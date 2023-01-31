В переходе на водород: Татарстан вернется к атомной энергетике после 2030 года

Правительство Татарстана может пересмотреть отказ от строительства АЭС на территории республики. Госкорпорация «Росатом» изучает возможность размещения здесь первой атомной энерготехнологической станции (АЭТС) по производству водорода, так как видит в татарстанской нефтехимии одного из крупных потребителей водородной энергии. Об этом заявил первый замгендиректора АО «ОБКМ Африкантов» Виталий Петрунин на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». «Нам нужно двигаться в данном направлении», — ответил президент республики Рустам Минниханов, поддержав создание рабочей группы по оценке эффективности инвестиционного проекта по созданию объекта атомной энергетики.

Шанс на реанимацию мирного атома



Атомная энергетика получила новый шанс на возрождение в Татарстане, но уже с подачи федеральной ГК «Росатом». К 2030 году госкорпорация планирует завершить подготовку первого крупномасштабного проекта по производству водорода на атомной энерготехнологической станции (АЭТС).

— Сейчас мы находимся на такой стадии, что нужно выбирать площадку для этой станции, — объявил о цели своего приезда в Казань первый замгендиректора АО «ОБКМ Африкантов» Виталий Петрунин (головной научно-конструкторский центр «Росатома» в Нижнем Новгороде).

Сегодня на заседании совета директоров ТНХИ он представил общую картину будущей АЭТС, которая станет одним из первых объектов ядерной энергетики по комбинированной выработке водорода и атомной энергии.

На пике проектная мощность — 400 тысяч тонн ежегодно с улавливанием Сo2, рассказал Виталий Петрунин. Фото aem-group.ru

4 блока по 100 тысяч тонн водорода

По его словам, атомная энерготехнологическая станция основана на технологии конверсии метана, которая будет проходить в высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе. АЭТС строится по модульному принципу — максимум будет состоять из 4 блоков. Мощность каждого — 100 тысяч тонн. В зависимости от потребности производство водорода можно будет варьировать: вводить или выводить из строя. На пике проектная мощность — 400 тысяч тонн ежегодно с улавливанием Сo2, рассказал Виталий Петрунин.

Получение водорода при помощи конверсии метана — «тема не новая», напомнил он. По его словам, над этой технологией трудились еще в конце 1980-х годов. Так, в 1989 году было подписано постановление о строительстве атомных станций для производства аммиака, и тогда как возможные локации для их размещения рассматривались Дмитровград и Нижнекамск. Однако с развалом СССР проекты были похоронены.

Между тем в мире поиски технологии для получения водорода не останавливались. В прошлом году Китай запустил два реактора мощностью 250 Мватт для получения тепловой энергии, а в перспективе — для производства водорода.

В зависимости от потребности производство водорода можно будет варьировать: вводить или выводить из строя. Фото: «Росатом» / Global Look Press

Смена приоритетов

В этом году «Росатом» вынужден радикально изменить ТЭО по производству чистого (зеленого) водорода. «Изначально в технических требованиях была заложена ориентация на экспорт водорода на Запад. Но после известных событий сейчас пересматриваем концепцию», — рассказал Виталий Петрунин. По его словам, в приоритете — внутренний рынок. А значит, ставка делается на выпуск широкой линейки продуктов для нефтехимии (аммиак, метанол, карбамид). По его словам, в настоящее время на НПО «Луч» в Подмосковье планируется запустить опытную установку. Поэтому уже сейчас необходимо выбрать производственную площадку, пояснил он.

В этой связи автор-разработчик проекта предлагает Татарстану принять участие в кооперации в корректировке проекта. «Мы проанализировали много регионов, нас очень интересует территория Татарстана. Хотим пригласить к взаимодействию предприятия республики», — заявил Петрунин.

Президент Татарстана одобрительно отреагировал на эту инициативу. «Больше десяти лет назад мы эту тему поднимали, — согласился он. — У нас большие планы. Нам же иностранцы ограничили технологии. Если у нас будут свои технологии... Нам нужно двигаться в данном направлении».

Президент Татарстана одобрительно отреагировал на эту инициативу. Фото tatarstan.ru

«Если бы у нас была АЭС, по энергоэффективности мы были бы другим регионом»

Виталий Петрунин пояснил, что АЭТС не является повторением проекта Татарской атомной электростанции, строительство которой остановили в 90-е годы. «Тогда она была предназначена исключительно для выработки энергии, в ней должны были быть реакторные установки — водоводяные. Пока в планах ее нет, но в перспективе «Росатом» эту площадку со счетов не сбрасывает. Сейчас строятся Нововоронежская, Курская, Балаковская АЭС. Подобного типа станция должна быть построена в Татарстане», — рассказал он.

— Безопасность новой станции удовлетворяет всем самым современным критериям. По международным стандартам она относится к станциям четвертого поколения, то есть имеет высшую степень безопасности, — заверил он.

— В Татарстане уже производится много водорода для получения высокотехнологичных топлив, — рассказала «Реальному времени» профессор, завкафедрой «Атомные и тепловые электрические станции» (АТЭС) КГЭУ Наталия Чичирова. — Здесь мы увидели проект с выкотемпературным газоохлаждаемым реактором, который давно разрабатывает коллектив АО «ОКБМ Африкантов». Его идеология в том, чтобы получать электроэнергию, а с другой — создавать высокую температуру для экономии расхода метана при производстве водорода. На Камской АЭС должна была производится только электроэнергия. Предполагалось построить четыре блока с водо-водяными энергетическими реакторами по 1000 МВТ — это аналогично Балаковской АЭС. Но после Чернобыля строительство АЭС в Камских Полянах было необоснованно остановлено. Если бы у нас была АЭС, по энергоэффективности мы были бы совершенно другим регионом. Нам бы не пришлось внедрять многие парогазовые технологии в энергетике, которые требуют применения зарубежных газовых турбин. А реакторы мощностью 1200 МВт для АЭС производятся в России, что облегчает реализацию ЭТИХ проектов. Я считаю, что с замораживанием Камской АЭС была допущена грубая ошибка. Но впереди — очень интересный проект. Думаю, что его шансы высоки, и мы за атомную энергетику.