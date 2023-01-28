Остановка деятельности в США, Сабантуи в Азии — как будут работать представительства Татарстана в 2023 году

От Японии до Чехии: республика продолжит развитие международных связей в торгово-экономических отраслях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на разрыв отношений России со странами Запада, власти Татарстана по-прежнему планируют взаимодействовать со своими зарубежными коллегами. Так, ряд торгово-промышленных представительств региона в текущем году и плановом 2024–м должны провести множество различных мероприятий за границей. Предполагается, что они коснутся не только государств-соседей, но и тех, кто был внесен в список недружественных стран. Даже с учетом взаимных ограничений, план коопераций содержит в себе как культурные, так и экономические цели. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Представительство в США есть, но оно не функционирует»

Несмотря на продолжение линии взаимодействия, геополитические изменения все же сыграли свою роль в деятельности торгово-экономических представительств. Индикаторы их оценки в 2022 году и 2023-м имеют ряд изменений как с положительной, так и с отрицательной динамикой. Во многих странах, которые ввели или поддержали санкции, изменились или вовсе исчезли некоторые из направлений коопераций. В то же время часть этих же государств по-прежнему экспортирует татарстанскую продукцию на свой рынок, увеличивая количество охватываемых предприятий. В число таких в основном входят европейские страны, которые были причастны к введению ограничений против мастодонтов республиканской промышленности: ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский вертолетный завод», зеленодольское АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», АО «Казанский оптико-механический завод» и другие.

Однако не все эти страны готовы идти на компромиссы и выстраивать отношения. Кто-то просто остановился на достигнутом уровне и не собирается расти дальше, а кто-то за прошедший год и вовсе выпал из партнерского списка. Так, например, в прошлом году представительство Татарстана в США, хоть и не в больших объемах, но продолжало вести диалог о сотрудничестве.

В 2022 году было организовано три мероприятия по линии туризма и еще три в сфере образования. Вместе с этим американские предприятия заключили один контракт с субъектами малого и среднего предпринимательства республики. В свою очередь, Минздрав РТ направил на прохождение плановой медицинской помощи одного гражданина. А объем инвестиций в регион составлял $20 миллионов.

Фото: pxhere.com

В этом же году США не оказалось в списке, а ссылка на представительство в этой стране попросту пропала с сайта Минпромторга РТ.

— Представительство есть, но оно не функционирует. Всего у Татарстана 14 представительств за рубежом, из них функционирует 13. Кроме того, у республики есть восемь представительств в субъектах России — все они работают, — сообщил «Реальному времени» источник в региональном правительстве.



Стоит отметить, что 26 января Минфин США ввел персональные санкции против президента Татарстана Рустама Минниханова. В черный список ведомства также попала и его жена Гульсина Минниханова.



Десятки направлений на восемь ведомств — чем занимаются представительства?

Согласно утвержденным индикаторам оценки эффективности представительств, в 2023 году они должны выполнить ряд мероприятий, на каждое из которых приходится свое ведомство.

Так, например, выполнением плана по количеству предприятий, занимающихся экспортом, займется сам Минпромторг. Агентство инвестиционного развития (АИР) займется организацией и проведением презентаций инвестиционного потенциала республики. Министерство сельского хозяйства и продовольствия будет устанавливать деловые связи по импорту агропромышленной продукции. В свою очередь, Минэкономики должно выполнить план по количеству контрактов, заключенных с контрагентами стран, в которых пребывают представительства, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Министерство культуры проведет ряд мероприятий, запланированных татарскими общественными организациями. Минобрнауки, как и Минмол, организует участие в международных событиях, а также визиты молодежных делегаций. И в заключение Минздрав направит граждан республики на оказание плановой медицинской помощи в рамках развития экспорта медуслуг.



Контроль за исполнением всех мероприятий возложен на Министерство промышленности и торговли Татарстана. Документ подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Фото: «Яндекс.Карты»

Татарстан экспортирует и в Японию, и в Лейпциг

Часть торгово-экономических представительств не просто продолжает свою работу на территориях недружественных стран. Их планы в некоторых отраслях ничем не отличаются от тех, что будут выполняться внутри страны или во взаимодействии с «друзьями» и «соседями».

