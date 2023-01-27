«Может быть Деяна Савича стоит пригласить в Россию?»

Главный тренер «Штурма-2002» — о своей команде и российском водном поло

Сегодня и завтра казанский «КОС-Синтез» будет принимать дома вторую команду Москвы — МК СШОР «Восток»-2. Поскольку это противостояние не таит интриги мы анонсируем предстоящий тур эксклюзивным интервью. Собеседник спортивной редакции «Реального времени» — наставник подмосковного «Штурм-2002» Вячеслав Харьков сам играл в водное поло за родное «Торпедо» из Москвы и бакинский ККФ. Сейчас его сын Константин стал звездой европейского уровня.

«Наши матчи с «КОС-Синтез-УОР» будут решать — кто попадет в шестерку?»

— Вячеслав Владимирович, чем вы заполняли 2 месяца, когда не было игр регулярного чемпионата?

— После Нового года мы немного подтянули функциональную подготовку, если говорить об игровой практике, то провели товарищеские матчи с командой МК СШОР «Восток», и в остальном готовились к двум встречам с «КОС-Синтез-УОР», поскольку они во многом будут решать — кто из команд попадет в шестерку сильнейших. Дело в том, что после четырех кругов сильнейшая шестерка будет разыгрывать свой турнир, а команды, занявшие 7-е — 8-е места будут играть между собой. К сожалению, у нас такая ситуация. Можно ли ее исправить? Можно, но во многом это зависит от нашей федерации водного поло, от Министерства спорта.

— А как исправить эту ситуацию, когда в разгар сезона у сильнейших команд появляются 2 месяца, когда они не проводят официальных матчей?

— В следующем сезоне собирается вернуться в чемпионат страны команда Беларуси. Там проходит национальный чемпионат, по его итогам тренеры собирают одну хорошую команду, достойную участия в открытом чемпионате России. На юношеском первенстве страны нынешнего года играет команда из Беларуси, выглядит очень прилично, способная бороться за медали турнира для участников до 18 лет.

Если уж мы завели разговор о потенциальном увеличении команд-участниц чемпионата России, то есть Ростов-на-Дону, где развитием водного поло занимается местный энтузиаст Валерий Ганушев, который способствовал созданию в городе школы, а затем и УОР по нашему виду спорта, сейчас ведет переговоры по поводу создания в городе команды уровня Премьер-лиги, которая была бы на базе местного университета. Если географически двигаться по Югу нашей страны, то в Краснодаре построили отличный бассейн, как я мог видеть по телекартинке, где открывается отделение по развитию водного поло. Говорить о создании команды, я думаю, пока рановато, хотя в Краснодарском крае уже давно развивается водное поло в провинциальном Туапсе, идеальным шагом было бы создание интерната, хотя подсказывать мы им не можем. В принципе, изначально можно было бы опереться на воспитанников других школ для создания команды мастеров, чтобы местным ребятам было бы за кем тянуться, поскольку в одной Москве есть большое количество спортшкол, выпускники которых по окончании остаются без команды и игровой практики.

Фото: Ринат Назметдинов

Если конкретизировать, то двадцатой части бюджета хоккейной команды хватило бы на содержание ватерпольной

«По сравнению с хоккеем, водное поло обходится в копейки»

— Насколько дорого содержание ватерпольной команды?

— По сравнению с хоккеем, водное поло обходится в копейки. Если конкретизировать, то двадцатой части бюджета хоккейной команды хватило бы на содержание ватерпольной. Но тут мы снова возвращаемся к деятельности федерации, которая должна ездить по регионам, привлекать единомышленников, может быть даже привести в регион хороших специалистов, чтобы можно было им создать условия для развития водного поло на местах. Это я сейчас возвращаясь к путям развития водного поло в Краснодаре, где много детей в спальных районах, где можно достаточно беспроблемно произвести набор желающих заниматься водным поло.

— Один из ваших воспитанников,Родион Зюзин, в это межсезонье уехал в Европу...

— Родиона Зюзина пригласил в свою команду «Ядран» из Херцег Нови ваш бывший игрок «Синтеза» Владимир Гойкович, видя перспективы Родиона как кандидата в сборную России. Но, в отличие от Константина Аверки, тоже нашего воспитанника, ставшего сейчас игроком сборной Черногории, тут не стоит вопрос смены спортивного гражданства, Зюзин остается в обойме российской сборной.

— Зюзин воспитанник беларусского водного поло, как и Аверка. У вас настолько плотные общения с этой республикой?

— Да, мы хорошо общаемся с нашими коллегами в Беларуси по Минску, Бресту, Могилеву. Хочу отметить энтузиаста нашего вида спорта Константина Серова, работающего с командами юношей, и сильнейших из них мы приглашаем к нам в интернат. Тоже самое происходит, к примеру, и по Молдове, откуда родом Владислав Пантазиев, наш воспитанник, перешедший сейчас в ряды МК СШОР «Восток». Кстати, у нас в юниорской команде есть еще один молдаванин Лауренциу Процик, но тут стоит отметить, что он уже родился в России, и молдаванин только по национальности.

