый уровень. Они не идут жаловаться, что потеряли. В этот раз не повезло — может быть, повезет в следующий. Такие люди готовы рисковать снова и снова. Другой тип — это люди, которые воспринимают свои вложения как инвестиции. Их потери, кстати, чаще выше «среднего чека».

Финансовые пирамиды продолжают высасывать из россиян деньги. Как подсчитали в Центробанке, в среднем в прошлом году жители страны отдавали злоумышленникам 50—100 тысяч рублей. Как заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, на уловки пирамид ведутся и состоятельные люди, поскольку богатство не всегда показатель финансовой грамотности. Но все пострадавшие относятся к своем горю по-разному: кто-то как к случайному невезению, кто-то как к просчету. Однако кого бы не обманули мошенники, от наказания им не уйти, предупреждает Валерий Лях.

О серьезном подходе к матчам

Это ведь только в КХЛ 600, а если еще посчитать? Для меня любая игра серьезная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как серьезной игре.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым в истории тренером Континентальной хоккейной лиги, возглавлявшим одну команду в 600 матчах. В сложном юбилейном матче подопечные принесли ему победу над Амуром — 4:2. Сам Зинэтула Билялетдинов особого значения круглой дате не придает — для него, как для профессионала, важны все игры, к каждой из них он относится и готовится со всей серьезностью.

О выздоровлении

Они мне сказали: «Будешь спектакль играть, вылечим». Пришлось вылечиться.

Известный российский кинорежиссер и актер Никита Михалков, попавший в больницу в новогодние праздники, и выписанный оттуда спустя 3 недели, впервые появился на сцене. В своем первом публичном выступлении в театре он рассказал, как врачи вернули его к жизни. Медиков, находившихся на тот момент в зрительном зале, и всех переживавших за него Михалков поблагодарил за неравнодушие к его судьбе.