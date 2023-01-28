«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 39-я: «Инста-гусь»*

Фильм про мусульманку-блогершу

Короткометражка Эльмиры Хан о мусульманке-блогерше вышла 6 апреля прошлого года. А еще 21 марта Тверской суд Москвы признал компанию, чья социальная сеть стала одной из тем ее фильма, экстремистской организацией и постановил запретить ее деятельность в России. Интересно, как бы это обыграл автор?

Фото к ифтару



У картины на 13 минут — серьезная команда. К примеру, оператор Наиль Серазетдинов 8 лет снимал для телекомпании «Татарстан», а 9 лет — для «Эфира». Звук делал доцент кафедры телевидения КазГИК и директор студии «Волга-продакшн» Игорь Сиденко. Главную роль играет актриса Атнинского театра Лейсан Каюмова, муж — камаловец Ирек Кашапов, дочка — юная певица Амина Ахмедьянова…

По сюжету героиня, наряженная в цветастый платок, блузку с рукавами-фонариками и фартук с национальными узорами, в Рамадан, готовясь к ифтару, печет гуся. Она старательно снимает весь процесс для соцсети, ругаясь с соседкой внизу, которая говорит, что ее заливают, а потом среди комментариев видит один печальный и не может съесть гуся, которого, оказывается, ей привезли доставкой.

Из юристов — в режиссеры

Режиссер и сценарист картины — Эльмира Зиганшина, которая выбрала псевдоним Эльмира Хан. Она родилась в деревне Адаево Кукморского района, училась школе в Москве, здесь же закончила кафедру гражданского права МГОУ, работала юристом, была совладелицей сети интернет-магазинов, а потом вышла замуж и уехала в Алжир (в титрах она благодарит мужа Абделатифа за поддержку), при этом еще успела открыть там салон красоты. Ее сын снимается в фильме.

Закончив литературные курсы Воронцова, Молчанова и издательства «АСТ», а также режиссерские курсы в киношколе The One Film, написала три сценария, вернулась в Татарстан. На ее канале можно найти фильм о нефти «Горное масло», также в сети есть материалы сказки «Радужные ичиги». Кроме того, Хан написала книгу «Красный лукум от Сююмбике»: «Участницы конкурса красоты как раз собрались для группового фото, когда из окна башни Сююмбике прыгнула девушка. Или ее столкнули? Или мстительный дух владелицы башни требует жертв? В руках погибшей обнаружили записку, в которой виновником смерти называют заместителя прокурора Татарстана, Зубазга Мозгаровича Валиева».

У Хан получилось сочное кино: в кадре постоянно мелькает сувенирная продукция, включая одежду, шамаили, украшения, календарь за январь 2022-го (в том году Рамадан начался в апреле). Все герои также одеты в праздничные наряды, как для рекламы. Сценарий щедро усыпан словами «машаллах» и «алхамдулиллях». И несмотря на активное использование одних и тех же темплейтов и фразы «Гусь в печали и тоске», в результате мы получаем достоверный сатирический образ модной мусульманки.

Радиф Кашапов