«Ак Барс» одержал третью победу подряд в матче с «Амуром»

Фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.



На 9-й минуте первого периода счет в матче открыл Сергей Лапин в составе «Амура» с передач Владислава Барулина и Кэмерона Ли. В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Иван Николишин.

Но казанцам удалось отыграться: одну шайбу отыграл Артем Лукоянов с передач Кирилла Семенова и Вячеслава Войнова, затем равенство в счете восстановил Илья Сафонов с передачи Дмитрия Воронкова.

Уже на 13-й минуте третьего периода забил Дмитрий Воронков, а упрочил преимущество «барсов» Станислав Галиев с передач Кирилла Панюкова и Кирилла Адамчука.

Фото: ХК «Ак Барс»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказывал о предстоящей игре против ХК «Амур»:

— Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня — последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде. «Амур» — тяжелый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 матчей во главе одного клуба. Матч «Ак Барса» против «Амура» стал юбилейным.

В прошлом матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился в пользу «барсов» со счетом 3:4. Благодаря этой победе казанская команда вышла в плей-офф КХЛ.

5 февраля разгромной победой «Ак Барса» закончился матч против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. Матч регулярного «Фонбет Чемпионата КХЛ» завершился победой казанцев со счетом 1:5.

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Маргарита Головатенко