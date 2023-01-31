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В Татарстане могут построить атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода

13:00, 31.01.2023 4
В Татарстане могут построить атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане может появиться атомная энерготехнологическая станция по производству водорода под эгидой «Росатома». Об этом заявил первый заместитель генерального директора АО «ОКБМ Африкантов» Виталий Петрунин на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» с участием президента республики Рустама Минниханова.

Для выбора площадки будет создана рабочая группа. По словам Виталия Петрунина, проектная мощность предприятия — 400 тысяч тонн водорода в год высокой степени чистоты (зеленый водород).

Первый реактор планируется ввести в 2032 году, а полностью — к 2035 году. Татарстанские энергетики поддерживают проект, так как попутно он будет выпускать атомную энергию, которая удешевит производство в Татарстане.

Фото: tatarstan.ru (заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»)

Среди других претендентов — Московская область. Будущий завод не имеет ничего общего с замороженный атомной станцией в Камским Полянах, заверил Виталий Петрунин. При этом его также не сбрасывают с повестки дня.

Сейчас в России производится 7 млн тонн водорода, уточнил Петрунин.

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Луиза Игнатьева
ПромышленностьЭкономикаОбщество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13:05
    вот этого ненадо. спецам верить7? опять черноыль под боком эти недоучки не сумуют построить ! а вадород ну ненужен он долой мирный атом за полярным кругом ставьте
    в россиии нет специалистов по атому вообще сеть самозванцы и недоучки
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    Анонимно 13:28
    Согласен.
    Судя по грамотности комментария действительно "самозванцы и недоучки".
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  • Анонимно 13:16
    не надо. не дай бог
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  • Анонимно 13:28
    Людей не спросят ?
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