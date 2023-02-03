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Контроль качества в общепите — Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка» / «Реальное время Live»

13:40, 03.02.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Контроль качества в общепите — Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка» / «Реальное время Live»

Службы контроля качества в Роспотребнадзоре и общественном питании работают оперативно и комплексно. Заведения и их поставщики обрабатывают продукты питания перед их попаданием на кухню ресторана. Здесь есть масса норм, правил и профессиональных секретов. Как это происходит на практике, в деталях расскажет Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка» (Казань), в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:26
    Марусовка классная, атмосфера приятная. Шеф повар гений!
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    Анонимно 15:34
    никогда там не была, но всегда любовалась, проходя мимо. Надо все-таки зайти
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    Анонимно 15:35
    яйца я мою всегда дома перед приготовлением, а пашот или всмятку делаю из яиц не старше 4-х дней
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