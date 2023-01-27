Сергей Никифоров: «Химическую» пастилу рекламируют как продукт для диетического питания»

С введением системы декларирования госорганы самоустранились от контроля и ответственности за качество и безопасность пищевой продукции

«Введя систему декларирования, взамен сертификации, госорганы в России сняли с себя ответственность за качество и безопасность пищевой продукции», — утверждает казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. Он утверждает, что столкнулся с недобросовестной конкуренцией с производителями псевдонатуральных продуктов. «Реальное время» — о причинах и последствиях недобросовестной конкуренции на рынке продуктов питания, легкости документального подтверждения их безопасности без реальной проверки и зависимости цен на натуральную еду от «прописки» производителя.

«Если оптовая цена пастилы — 300 рублей за килограмм, она натуральной быть не может»



— С недобросовестной конкуренцией, которая стала возможна именно благодаря тому, что государство сняло с себя ответственность за качество продуктов, я столкнулся, когда решил производить пастилу из натуральных яблок и фруктовые снеки, — говорит Никифоров. — Это производства энергоемкие, потому что предполагают длительную тепловую обработку сырья, выпаривание влаги. Кроме того, для производства килограмма натуральной пастилы требуется до 10 килограммов свежих яблок. А еще надо их переработать, выпарить, упаковать — цена вырастает до 1 500 рублей. Достаточно этой информации, чтобы понимать: если оптовая цена пастилы — 300 рублей за килограмм, она натуральной быть не может.

— Выходит, совет, который десятилетиями втолковывают нашим потребителям: «читаете информацию о составе продукта», — бесполезен? — уточнило «Реальное время».

— Нет, почему? Просто надо читать правильно. Например, в составе пастилы у многих производителей указан консервант сорбат калия. И если на упаковке написано, что пастила делается из натуральных яблок, а в ее составе указан сорбат калия, то возникает вопрос, откуда он там взялся. В натуральных яблоках его нет. А появиться в пастиле он мог, если ее приготовили из импортного готового яблочного пюре — этот консервант в него добавляют. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, пока яблочное пюре используется как добавка при изготовлении, например, джемов или кондитерских изделий. Но при приготовлении пастилы пюре с добавкой сорбата калия начинают сушить. И если в яблочном пюре содержится безопасное количество консерванта, то при сушке его доля вырастает втрое и может выйти за пределы допустимого. Кроме того, я пробовал сделать пастилу из пюре — она получается красивой, гладенькой, но без вкуса и запаха. Кстати, производители такой «натуральной» пастилы указывают на упаковке своей продукции, что в ее состав входят ароматизаторы. Рентабельность такого производства несложно найти в открытых информационных базах — она достигает 70 процентов. И конкурировать в таких условиях добросовестным производителям очень сложно. А в основе всего лежит то, что действующая сегодня система декларирования безопасности пищевой продукции исходит из презумпции добросовестности производителя.

Фото предоставлено Сергеем Никифоровым (на фото справа)

Что вредно белорусам, то россиянам не повредит?

Яблочную пастилу производят на юге России, в частности в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Одна из самых известных марок — «Пастилушка» — выпускается одноименной компанией в селе Кахун Урванского района. Ее сегодня продают во всех российских регионах, ее можно заказать на маркетплейсах. А недавно вокруг нее разразился скандал в Белоруссии.

«Специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта в ходе проверки выявили опасную продукцию. Ею оказалась пастила, ассорти, фруктовая натуральная яблочная, со вкусами апельсина, барбариса, вишни, груши, дыни, персика, — сообщил в октябре 2022 года региональный портал «Виртуальный Брест». — Пастила маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель — ООО «Пастилушка» (Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун). По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям Техрегламентов «О безопасности пищевой продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности и маркировке. В результате проведенных испытаний в составе продукта установлено превышение в 4,7 раза не заявленного изготовителем в маркировке консерванта — диоксида серы. Фактически содержание консерванта Е220 составило 235 мг/кг при максимально допустимом уровне 50 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или вовсе противопоказано при отдельных видах заболеваний. В связи с этим с 19 октября 2022 года предписывается прекратить ввоз и обращение на территории республики данной пастилы и изъять ее из обращения».

Фото: yandex.ru

— Однако в Российской Федерации ее из продажи не изъяли, — возмущается Сергей Никифоров. — Мало того, на маркетплейсах эта пастила из яблочного пюре рекламируется как продукт для детского и диетического питания! А недавно я натолкнулся на еще один «диетический» продукт такого рода — согласно информации на упаковке, в 100 граммах натуральной яблочно-фруктовой пастилы другого производителя содержится 25 граммов… жиров. Вот из чего она сделана?



В 2022 году Госстандарт Республики Беларусь по разным причинам забраковал 13 видов российской пастилы. Фото: скрин danger.gskp.by

Следует уточнить, что в 2022 году Госстандарт Республики Беларусь по разным причинам забраковал 13 видов российской пастилы, произведенной не только в Кабардино-Балкарии, но и на Ставрополье, и в Пензенской области, и в Белеве.

