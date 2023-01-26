Xbox перестали покупать, сливы Samsung Galaxy S23, кибератаки на Татарстан в 2022 году / Реальное Время Live
Число DDOS-атак на государственные цифровые ресурсы Татарстана выросло в 2022 году в десять раз по сравнению с прошлым годом — центр предотвращения кибератак своевременно выявил и отразил 380 тысяч инцидентов. А мощность отраженных DDOS-атак в 2022 году составила 3,5 Гбит/с. Сегодня в Сети слили новые изображения смартфонов Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra — первые две получат плоские экраны FHD+ диагональю 6,1 и 6,6 дюйма соответственно, а также аккумуляторы емкостью 3900 мА•ч и 4700 мА•ч. Также компания собирается выпустить чехол для телефона с кольцом, которое может выступать в качестве подставки. А тем временем Microsoft заявила, что выручка компании выросла на 2%, до 52,7 млрд долларов, а чистая прибыль упала на 12%, до уровня 16,4 млрд долларов. Продажи устройств Microsoft просели на немалые 39%, а продажи Xbox и игр упали на 13%, выручка от сервисов и услуг снизилась на 12%. Эти и другие новости обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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