Татарстан продлил срок полномочий торгпреда республики в Германии еще на три года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана продлило полномочия Тахира Гатауллина на посту торгово-экономического представителя республики в Германии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

— Назначить Гатауллина Тахира Мьяссаровича торгово-экономическим представителем Республики Татарстан в г. Лейпциге сроком на три года, — говорится в документе.

Напомним, на этот пост Гатауллин пришел в августе 2019 года, а до этого был инвестиционным уполномоченным Краснодарского края в Германии. Еще раньше — торгово-экономическим представителем Минпромторга в Германии.

В 2016 году Гатауллин рассказывал, что компания «Нэфис» готовится вывести свои продукты на рынок Германии.



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Артем Гафаров