«Нас просто вывели с рынка»

— Вы бывали у нас в республике, видели, сколько у нас садов, яблок? — ответил вопросом на вопрос «Реального времени» о вызывающей сомнения в натуральности «Пастилушки» низкой ее стоимости Инал Сундуков — генеральный директор ООО «Фруктони», предприятия-держателя бренда «Пастилушка», которое, по его словам, недавно перестало функционировать и перевело все производство в зарегистрированное по тому же адресу ООО «Пастилушка». — Основа пастилы — яблочное пюре. У нас своя переработка, и в сутки мы перерабатываем в пюре 600 тонн яблок. Сейчас мы переработали 35 тысяч тонн. А стоимость килограмма яблок — в среднем 12 рублей. Чтобы сделать килограмм пастилы, надо как минимум 5 килограммов яблок. Ну и — добавки, ароматизаторы. Они у нас натуральные, качественные — немецкие и швейцарские. Даже сейчас, хотя и цена, и путь поставок увеличились.

«Вы бывали у нас в республике, видели, сколько у нас садов, яблок?» — ответил вопросом на вопрос «Реального времени» о вызывающей сомнения в натуральности «Пастилушки» низкой ее стоимости Инал Сундуков — генеральный директор ООО «Фруктони». Фото: yandex.ru

По словам Сундукова, без сорбата калия производство даже натуральной пастилы обойтись не может, поскольку полученный осенью урожай надо для сохранности переработать в пюре, которое можно уберечь от брожения и порчи только добавив консервант:

— Содержание консерванта значительно ниже нормы, всего 800 граммов на 1,5 тонны пюре. Но с будущего года мы будем обходиться вообще без консервантов — уже закуплено оборудование, которое позволит хранить пюре до переработки в вакуумной упаковке.

На напоминание о том, что в Белоруссии в «Пастилушке» нашли еще более вредный для здоровья консервант — диоксид серы, Инал Сундуков возразил, что его в пастиле не было, а белорусы таким образом «просто вывели» его компанию со своего рынка, «чтобы не мешали местным производителям»:

— Диоксид серы не может содержаться ни в яблоках, ни в химикатах [их обрабатывают]. Это газ, его могут использовать при консервации, добавлять в бутылки, банки в воздушное пространство между поверхностью продукта и крышкой, чтобы увеличить срок хранения. Пастила у нас сульфитации не подвергается. Мы купили в Белоруссии образцы своей продукции, там же в независимой лаборатории провели исследования и диоксида серы там не было обнаружено. У меня есть это заключение. При этом в Белоруссии продается пастила от ООО «Фруктони» и вот в ней белорусы диоксида не нашли. А производство ведь одно! И яблоки одни и те же — как такое может быть? Сейчас мы ищем адвоката, будем судиться.

Сыр длительного хранения из «немолочного» молока

— Насколько я знаю, на разного рода ухищрения, которые ведут к «ненатуральности» продукта, идут крупные производители. — говорит основательница сыроварен «Минлебай» Чулпан Миннебаева. — У меня маленькая крафтовая сыроварня, да и происходит все за стеклом — на глазах у потребителя. Но именно потому, что продукт мы производим натуральный, он дорого стоит.

По словам Миннебаевой, сыр может сильно подпортить сырье: некоторые фермерские хозяйства увеличивают продажи молока, разбавляя его дешевым животным жиром:

— Если на 15 тонн молока добавить 2 тонны жира, то вкус изменится незначитьельно, а прибыль заметно вырастет. Но сыр из такого молока в качестве точно потеряет. Так же как и в случае, если натуральное молоко разбавить разведенным сухим.

Фото: realnoevremya.ru

Добавляют некоторые производители, говорит она, при производстве сыра и ускорители созревания, и консерванты. Это обеспечивает рост прибыли и длительное хранение продукта на магазинных полках:

— Наш сыр в вакуумной упаковке в магазине стал плесневеть через 2 недели, а с консервантами срок его жизни вырос бы до полугода!

При этом разведенное или нет молоко послужило сырьем для производства сыра, и сколько в конечном продукте в итоге будет содержаться разных «улучшающих» его свойства химических веществ, останется на совести производителя.

Для потребителя состав продукта — секрет бар?

Широкие возможности для недобросовестной конкуренции, считает Сергей Никифоров, заложены в саму концепцию системы декларирования требований по обеспечению безопасности пищевой продукции.

— Чтобы выйти на российский рынок пищевой продукции, необходимо обратиться в лабораторию для получения акта лабораторных испытаний по ее безопасности. С этим актом нужно обратиться в сертификационный центр для получения декларации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза — имея ее, производитель может поставлять продукцию в пять стран. При этом потребитель в такую лабораторию обратиться не сможет, так как они принимают продукцию только от ее производителей. А потребитель, получается, не сможет сам узнать, что он ест, и, соответственно, лично обратиться в суд, если ему продали некачественные продукты.

Сертификационные центры, заметил собеседник «Реального времени», фактически оказывают производителям консультационные услуги по заполнению и регистрации деклараций о безопасности пищевой продукции. Они не проверяют, есть ли у производителя вообще какое-либо производство, какая-то техническая документация — то есть как производитель предполагает выпускать пищевую продукцию.

