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Эпос об окончании эпохи Золотой орды в татарском театре — Туфан Имамутдинов Реальное Время Live

15:00, 01.02.2023 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Эпос об окончании эпохи Золотой орды в татарском театре — Туфан Имамутдинов Реальное Время Live

Недавно Тинчуринский представил главную премьеру сезона — дастан «Идегәй», основанный на текстах, собранных Наки Исанбетом. Спектакль о национальном герое, безусловно, рифмовался с внесением изменений в Конституцию республики — это тот случай, когда исторический эпос прозвучал особенно пронзительно и печально. Зачем в театре эпос об окончании эпохи Золотой Орды, обсуждаем вместе с главным режиссером театра Туфаном Имамутдиновым в эфире «Реальное время Live» —первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:10
    почему в тылу? почему не в армии? на линии соприкосновения?
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    Анонимно 15:49
    да! почему их не призовут а?
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    Анонимно 16:51
    а вы с фронта пишете? С кнопочного?
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  • Анонимно 15:51
    знатоков татарской культуры все меньше, данная постановка увы, для узкого круга, но она от этого не становится менее прекрасной
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