Представительство Татарстана во Франции собирается увеличить количество предприятий, занимающихся экспортом из республики до 16 (14 в прошлом году). Также со своими презентациями в страну приедет АИР (4 против 0 в 2022-м). По сельскохозяйственной линии планируется установить четыре деловых связи при условии, что ранее их и не было. Минспорт займется работой сразу по трем направлениям (не присутствовал в прошлом году), а Минмолодежи отправит одну делегацию. Стоит отметить, что по линии здравоохранения в этом году не будет отправлен на лечение ни один человек (в 2022 году был отправлен лишь один).

собирается увеличить количество предприятий, занимающихся экспортом из республики до 16 (14 в прошлом году). Также со своими презентациями в страну приедет АИР (4 против 0 в 2022-м). По сельскохозяйственной линии планируется установить четыре деловых связи при условии, что ранее их и не было. Минспорт займется работой сразу по трем направлениям (не присутствовал в прошлом году), а Минмолодежи отправит одну делегацию. Стоит отметить, что по линии здравоохранения в этом году не будет отправлен на лечение ни один человек (в 2022 году был отправлен лишь один). Что касается Турции , то там количество предприятий, занимающихся экспортом также увеличится на два — 26 против 24 в прошлом году. Также начнется работа по линии сельского хозяйства — планируется установить четыре деловые связи. Неизменной останется работа по заключению контрактов с контрагентами государства — их будет два, как и в прошлом году. Число пациентов, направленных на лечение увеличится до 200 (со 100), как и в Туркмении. В сфере цифровых технологий будет организовано четыре мероприятия, в том числе одна бизнес-миссия. В культурной среде также появится два новых мероприятия.

, то там количество предприятий, занимающихся экспортом также увеличится на два — 26 против 24 в прошлом году. Также начнется работа по линии сельского хозяйства — планируется установить четыре деловые связи. Неизменной останется работа по заключению контрактов с контрагентами государства — их будет два, как и в прошлом году. Число пациентов, направленных на лечение увеличится до 200 (со 100), как и в Туркмении. В сфере цифровых технологий будет организовано четыре мероприятия, в том числе одна бизнес-миссия. В культурной среде также появится два новых мероприятия. В Чехии Татарстан увеличит число образовательных мероприятий. В прошлом году это были два международных конкурса и один проект «Ана теле», а в этом же прибавится еще один, но его название пока неизвестно. Кроме того, 16 предприятий республики займутся экспортом своей продукции на чешские рынки (в 2022 году о них не было и вовсе не было сказано). Однако в прошлом году объем инвестиций из этой страны составил $5 миллионов. В 2023 году для демонстрации инвестиционного потенциала региона представительство проведет четыре презентации АИРа.

До 2020 года власти республик проводили ежегодный деловой форум «Татарстан — Чехия». Представители европейской страны неоднократно посещали регион, а ОЭЗ «Алабуга» могла стать местом обоснования чешских предприятий.

Заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в 2018 году. Фото: tatarstan.ru

В Швейцарии же все останется стабильным: число экспортных предприятий не изменится (шесть компаний); один, как и в прошлом году, контракт с контрагентами; также один визит от Минмолодежи. Стоит отметить, что в прошлом году на территории страны велась работа в четырех направлениях по линии цифрового развития, но сейчас таких задач там не стоит.

Напомним, в начале этого месяца «Татнефть» ликвидировала две компании со штаб-квартирой в Швейцарии: дочернюю трейдинговую Tatneft Europe AG и расчетно-финансовую Tatneft Explora AG.

Вместе с этим представительство Татарстана в Финляндии все же увеличит количество экспортных предприятий — 15 с 13. Госкомитет по туризму в этом году не будет задействован, а в прошлом у него было три мероприятия. Также важно отметить, что объем инвестиций от страны в республику за прошлый год составил $5 миллионов, а в этом году АИР проведет там четыре своих презентации. В свою очередь, по линии Минэкономики в 2023-м будет заключен лишь один контракт (два в 2022-м).