Официальный перечень фантомных лабораторий на момент выхода статьи насчитывал 114 пунктов. Фото: скрин сайта fsvps.gov.ru

— Акты лабораторных испытаний могут выдавать так называемые фантомные лаборатории, которые, ничего не проверяя, выдадут за плату любой документ. Россельхознадзор, надо отдать ему должное, — говорит Никифоров, — регулярно публикует списки этих лабораторий, однако это дело настолько выгодное, что тут же создаются новые, которых в списках еще нет, и при этом торговые предприятия не обязаны проверять, какой лабораторией — фантомной или настоящей — выдан акт испытаний продукта. Для торговли же достаточно того, что есть декларация.

От фальсификата до пестицидов

В Госалкогольинспекции РТ «Реальному времени» сообщили, что в 2022 году сотрудниками ведомства были выявлены несоответствия по качеству требованиям Техрегламента более чем в четверти (в 26,4 %) из 53 образцов закупленных для сравнительных испытаний образцов сливочного масла. По большинству не прошедших испытание образцов был вынесен вердикт: «Жирно-кислотный состав молочного жира не соответствует требованиям ГОСТ 32261 по жирно-кислотному составу молочного жира, что свидетельствует о фальсификации», во многих случаях было указано, что в продукте присутствуют жиры немолочного происхождения.

В шести из 37 образцах творога испытания также выявили несоответствие по качеству заявленным производителем условиям, а в пяти обнаружилось присутствие немолочных жиров. Более чем в 20% образцов сметаны (в 6 из 29) выявлены отклонения по качеству, в четырех — компоненты растительного происхождения. Растительные компоненты нашли также в 50 процентах образцов сыра (в 10 из 20).

Госалкогольинспекция нашла растительные компоненты в 50 процентах образцов сыра. Фото предоставлено Госалкогольинспекцией РТ

Почти в 62 процентах мясных изделий (в 21 из 34) специалисты Госалкогольинспекции РТ выявили заниженное, по сравнению с заявленным, содержание белка, завышенное содержание жира, влаги, ДНК курицы и индейки в колбасе, где не должно быть мяса птицы, избыток соли… А из 11 образцов пельменей проверку качества не прошел ни один — во всех обнаружились следы ДНК курицы и индейки, хотя производители не заявляли о присутствии в продуктах мяса птицы.

Во всех 11 образцах пельменей при лабораторных испытаниях обнаружились следы ДНК курицы и индейки, хотя производители не заявляли о присутствии в продуктах мяса птицы. Фото предоставлено Госалкогольинспекцией РТ

Из 30 образцов проверенных Госалкогольинспекцией овощей и фруктов в 22 (73,3% от общего количества) выявлены незаявленные пестициды — в апельсинах и лимонах, винограде и грушах, томатах и сельдерее, огурцах и свекле…



«Нужны возврат к системе сертификации и уголовная ответственность»

— До 2011 года действовала система сертификации продуктов,-===================х и так или иначе государство контролировало весь процесс, — рассуждает Сергей Никифоров. — Ответственность за качество была разделена между производителем и теми, кто дает допуск на рынок. Сейчас производителю дана полная свобода — делай, что хочешь. Нигде — ни в странах Евросоюза, ни в Китае, ни где-либо еще такого безобразия нет, везде государство этот процесс регулирует. И мало того, что достаточно спорное решение о переходе на систему декларирования было принято — оно было распространено на все страны Таможенного союза!

Вводилась такая система, напоминает Никифоров, под разговоры о том, что производителям необходимо дать свободу — дескать, уж слишком они зарегулированы.

— А может быть, выход в том, чтобы ввести, как раньше, жесткие ГОСТы? — поинтересовалось «Реальное время».

— Такие предложения были со стороны депутатов, но это тоже неправильно. По ГОСТу, к примеру, в яблочной пастиле может быть всего 20 процентов растительного сырья, остальное — крахмал, загустители, красители, ароматизаторы и прочее. О какой натуральности можно тут вести речь? А по моим техусловиям в пастиле нет ничего кроме яблок, так что для покупателя привлекательнее — пастила по ГОСТу или пастила по техусловиям?

По ГОСТу, к примеру, в яблочной пастиле может быть всего 20 процентов растительного сырья, Фото: скрин yandex.ru

— Что же тогда делать?

— Условием решения проблем с качеством пищевой продукции стал бы возврат к системе сертификации. К ситуации, когда государство разделяло свою ответственность за то, что мы все едим, с производителем пищевой продукции и допуск пищевой продукции на рынок был невозможен без наличия у производителя реального производства, отвечающего всем требованиям и технической документации. Должна быть введена уголовная ответственность за выдачу фальшивых актов испытаний лабораторий и необоснованную выдачу документов, разрешающих поставки пищевой продукции в торговые сети. Необходимо подумать еще и о том, как привлечь к ответственности недоброкачественных производителей, вводящих в заблуждение потребительский рынок относительно качества и свойств своей продукции.