В Татарстане могут построить атомную энерготехнологическую станцию по производству водорода

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане может появиться атомная энерготехнологическая станция по производству водорода под эгидой «Росатома». Об этом заявил первый заместитель генерального директора АО «ОКБМ Африкантов» Виталий Петрунин на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» с участием президента республики Рустама Минниханова.

Для выбора площадки будет создана рабочая группа. По словам Виталия Петрунина, проектная мощность предприятия — 400 тысяч тонн водорода в год высокой степени чистоты (зеленый водород).

Первый реактор планируется ввести в 2032 году, а полностью — к 2035 году. Татарстанские энергетики поддерживают проект, так как попутно он будет выпускать атомную энергию, которая удешевит производство в Татарстане.

Фото: tatarstan.ru (заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»)

Среди других претендентов — Московская область. Будущий завод не имеет ничего общего с замороженный атомной станцией в Камским Полянах, заверил Виталий Петрунин. При этом его также не сбрасывают с повестки дня.

Сейчас в России производится 7 млн тонн водорода, уточнил Петрунин.

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Луиза Игнатьева