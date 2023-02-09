В 2022 году россияне отдавали финансовым пирамидам в среднем до 100 тысяч рублей — это много или мало?

В 2022 году жители России отдавали в финансовые пирамиды в среднем 50—100 тысяч рублей. Такую цифру озвучил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

— Есть люди, которые теряли по 1,5—2 миллиона, а есть — и по 20—30 и даже 50 миллионов рублей. Все зависит от возможностей. Не надо думать, что, если у человека много денег, он обязательно хорошо разбирается в финансах, — заявил он.



Валерий Лях рассказал, что, по подсчетам экспертов Банка России, за 2022 год потери граждан от вложений в финансовые пирамиды составили около 5—6 миллиардов рублей. По его словам, это много, но на 30—35% меньше общих потерь от деятельности мошенников и финансовых пирамид в предыдущем году.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он напомнил, что в 2021 году потери в финансовой пирамиде Finiko, по данным МВД, превышали 5 млрд рублей, пишет «РИА Новости».



100 тысяч рублей — это:

$1397 , или €1301 по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; до 14,6 триллиона рублей потенциального ущерба — при условии, что 100 тысяч в финансовую пирамиду вложит каждый россиянин;

— при условии, что 100 тысяч в финансовую пирамиду вложит каждый россиянин; минимальный размер штрафа за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере — согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ он составляет от 100 до 500 тысяч рублей;



— согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ он составляет от 100 до 500 тысяч рублей; десятая часть максимального штрафа, предусмотренного за мошенничество, — согласно статье 159 УК России он составляет 1 млн рублей;

— согласно статье 159 УК России он составляет 1 млн рублей; на 74 тысячи меньше среднего размера взятки в Татарстане — в 2022 году он оценивается в 174 тысячи рублей;

— в 2022 году он оценивается в 174 тысячи рублей; зарплата чуть больше чем за полтора месяца работы — по России среднемесячная зарплата за январь — ноябрь 2022 года составила 61 895 рублей;

— по России среднемесячная зарплата за январь — ноябрь 2022 года составила 61 895 рублей; среднемесячная зарплата жителя Камчатского края и Сахалинской области — по итогам 11 месяцев прошлого года она составила 100 644 и 100 733 рубля соответственно;

— по итогам 11 месяцев прошлого года она составила 100 644 и 100 733 рубля соответственно; десятилетний бюджет на лекарства более половины россиян — 55% опрошенных рассказали, что в год тратят до 10 тысяч рублей;

— 55% опрошенных рассказали, что в год тратят до 10 тысяч рублей; 250 обедов в заведениях фастфуда — средний чек в 2022 году составил 399 рублей;

— средний чек в 2022 году составил 399 рублей; 18 авиабилетов в эконом-класс — по данным официальной статистики, средняя цена полета в декабре 2021-го составила 5482,21 рубля в расчете на 1 тыс. км пути;



— по данным официальной статистики, средняя цена полета в декабре 2021-го составила 5482,21 рубля в расчете на 1 тыс. км пути; меньше четырех платежей по ипотеке — в среднем по России он составляет 27,5 тысячи рублей.

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Татьяна Демина