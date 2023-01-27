Сергей Никифоров: «Химическую» пастилу рекламируют как продукт для диетического питания»
С введением системы декларирования госорганы самоустранились от контроля и ответственности за качество и безопасность пищевой продукции
«Введя систему декларирования, взамен сертификации, госорганы в России сняли с себя ответственность за качество и безопасность пищевой продукции», — утверждает казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров. Он утверждает, что столкнулся с недобросовестной конкуренцией с производителями псевдонатуральных продуктов. «Реальное время» — о причинах и последствиях недобросовестной конкуренции на рынке продуктов питания, легкости документального подтверждения их безопасности без реальной проверки и зависимости цен на натуральную еду от «прописки» производителя.
«Если оптовая цена пастилы — 300 рублей за килограмм, она натуральной быть не может»
— С недобросовестной конкуренцией, которая стала возможна именно благодаря тому, что государство сняло с себя ответственность за качество продуктов, я столкнулся, когда решил производить пастилу из натуральных яблок и фруктовые снеки, — говорит Никифоров. — Это производства энергоемкие, потому что предполагают длительную тепловую обработку сырья, выпаривание влаги. Кроме того, для производства килограмма натуральной пастилы требуется до 10 килограммов свежих яблок. А еще надо их переработать, выпарить, упаковать — цена вырастает до 1 500 рублей. Достаточно этой информации, чтобы понимать: если оптовая цена пастилы — 300 рублей за килограмм, она натуральной быть не может.
— Выходит, совет, который десятилетиями втолковывают нашим потребителям: «читаете информацию о составе продукта», — бесполезен? — уточнило «Реальное время».
— Нет, почему? Просто надо читать правильно. Например, в составе пастилы у многих производителей указан консервант сорбат калия. И если на упаковке написано, что пастила делается из натуральных яблок, а в ее составе указан сорбат калия, то возникает вопрос, откуда он там взялся. В натуральных яблоках его нет. А появиться в пастиле он мог, если ее приготовили из импортного готового яблочного пюре — этот консервант в него добавляют. И в этом, в принципе, нет ничего плохого, пока яблочное пюре используется как добавка при изготовлении, например, джемов или кондитерских изделий. Но при приготовлении пастилы пюре с добавкой сорбата калия начинают сушить. И если в яблочном пюре содержится безопасное количество консерванта, то при сушке его доля вырастает втрое и может выйти за пределы допустимого. Кроме того, я пробовал сделать пастилу из пюре — она получается красивой, гладенькой, но без вкуса и запаха. Кстати, производители такой «натуральной» пастилы указывают на упаковке своей продукции, что в ее состав входят ароматизаторы. Рентабельность такого производства несложно найти в открытых информационных базах — она достигает 70 процентов. И конкурировать в таких условиях добросовестным производителям очень сложно. А в основе всего лежит то, что действующая сегодня система декларирования безопасности пищевой продукции исходит из презумпции добросовестности производителя.
Что вредно белорусам, то россиянам не повредит?
Яблочную пастилу производят на юге России, в частности в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Одна из самых известных марок — «Пастилушка» — выпускается одноименной компанией в селе Кахун Урванского района. Ее сегодня продают во всех российских регионах, ее можно заказать на маркетплейсах. А недавно вокруг нее разразился скандал в Белоруссии.
«Специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта в ходе проверки выявили опасную продукцию. Ею оказалась пастила, ассорти, фруктовая натуральная яблочная, со вкусами апельсина, барбариса, вишни, груши, дыни, персика, — сообщил в октябре 2022 года региональный портал «Виртуальный Брест». — Пастила маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель — ООО «Пастилушка» (Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун). По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям Техрегламентов «О безопасности пищевой продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности и маркировке. В результате проведенных испытаний в составе продукта установлено превышение в 4,7 раза не заявленного изготовителем в маркировке консерванта — диоксида серы. Фактически содержание консерванта Е220 составило 235 мг/кг при максимально допустимом уровне 50 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или вовсе противопоказано при отдельных видах заболеваний. В связи с этим с 19 октября 2022 года предписывается прекратить ввоз и обращение на территории республики данной пастилы и изъять ее из обращения».
— Однако в Российской Федерации ее из продажи не изъяли, — возмущается Сергей Никифоров. — Мало того, на маркетплейсах эта пастила из яблочного пюре рекламируется как продукт для детского и диетического питания! А недавно я натолкнулся на еще один «диетический» продукт такого рода — согласно информации на упаковке, в 100 граммах натуральной яблочно-фруктовой пастилы другого производителя содержится 25 граммов… жиров. Вот из чего она сделана?