все же увеличит количество экспортных предприятий — 15 с 13. Госкомитет по туризму в этом году не будет задействован, а в прошлом у него было три мероприятия. Также важно отметить, что объем инвестиций от страны в республику за прошлый год составил $5 миллионов, а в этом году АИР проведет там четыре своих презентации. В свою очередь, по линии Минэкономики в 2023-м будет заключен лишь один контракт (два в 2022-м). В Японии татарстанское представительство выведет на экспорт сразу шесть предприятий (в прошлом году о них не сообщалось). Также активная работа будет проведена по линии спорта и цифровых технологий — 18 и 4 мероприятия соответственно. Туристических мероприятий в 2023 году не ожидается, а в 2022-м их было три.

татарстанское представительство выведет на экспорт сразу шесть предприятий (в прошлом году о них не сообщалось). Также активная работа будет проведена по линии спорта и цифровых технологий — 18 и 4 мероприятия соответственно. Туристических мероприятий в 2023 году не ожидается, а в 2022-м их было три. Город Лейпциг (Германия) является лидером по экспорту из республики — 35 предприятий (их число увеличилось на два). По линии туризма также ничего не планируется, как и в большинстве других стран. Но ряд задач запланирован в спортивной сфере, а вместе с этим Минмол организует визит одной делегации.

Напомним, в ноябре правительство ФРГ продлило полномочия Тахира Гатауллина на посту торгово-экономического представителя республики в Германии.



Фото: germany.tatarstan.ru

Сабантуй, этно-фестиваль и конкурс красоты: культурные связи от Казахстана до Туркмении

В этом году Татарстан нацелен на масштабное развитие культурного и спортивного направлений. Мероприятия в государствах-соседях будут взаимосвязаны и иметь одну цель. Что касается «друзей» республики, не имеющих национально-схожих корней, то там ставка делается на промышленность и экономику.

Так, например, мероприятия, направленные на укрепление соседских связей с дружественными нам государствами, только увеличились — Полномочное представительство в Казахстане в текущем году должно увеличить число татарстанских предприятий, занимающихся экспортом в эту страну. В 2022-м их насчитывалось 84, а сейчас их число планируется поднять до 86. Новшеством для этого года станет участие АИРа, а именно четыре его презентации. Количество совместных мероприятий должен увеличить и Минкульт республики — девять против восьми в прошлом году. Среди них Сабантуй; мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан; отборочный тур фестиваля татарской песни «Татар моны»; организация гастролей творческих коллективов; организация отборочного тура конкурса красоты и таланта «Татар кызы»; мероприятия ко Дню татарской кухни; День народного языка; информационная поддержка Минкульта РТ с целью привлечения заинтересованных лиц; этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код».

в текущем году должно увеличить число татарстанских предприятий, занимающихся экспортом в эту страну. В 2022-м их насчитывалось 84, а сейчас их число планируется поднять до 86. Новшеством для этого года станет участие АИРа, а именно четыре его презентации. Количество совместных мероприятий должен увеличить и Минкульт республики — девять против восьми в прошлом году. Среди них Сабантуй; мероприятие, посвященное Дню Республики Татарстан; отборочный тур фестиваля татарской песни «Татар моны»; организация гастролей творческих коллективов; организация отборочного тура конкурса красоты и таланта «Татар кызы»; мероприятия ко Дню татарской кухни; День народного языка; информационная поддержка Минкульта РТ с целью привлечения заинтересованных лиц; этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код». Такая же ситуация складывается и с постоянным представительством в Азербайджане : количество экспортирующих предприятий увеличится до 33 (31 в 2022-м). Большинство показателей останутся в прежних значениях, а новым станет то, что в этом году свою лепту внесет Минкульт с двумя мероприятиями: все тот же Сабантуй и этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код».

: количество экспортирующих предприятий увеличится до 33 (31 в 2022-м). Большинство показателей останутся в прежних значениях, а новым станет то, что в этом году свою лепту внесет Минкульт с двумя мероприятиями: все тот же Сабантуй и этно-fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код». Аналогичную работу проведут в Узбекистане : 45 экспортных предприятий против 43 в 2022-м; восемь контрактов с контрагентами стран и субъектами малого и среднего предпринимательства Татарстана от Минэкономики; три презентации от Госкомитета РТ по туризму (не было в прошлом году); девять новых культурных мероприятий (в 2022-м их было восемь).

