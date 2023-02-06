Удивительное «Торпедо» Ларионова и горячая фаза борьбы за плей-офф на Востоке. Что было в КХЛ

Итоги недели Континентальной хоккейной лиги

Регулярный чемпионат постепенно подходит к своему завершению, так что уже появляются первые «подснежники» — клубы, которые оформили выход в розыгрыш Кубка Гагарина. Спортивная редакция «Реального времени» по традиции подводит итоги недели и рассказывает, кто уже обеспечил себе путевку в плей-офф, а кто находится в самой горячей фазе борьбы за последние места в заветной восьмерке.

«Торпедо» Ларионова = хоккейный азарт и результат

Пожалуй, никто из ныне живущих поклонников хоккея не припомнит, когда нижегородское «Торпедо» бронировало себе место в плей-офф настолько рано. Но в этом неоднозначном и очень длинном сезоне Нижний Новгород в огне весь полугодовой отрезок регулярного чемпионата.

Игорю Ларионову удалось сделать так, чтобы и на старенькую, далеко не самую комфортабельную арену болельщику приходить хотелось, и при этом чтобы за команду стыдно не было. Профессор каким-то образом сумел заложить в головы хоккеистов такую ментальность, при которой тем хочется играть в каждом матче, а не отрабатывать свой контракт. Видно, что хоккеисты играют в удовольствие и ловят «чистый кайф» от того, что у них все получается. На таком кураже и отыграли пять месяцев сезона 2022/2023.

Например, никогда не бывший большим игроком или хотя бы хоккеистом, который на виду, Алексей Кручинин в «Торпедо» заиграл так, будто это вчерашний энхаэловец, вернувшийся в Россию во время локаута. У него 51 очко (15+36) за неполный регулярный сезон. Или Николай Коваленко, который никак не мог заиграть в «Ак Барсе», здесь набирает 48 (19+29) очков в 50 играх.

Игорю Ларионову удалось сделать так, чтобы и на старенькую, далеко не самую комфортабельную арену болельщику приходить хотелось. Фото: hctorpedo.ru

Не сыграв 60 матчей регулярки, нижегородцы набрали 80 очков, обеспечив себе попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. И это притом что в Нижнем Новгороде сразу говорили, мол, мы больших задач не ставим, хотим сыграть весело и красиво для болельщиков, потому что строим арену и все финансы уходят туда. Но вышло даже лучше, чем планировали. Болельщики действительно получают чистое удовольствие от той искренней манеры игры торпедовцев, как будто Ларионов продолжает тренировать молодежную сборную на очередном МЧМ. Но при этом команда еще и умудряется выбивать очки из серьезных оппонентов по Западной конференции.

Другой вопрос, что в плей-офф такой фокус может не пройти. Там команды будут готовиться к конкретному сопернику тщательнее, а настрой будет совсем другим. Возможно, «Торпедо» — это позолоченная карета регулярки, которая в марте снова станет тыквой.

Горячая фаза борьбы за плей-офф на Востоке

Обострилась борьба за последнюю путевку в розыгрыш Кубка Гагарина в Восточной конференции. Если с седьмым местом все более-менее понятно — «Адмирал» вряд ли растеряет набранный отрыв от остальных, то за восьмое место идет горячая фаза борьбы.

Претендентов четверо — «Нефтехимик», «Амур», «Барыс» и «Трактор». Даже не спрашивайте, что в этой компании делает челябинский клуб с мощнейшим бюджетом и отличным составом, но за «Трактором» пока последнее место и самые призрачные шансы на то, чтобы в спасительную восьмерку заскочить. Вот так сейчас выглядит нижняя часть турнирной таблицы Востока.

Фото: скриншот сайта khl.ru

Впрочем, «Барыс», отыгравший больше всех матчей, уже вряд ли сможет выгрызть себе место — у казахстанской команды всего 57 очков в 61 игре, а впереди еще международный турнир сборных, на который отбудут ведущие игроки «Барыса».

Так что главными претендентами остаются Нижнекамск и Хабаровск, каждый из которых набрал отличный ход, они буквально с каждым игровым днем меняются местами. Вот и под конец недели «Амур» и «Нефтехимик» поочередно выиграли свои «матчи жизни».

Сначала «Амур» каким-то невероятным образом вырвал важнейшие 2 очка у топового «Авангарда», сначала отыгравшись с 0:2, переведя игру в овертайм, а потом и выиграв в серии буллитов. Отличный матч снова провели Гребенкин и Дубакин. Оба набрали очки по ходу встречи, а затем реализовали буллиты.

«Нефтехимику», чтобы не отставать, нужно было выигрывать в Москве в гостях у «Спартака». И подопечные Олега Леонтьева сразу же взялись за дело, сначала поведя в счете, а потом и сделав 3:1 к третьему периоду. Бикмуллин, Кашников и Порядин сделали свое дело. Так что гонка старых, давно известных друг другу конкурентов продолжается.

Не так давно (а именно перед «ковидным» плей-офф 2020 года) «Нефтехимик» уже выигрывал такую борьбу, сначала наверстав отставание, а потом и в очных поединках с «Амуром» в гостях вырвав последнюю путевку в Кубок Гагарина. Посмотрим, как сложится на этот раз.

Короткой строкой

Между тем на прошлой неделе впервые официально возглавил Восточную конференцию казанский «Ак Барс», которому это место перед стартом сезона прочили, но с Олегом Знарком у руля все пошло не так, как планировали. Исправлять ситуацию принялся мэтр Зинэтула Билялетдинов, и вот спустя каких-то полтора месяца Казань на своем законном месте. Подумать только, еще в конце ноября команда выпадала из первой восьмерки Восточной конференции, а уже к концу января она ее возглавила. Все, что нужно знать о плотности конкуренции на Востоке.

Так и встретился «Ак Барс» с питерским СКА в статусе лучшего представителя Восточной конференции против лучшего с Запада. Навязать борьбу и даже долгое время заставлять СКА отыгрываться подопечные Билялетдинова сумели, но команде явно нужно больше времени под руководством Билла, чтобы отработать все, что упустил Знарок.

Между тем официально выход в плей-офф оформили еще три команды — СКА, ЦСКА и «Локомотив» (это помимо вышеупомянутого «Торпедо»). Самое интересное в этой ситуации то, что из Восточной конференции пока никто еще такой путевки не получил. Здесь у лидирующих «Ак Барса» и «Сибири» всего по 75 очков, которые ничего пока не гарантируют. Такой разрыв в очках Запада и Востока несколько удручает. Казалось, что вся интрига и интерес всегда присутствуют именно в восточной части КХЛ, однако «западники» на этот раз оказались более удалыми и быстро набрали свои очки. Ну а мы пока продолжим наслаждаться плотной и непредсказуемой борьбой «восточников».