Эпос об окончании эпохи Золотой орды в татарском театре — Туфан Имамутдинов Реальное Время Live
Недавно Тинчуринский представил главную премьеру сезона — дастан «Идегәй», основанный на текстах, собранных Наки Исанбетом. Спектакль о национальном герое, безусловно, рифмовался с внесением изменений в Конституцию республики — это тот случай, когда исторический эпос прозвучал особенно пронзительно и печально. Зачем в театре эпос об окончании эпохи Золотой Орды, обсуждаем вместе с главным режиссером театра Туфаном Имамутдиновым в эфире «Реальное время Live» —первого и главного стрима Татарстана.
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