Следует уточнить, что в 2022 году Госстандарт Республики Беларусь по разным причинам забраковал 13 видов российской пастилы, произведенной не только в Кабардино-Балкарии, но и на Ставрополье, и в Пензенской области, и в Белеве.
«Нас просто вывели с рынка»
— Вы бывали у нас в республике, видели, сколько у нас садов, яблок? — ответил вопросом на вопрос «Реального времени» о вызывающей сомнения в натуральности «Пастилушки» низкой ее стоимости Инал Сундуков — генеральный директор ООО «Фруктони», предприятия-держателя бренда «Пастилушка», которое, по его словам, недавно перестало функционировать и перевело все производство в зарегистрированное по тому же адресу ООО «Пастилушка». — Основа пастилы — яблочное пюре. У нас своя переработка, и в сутки мы перерабатываем в пюре 600 тонн яблок. Сейчас мы переработали 35 тысяч тонн. А стоимость килограмма яблок — в среднем 12 рублей. Чтобы сделать килограмм пастилы, надо как минимум 5 килограммов яблок. Ну и — добавки, ароматизаторы. Они у нас натуральные, качественные — немецкие и швейцарские. Даже сейчас, хотя и цена, и путь поставок увеличились.
По словам Сундукова, без сорбата калия производство даже натуральной пастилы обойтись не может, поскольку полученный осенью урожай надо для сохранности переработать в пюре, которое можно уберечь от брожения и порчи только добавив консервант:
— Содержание консерванта значительно ниже нормы, всего 800 граммов на 1,5 тонны пюре. Но с будущего года мы будем обходиться вообще без консервантов — уже закуплено оборудование, которое позволит хранить пюре до переработки в вакуумной упаковке.
На напоминание о том, что в Белоруссии в «Пастилушке» нашли еще более вредный для здоровья консервант — диоксид серы, Инал Сундуков возразил, что его в пастиле не было, а белорусы таким образом «просто вывели» его компанию со своего рынка, «чтобы не мешали местным производителям»:
— Диоксид серы не может содержаться ни в яблоках, ни в химикатах [их обрабатывают]. Это газ, его могут использовать при консервации, добавлять в бутылки, банки в воздушное пространство между поверхностью продукта и крышкой, чтобы увеличить срок хранения. Пастила у нас сульфитации не подвергается. Мы купили в Белоруссии образцы своей продукции, там же в независимой лаборатории провели исследования и диоксида серы там не было обнаружено. У меня есть это заключение. При этом в Белоруссии продается пастила от ООО «Фруктони» и вот в ней белорусы диоксида не нашли. А производство ведь одно! И яблоки одни и те же — как такое может быть? Сейчас мы ищем адвоката, будем судиться.
Сыр длительного хранения из «немолочного» молока
— Насколько я знаю, на разного рода ухищрения, которые ведут к «ненатуральности» продукта, идут крупные производители. — говорит основательница сыроварен «Минлебай» Чулпан Миннебаева. — У меня маленькая крафтовая сыроварня, да и происходит все за стеклом — на глазах у потребителя. Но именно потому, что продукт мы производим натуральный, он дорого стоит.
По словам Миннебаевой, сыр может сильно подпортить сырье: некоторые фермерские хозяйства увеличивают продажи молока, разбавляя его дешевым животным жиром:
— Если на 15 тонн молока добавить 2 тонны жира, то вкус изменится незначитьельно, а прибыль заметно вырастет. Но сыр из такого молока в качестве точно потеряет. Так же как и в случае, если натуральное молоко разбавить разведенным сухим.
Добавляют некоторые производители, говорит она, при производстве сыра и ускорители созревания, и консерванты. Это обеспечивает рост прибыли и длительное хранение продукта на магазинных полках:
— Наш сыр в вакуумной упаковке в магазине стал плесневеть через 2 недели, а с консервантами срок его жизни вырос бы до полугода!
При этом разведенное или нет молоко послужило сырьем для производства сыра, и сколько в конечном продукте в итоге будет содержаться разных «улучшающих» его свойства химических веществ, останется на совести производителя.
Для потребителя состав продукта — секрет бар?
Широкие возможности для недобросовестной конкуренции, считает Сергей Никифоров, заложены в саму концепцию системы декларирования требований по обеспечению безопасности пищевой продукции.
— Чтобы выйти на российский рынок пищевой продукции, необходимо обратиться в лабораторию для получения акта лабораторных испытаний по ее безопасности. С этим актом нужно обратиться в сертификационный центр для получения декларации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза — имея ее, производитель может поставлять продукцию в пять стран. При этом потребитель в такую лабораторию обратиться не сможет, так как они принимают продукцию только от ее производителей. А потребитель, получается, не сможет сам узнать, что он ест, и, соответственно, лично обратиться в суд, если ему продали некачественные продукты.
