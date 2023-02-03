Контроль качества в общепите — Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка» / «Реальное время Live»
Службы контроля качества в Роспотребнадзоре и общественном питании работают оперативно и комплексно. Заведения и их поставщики обрабатывают продукты питания перед их попаданием на кухню ресторана. Здесь есть масса норм, правил и профессиональных секретов. Как это происходит на практике, в деталях расскажет Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка» (Казань), в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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