Почему ЧЕ по фигурному катанию стал таким убогим

Виноваты отсутствие россиян и синдром постолимпийского сезона

В финском городе Эспоо завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, прошедший без участия россиян и белоруссов. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует произошедший турнир, называя его наихудшим в истории этого вида спорта.

«Скучно, девочки»

Предолимпийские чемпионаты Европы с 2018 по 2022 годы приносили России львиное количество наград. Шесть — в 2019-м, десять — в 2020-м и девять — в 2022-м, причем на последних двух чемпионатах Европы все восемь золотых комплектов наград легли в копилку россиян.

Самым титулованным турниром был мужской. После Олимпиады в Пекине сошли такие ветераны, как Михал Бржезина (Чехия) и Алексей Быченко (Израиль), «не дожив» до чемпионата мира-2022, как еще один ветеран — Николай Майоров из Швеции. Среди участников были сразу четверо призеров прошлых турниров — два итальянца Даниэль Грассль и Маттео Риццо, латыш Денис Васильев, грузин Морис Квителашвили. Плюс два француза — бронзовый призер финала Гран-При Кевин Аймоз и этнический азиат Адам Сяо Хим Фа, который уже в прошлом году стабилизировал свои прыжки, финишировав на ЧМ-2022 на высоком для себя 8-м месте. И на нынешнем безрыбье такой состав участников просто праздник какой-то.

И на контрасте абсолютно убого выглядел старт одиночниц, где, помимо бельгийки Луны Хендрикс, и выделить некого. Анастасия Губанова, Екатерина Куракова — это воспитанницы российского фигурного катания, представляющие сейчас Грузию и Польшу, соответственно, и тут, опять же, стоит оговориться, что «азербайджанка» Екатерина Рябова, скорее всего, поторопилась с решением уйти из спорта. Как и американка Алексия Паганини, представлявшая на соревнованиях Швейцарию. Женское одиночное катание Старого Света в очевидном кризисе, местные спортсменки могут сверкнуть, но стабильности очевидно нет. К примеру, ярко проявившая себя Ангелина Кучвальска из Латвии столь быстро регрессировала, что с годами выступала все хуже и хуже, даже на Универсиаде нынешнего года едва войдя в десятку.

Адам Сяо Хим Фа. Фото: isu.org

Бойся исполнения своих желаний

Как и эстонка Эва-Лотта Кийбус, чья бывшая наставница Анна Леванди (Кондрашова) выступала с критикой российской тренерской школы. Критикуя — побеждай, перефразируя известную поговорку, можно было посоветовать Леванди и ее ученице, которым неучастие россиянок и белоруски Виктории Сафоновой позволило подняться вверх аж на четыре места. Но, будучи в европейском тренде, активно критикуя Россию, Леванди упустила вопрос прогресса своей ученицы. Как и немка Николь Шотт, которая накануне ЧЕ заявила, что «россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Выговорившись, Шотт, по-видимому, совсем обессилела, дважды упала в короткой программе и была на промежуточном финише 16-й, выступив даже хуже, чем в присутствии россиянок. Поскольку не они, как внешний фактор, а блюда немецкой кухни мешали 53-килограммовой Николь парить надо льдом. Помнится, автор в детстве был ошарашен, когда телекомментатор назвал боевой вес другой немки Сабины Бэсс — 38 килограммов. Но тогда она вместе с партнером Тассило Тирбахом выиграла звание чемпионов мира 1982 года, и, видимо, подобная конституция помогла 21-летней девушке достичь этой цели.



Нынешний чемпионат Европы последний, который проходит по старым правилам, позволяющим стартовать девушкам 15 лет. Со следующего будут участвовать девушки не моложе 16 лет, а в 2024 году — не моложе 17. Инициатором повышения возрастного ценза стала Норвегия, которая на момент этой инициативы не располагала достойной одиночницей в принципе, после того, как из спорта ушли сестры-близняшки Анна-Линн и Камилла Гьершем. С этого ЧЕ Норвегия снова «в деле», поскольку стартовала 17-летняя Миа Каролина Риза Гомес. Не столь привычные имя-фамилия девушки связаны с тем, что она родилась в Мексике. По итогам короткой программы норвежка Гомес расположилась на 21-м месте, между 28-летней Наташей Маккей из Великобритании и 22-летней Анастасией Гожва с Украины. Достижение Маккей — ее выступления в этом возрасте, когда она старше даже, чем Елизавета Туктамышева, а достижение Гожвы осталось в далеком прошлом, когда она становилась вице-чемпионкой юниорского олимпийского фестиваля 2017 года, уступив тогда только Алине Загитовой.