Сертификационные центры, заметил собеседник «Реального времени», фактически оказывают производителям консультационные услуги по заполнению и регистрации деклараций о безопасности пищевой продукции. Они не проверяют, есть ли у производителя вообще какое-либо производство, какая-то техническая документация — то есть как производитель предполагает выпускать пищевую продукцию.
— Акты лабораторных испытаний могут выдавать так называемые фантомные лаборатории, которые, ничего не проверяя, выдадут за плату любой документ. Россельхознадзор, надо отдать ему должное, — говорит Никифоров, — регулярно публикует списки этих лабораторий, однако это дело настолько выгодное, что тут же создаются новые, которых в списках еще нет, и при этом торговые предприятия не обязаны проверять, какой лабораторией — фантомной или настоящей — выдан акт испытаний продукта. Для торговли же достаточно того, что есть декларация.
От фальсификата до пестицидов
В Госалкогольинспекции РТ «Реальному времени» сообщили, что в 2022 году сотрудниками ведомства были выявлены несоответствия по качеству требованиям Техрегламента более чем в четверти (в 26,4 %) из 53 образцов закупленных для сравнительных испытаний образцов сливочного масла. По большинству не прошедших испытание образцов был вынесен вердикт: «Жирно-кислотный состав молочного жира не соответствует требованиям ГОСТ 32261 по жирно-кислотному составу молочного жира, что свидетельствует о фальсификации», во многих случаях было указано, что в продукте присутствуют жиры немолочного происхождения.
В шести из 37 образцах творога испытания также выявили несоответствие по качеству заявленным производителем условиям, а в пяти обнаружилось присутствие немолочных жиров. Более чем в 20% образцов сметаны (в 6 из 29) выявлены отклонения по качеству, в четырех — компоненты растительного происхождения. Растительные компоненты нашли также в 50 процентах образцов сыра (в 10 из 20).
Почти в 62 процентах мясных изделий (в 21 из 34) специалисты Госалкогольинспекции РТ выявили заниженное, по сравнению с заявленным, содержание белка, завышенное содержание жира, влаги, ДНК курицы и индейки в колбасе, где не должно быть мяса птицы, избыток соли… А из 11 образцов пельменей проверку качества не прошел ни один — во всех обнаружились следы ДНК курицы и индейки, хотя производители не заявляли о присутствии в продуктах мяса птицы.
Из 30 образцов проверенных Госалкогольинспекцией овощей и фруктов в 22 (73,3% от общего количества) выявлены незаявленные пестициды — в апельсинах и лимонах, винограде и грушах, томатах и сельдерее, огурцах и свекле…
«Нужны возврат к системе сертификации и уголовная ответственность»
— До 2011 года действовала система сертификации продуктов,-===================х и так или иначе государство контролировало весь процесс, — рассуждает Сергей Никифоров. — Ответственность за качество была разделена между производителем и теми, кто дает допуск на рынок. Сейчас производителю дана полная свобода — делай, что хочешь. Нигде — ни в странах Евросоюза, ни в Китае, ни где-либо еще такого безобразия нет, везде государство этот процесс регулирует. И мало того, что достаточно спорное решение о переходе на систему декларирования было принято — оно было распространено на все страны Таможенного союза!
Вводилась такая система, напоминает Никифоров, под разговоры о том, что производителям необходимо дать свободу — дескать, уж слишком они зарегулированы.
— А может быть, выход в том, чтобы ввести, как раньше, жесткие ГОСТы? — поинтересовалось «Реальное время».
— Такие предложения были со стороны депутатов, но это тоже неправильно. По ГОСТу, к примеру, в яблочной пастиле может быть всего 20 процентов растительного сырья, остальное — крахмал, загустители, красители, ароматизаторы и прочее. О какой натуральности можно тут вести речь? А по моим техусловиям в пастиле нет ничего кроме яблок, так что для покупателя привлекательнее — пастила по ГОСТу или пастила по техусловиям?
— Что же тогда делать?
— Условием решения проблем с качеством пищевой продукции стал бы возврат к системе сертификации. К ситуации, когда государство разделяло свою ответственность за то, что мы все едим, с производителем пищевой продукции и допуск пищевой продукции на рынок был невозможен без наличия у производителя реального производства, отвечающего всем требованиям и технической документации. Должна быть введена уголовная ответственность за выдачу фальшивых актов испытаний лабораторий и необоснованную выдачу документов, разрешающих поставки пищевой продукции в торговые сети. Необходимо подумать еще и о том, как привлечь к ответственности недоброкачественных производителей, вводящих в заблуждение потребительский рынок относительно качества и свойств своей продукции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым