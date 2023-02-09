Зинэтула Билялетдинов: «К каждому из 600 матчей подходил серьезно»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после победы над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата. Он обратил внимание, что игра была сложной и начало матча было не таким, как хотелось бы:



— Не все получалось, и брак был в передачах. Затем потихонечку начали выравнивать игру, исправляться. Третий период получился хороший, результативный, и многие вещи, на которые мы обращали внимание, были выполнены достаточно неплохо.

Билялетдинов подчеркнул, что последние игры даются спортсменам непросто:

— Мы понимаем, насколько непросто было, сегодня пятая игра через день. Но ребята нашли в себе силы и сыграли хорошо.

На вопрос о том, есть ли у тренера самый запоминающийся матч среди 600 в КХЛ, он отметил, что относится серьезно к каждому матчу:

— Это ведь только в КХЛ 600, а если еще посчитать? Для меня любая игра серьезная, я не хочу какую-то выделять. Они все по-разному проходят, но я подхожу к каждому матчу как серьезной игре.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 матчей во главе одного клуба. Матч «Ак Барса» против «Амура» стал юбилейным.



Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказывал о предстоящей игре против ХК «Амур»:

— Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня — последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде. «Амур» — тяжелый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны.

В игре с «Амуром» казанцы одержали третью победу подряд. В прошлом матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился в пользу «барсов» со счетом 3:4. Благодаря этой победе казанская команда вышла в плей-офф КХЛ. 5 февраля разгромной победой «Ак Барса» закончился матч против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. Матч регулярного «Фонбет Чемпионата КХЛ» завершился победой казанцев со счетом 1:5.

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Маргарита Головатенко