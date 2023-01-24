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Никиту Михалкова выписали из больницы

19:19, 24.01.2023
Никиту Михалкова выписали из больницы
Фото: wikipedia.org

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, об этом он сообщил в telegram-канале «Бесогон».

— Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны, — написал он.

Режиссера госпитализировали 5 января, 6 января его перевели в реанимацию. 10 января он сообщил, что оставался в больнице, продолжал проходить обследования и получать необходимое лечение.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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