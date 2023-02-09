Тренер «Ак Барса» Билялетдинов достиг отметки в 600 матчей за один клуб первым в КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 матчей во главе одного клуба, сообщает пресс-служба «Ак Барса».



Юбилейным стал матч «Ак Барса» против хабаровского «Амура», который проходит в Казани в четверг.

Билялетдинов — на пятой строчке по количеству матчей в истории КХЛ среди тренеров. Перед ним: Андрей Назаров (647 матчей), Олег Знарок (709), Владимир Крикунов (722) и Дмитрий Квартальнов (809). Все они, в отличие от Билялетдинова, тренировали разные клубы.

Фото: ХК «Ак Барс»

В последнем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился в пользу «барсов» со счетом 3:4. Благодаря этой победе казанская команда вышла в плей-офф КХЛ.

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Маргарита Головатенко