— Касаемо вашей команды, то у нее два центра. Какой из них основной?

— Наша команда базируется в Рузе, что касается Чехова, то он изначально был домашней площадкой для ватерпольной команды, но сейчас там только один из двух филиалов училища олимпийского резерва УОР. Тем не менее в следующем году мы планируем воссоздание команды мастеров и в Чехове, поскольку с появлением беларусов, произойдет увеличение команд в чемпионате, и федерация планирует создание Суперлиги и высшей лиги, как, собственно, происходило совсем недавно. Если федерация осуществит свое намерение по созданию двух турниров, то мы готовы участвовать двумя командами. В перспективе, есть надежды на создание команды мастеров в Севастополе, о чем я разговаривал с местным наставником Вадимом Кебало. Понятно, что нынешняя ситуация не способствует тому, что о подобных планах можно заявлять, как о чем-то решенном, но на первенстве России юношеские команды Севастополя играют, и мысли о переходе на другой уровень там существуют.

Фото vk.com/sintezkazan

Если федерация осуществит свое намерение по созданию двух турниров, то мы готовы участвовать двумя командами

«Количество команд в Москве — это больная тема»

— Сербское, венгерское водное поло — это многочисленные команды в столицах Белграде и Будапеште. Российское сейчас ушло в провинцию.

— Я сам игрок команды «Торпедо», плюс пару сезонов отыграл в ККФ из Баку, поскольку это была армейская команда Краснознаменной Каспийской Флотилии, что позволило мне закрыть вопрос со службой в рядах Советской армии. Да, минимальное количество команд в Москве, где во времена СССР были еще «Динамо» и ЦСК ВМФ, МГУ и «Москвич», «Маяк» и МВТУ, это больная тема, которая на устах и ветеранов и любителей водного поло Москвы. При всем уважении к остальным, стоит напомнить, что костяк чемпионских сборных СССР составляли игроки московских клубов, либо воспитанники столицы, либо переехавшие в сильнейшие клубы игроки других команд.

Касаемо водного поло, есть в Москве и шикарные базы для развития, сейчас появился прекрасный бассейн «Акватория ЗИЛ», нужно только желание. Да и простой расчет, поскольку те суммы, которые выделяют на футбол-хоккей, просто несравнимы с затратами на развитие водного поло.

— Тем временем в Москве появляются новые команды, которые представляют баскетбол, гандбол, регби.

Опять же вопрос к федерации, поскольку вы правы, видно появление команд и в гандболе, и в регби. Значит задействовали административный ресурс, воссоединив его с желанием энтузиастов. В том же гандболе, в Чехове уже пару десятков лет существует команда «Чеховские медведи» под управлением легендарного Владимира Максимова, чья структура прекрасно взаимодействует со школами подготовки гандболистов, отсюда и результат. Учителя физкультуры Чехова получают ставку от клуба, в результате чего все самые высокие мальчики со школьной скамьи привлекаются в этот вид спорта, а не куда либо еще. А ведь там конкуренция с другими видами спорта, поскольку в городе был прекрасный хоккей, тамошний глава администрации Григорий Артамонов играет в Ночной хоккейной лиге вместе со своим первым заместителем Константином Михальковым, успешно развивается бокс, откуда вышел Александр Поветкин. Но при хорошо налаженной работе можно выигрывать и в условиях конкуренции.

— Российское водное поло, как и весь спорт, в изоляции. Но не все так однозначно и с Украиной. Недавно смотрел трансляцию, в которой местный комментатор на чем свет поносил соперников из Венгрии.

— Потому, что венгры занимают правильную политическую позицию. Мы на своих местах имели и сохранили дружественные связи и с венграми, и с сербами, в частности, с Деяном Савичем, которого, кстати, только что освободили от работы в «Црвене звезде». И мне кажется, можно было бы рассмотреть вопрос о его привлечении на работу в России, где он играл за ваш «Синтез». Что касается возможных запретов на контакты с Россией, то мне кажется, что именно по этим причинам мужская команда «Астаны» отказалась от участия в открытом чемпионате России. Возможно, им посоветовали это сделать, чтобы не рисковать фактом участия на Олимпиаде. Хотя женская команда «Айша-Биби» продолжила свое участие в чемпионате страны, поэтому тут нам остается только гадать.

— Как дела у вашего сына?

— Константин перешел в этом году в «Брешию», там все прекрасно складывается. Он доволен, им довольны, уже сейчас решается вопрос о продлении контракта. Также все успешно складывается на уровне сборной Хорватии, в которой он успешно дебютировал, став чемпионом Европы по итогам прошлого года. Сейчас нужно провести хороший сезон, чтобы отобраться в олимпийский состав в Париж-2024.

Джаудат Абдуллин