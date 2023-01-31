В Татарстане могут построить атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода
В Татарстане может появиться атомная энерготехнологическая станция по производству водорода под эгидой «Росатома». Об этом заявил первый заместитель генерального директора АО «ОКБМ Африкантов» Виталий Петрунин на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» с участием президента республики Рустама Минниханова.
Для выбора площадки будет создана рабочая группа. По словам Виталия Петрунина, проектная мощность предприятия — 400 тысяч тонн водорода в год высокой степени чистоты (зеленый водород).
Первый реактор планируется ввести в 2032 году, а полностью — к 2035 году. Татарстанские энергетики поддерживают проект, так как попутно он будет выпускать атомную энергию, которая удешевит производство в Татарстане.
Среди других претендентов — Московская область. Будущий завод не имеет ничего общего с замороженный атомной станцией в Камским Полянах, заверил Виталий Петрунин. При этом его также не сбрасывают с повестки дня.
Сейчас в России производится 7 млн тонн водорода, уточнил Петрунин.
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комментарии
в россиии нет специалистов по атому вообще сеть самозванцы и недоучки
Судя по грамотности комментария действительно "самозванцы и недоучки".