Узбекистан, Ташкент. Фото: upload.wikimedia.org

Увеличение экспорта произойдет и с Туркменистаном — добавятся два новых предприятия, а их общее количество достигнет 18. Кроме того, количество пациентов, направленных на оказание плановой медицинской помощи вырастет со 100 до 200. Также в этом году со страной начнет взаимодействовать Минсельхозпрод, который должен установить четыре деловые связи по импорту продукции от агропрома.

— добавятся два новых предприятия, а их общее количество достигнет 18. Кроме того, количество пациентов, направленных на оказание плановой медицинской помощи вырастет со 100 до 200. Также в этом году со страной начнет взаимодействовать Минсельхозпрод, который должен установить четыре деловые связи по импорту продукции от агропрома. Важно отметить, что показатели будут расти не везде. Так, например, в Дубае АИР снизит число своих презентаций с 10 до четырех, а Минэкономики заключит лишь четыре контракта (пять в 2022-м). По линиям информационных технологий, спорта и туризма все будет оставаться на уровне прошлого года. Однако важно отметить, что впервые начнется работа по линии образования — представительство будет участвовать в четырех мероприятиях.

АИР снизит число своих презентаций с 10 до четырех, а Минэкономики заключит лишь четыре контракта (пять в 2022-м). По линиям информационных технологий, спорта и туризма все будет оставаться на уровне прошлого года. Однако важно отметить, что впервые начнется работа по линии образования — представительство будет участвовать в четырех мероприятиях. Представительство в Китае увеличит число предприятий, занимающихся экспортом до 29 (было 27). АИР, как и в других странах проведет четыре свои презентации о потенциале инвестиций, объем которых в прошлом году оказался одним из самых значительных — $10 миллионов. Также планируются три мероприятия в сфере туризма и четыре по линии импорта агропромышленной продукции.

В целом остальные показатели по работе ведомств с представительствами останутся без изменений и количество их взаимодействий со странами будет продолжаться по стабилизированным показателям.

После инвестиций в 2022 году АИР планирует покорять регионы России своими презентациями

Что касается регионов самой России, то здесь показатели схожи с теми, что планируются в дружественных странах. Однако ведомственные доли не имеют рекордно высокого роста, а в каких-то сферах они вовсе не будут участвовать. Кроме того, показатели нескольких субъектов оказались совершенно идентичны прошлогодним.

Так, например, Постоянное представительство в Свердловской области собирается увеличить план по количеству предприятий, занимающихся экспортом до 27 (25 в 2022-м). Вместе с этим после поступивших в прошлом году инвестиций от субъекта в размере $250 миллионов, АИР планирует провести в нем четыре своих презентации. Также взаимодействовать с регионом начнет Минцифры РТ, которое начнет работать сразу по четырем направлениям (не участвовало в прошлом году). Минкульт прибавит к своему списку еще одно мероприятие и их число увеличится с семи до восьми.

В июле 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами на период до 2024 года. Перспективные направления для сотрудничества между регионами — поставки автомобильной техники КАМАЗ на предприятия, реализующие крупные строительные проекты, а также организация поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS.



Фото: tatarstan.ru

Представительство в Санкт-Петербурге также прибавит два предприятия на экспорт, одно мероприятие в культурной сфере и четыре в сфере образования. Кроме того, в 2023 году планируется установить четыре связи по импорту агропромышленной продукции и провести четыре презентации от АИРа после 2 миллиардов рублей инвестиций.

Большую часть своих показателей увеличат и представительства в Башкирии и Севастополе. Часть направлений поднимется на один-два пункта. Стоит отметить, что после 2,5 миллиарда рублей прошлогодних инвестиций АИР также намерен организовать четыре своих презентации в соседнем Башкортостане, а вот в Крым его представители пока не собираются. Также в этом году не будет совместной работы с Минцифрой РТ. Вместе с этим представительства в Ханты-Мансийском автономном округе, Саратовской и Нижегородской областях не будут менять своих показателей с 2022 года.



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