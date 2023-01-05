Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря режиссера Ирину Мячину. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него выявили ковидную пневмонию.

По первоначальной версии, которая появилась в СМИ, Никиту Михалкова в тяжелом состоянии положили в больницу якобы с ковидной пневмонией. Супруга именитого режиссера подтвердила факт госпитализации, но воздержалась от комментариев о его состоянии. По словам жены Михалкова, точный диагноз на тот момент был еще неизвестен.

Рассказала она лишь то, что режиссера перевозят в одну из больниц города Москвы.

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Артем Гафаров