Екатерина Куракова. Фото: isu.org

Поклонникам «зреложенского» катания

Старше Маккей на нынешнем ЧЕ была только словенка Даша Грм, но рядом с британской Наташей были и упомянутая немка Шотт и Антонина Дубинина, выступающая за Сербию (обеим по 26 лет) и шведка Юсефин Тайегорд (27 лет). Возраст относительно молодой для жизни, но критический для исполнения элементов ультра-си. Есть исключения, как Елизавета Туктамышева, или коллеги из других видов спорта, как россиянка Светлана Ромашина (синхронное плавание) или бывшая советская гимнастка Оксана Чусовитина. Но на практике фигурное катание, как любой вид спорта из разряда сложнокоординационных, это занятие молодых, «гуттаперчевых» по телосложению, и бесстрашных по натуре. Специально для тех, кто, помимо прыжков и подкрутов, готов был демонстрировать красоту фигурного катания, существовал чемпионат мира среди профессионалов, что-то среднее между спортом и шоу. Но последний такой турнир датируется 2002 годом, а сейчас сложно заслужить приглашение в шоу, без спортивных регалий. Вот и катаются на крупных международных стартах «тетеньки», которым далеко за 20, не способные конкурировать на внешнем контуре из-за засилия представительниц блестящей российской школы (там и японки мешают, но они же из «правильной» страны, которая серьезно тратится на продвижение фигурки), и не имеющие мало-мальской конкуренции на родине. Причем нет-нет да и радуют зрителей, как та же Тайегорд, которая пару лет назад завораживала зрителей своей произвольной программой «Джокер». Или как та же Каролина Костнер, которой в 30 лет удавалось подняться на пьедестал почета чемпионата Европы, а ее «Болеро» до сих пор в памяти. Сейчас же из всего сонма «зреложенских» фигуристок, интерес вызывают единицы, как бельгийка Луна Хендрикс.

Благодаря упоминанию юниорского олимпийского фестиваля, мы плавно перешли к провальному выступлению парников. Результаты чемпионов (Конти — Мачии) и вице-чемпионов (Гиларди — Амброзини) из Италии, конечно, ни о чем, как и борьба за третье место пары из Германии (Хокке — Кункель). С другой стороны, необходимо воздать должное спортсменам. Тому же Никколо Мачии, который еще 7 лет назад выступал с Бианкой Манакорда на ЧЕ, будучи третьей парой страны, после Марчеи — Готарека, а также Делла Моника — Гуаризе.

Зое Джонс. Фото: Luu/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Жаль не увидели старушку Зою



Опять же остается пожалеть, что специфика постолимпийского сезона привела к активной смене, и из спорта ушли немцы Хазе — Зегерт, австрийцы Циглер — Кифер, и особенно обидно за англичан Джонс — Бояджи. Выступление 43-летней матери троих детей Зои Джонс было бы украшением этого ЧЕ, как частичка «Ледникового периода». Глобально не повезло Карине Сафиной, чьи проблемы с коленом не позволили стартовать вместе с Лукой Берулавой, лишив Грузию очевидных шансов на золотые медали. Обидно за венгерскую пару Юлия Щетинина — Марк Мадьяр, когда коронавирус у партнера не позволил ему стартовать на Олимпиаде, после чего он ушел из спорта. Их заменили россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (итоговое 5-е место). В прошлом году Павлова также выступала с венгром из США Балажем Надем, но сейчас это полностью российская пара. Увы, наши бывшие соотечественники не попали в число призеров. Ни Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Финляндию, затем катавшаяся за Россию с Коровиным, а сейчас представлявшая Германию с Рубеном Бломмартом (вообще-то, бельгийцем по национальности, с кем они заняли 4-е место). Ни Ника Осипова, по юниорам катавшаяся с чемпионом мира Александром Галлямовым, а сейчас финишировавшая восьмой с Димитри Эпштейном, представляя Нидерланды.

Не совсем удачно выступила новая пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из Италии, ставшие седьмыми. Гуаризе ранее катался с Николь Делла Моника, но по достижении 33 лет она решила уйти из спорта. А 34-летний Гуаризе решил еще раз рискнуть и создал пару вместе с бывшей одиночницей Беккари (19 лет), которая, так же как и украинка Гужва, была вице-чемпионкой Европейского юношеского фестиваля, только в 2019 году, уступив тогда Анне Щербаковой. Разница в возрасте с партнером у Беккари с Гуаризе даже больше, чем у китаянки Юй Сяоюй, которую разделяло 12 лет с партнером Чжан Хао или Зои Джонс, бывшей старше партнера Криса Бояджи на 10 лет.

Кстати, юниорский ЧМ-2019 года по прошествии времени выглядит очень любопытным по количеству перестановок. Не только Беккари, но и литовка Паулина Раманаускайте, которая сейчас ушла в танцы (ее будущий партнер Кизала также участвовал на том МЧМ, но с другой фигуристкой), американца Балажа Надя (экс-партнер россиянки Павловой в составе сборной Венгрии), эстонца Артура Груздева, выступавшего тогда с Викторией Семенюк. Сейчас Груздев танцует с другой Викторией — Азроян, начинавшей свою карьеру в казанском «Спорт сарае», а тогда танцевавшей с экс-украинцем Сироштаном. Азроян уже вторая воспитанница казанского фигурного катания, после Аделины Галявиевой, ранее выступавшей за Францию.

Джаудат Абдуллин