«Сегодня любой дядя может выдать сертификат «халяль»

Глава Комитета ДУМ РТ — о «халяльном» контрафакте, незаконном использовании знака и проблемах сертификации

Фото: Олег Тихонов

Оборот халяльных товаров в мире в этом году составил 2 трлн долларов, по прогнозам, к 2030 году цифра увеличится до 3 трлн. В России каждый год спрос на продукцию увеличивается примерно на 10—20%. При этом общую цифру произведенных товаров в нашей стране назвать очень сложно, потому что сертификацией продукции халяль занимаются сразу несколько органов. Но проблема в том, что раздача сертификатов превратилась в прибыльный бизнес для светских организаций, которые не заботят вопросы соблюдения норм шариата. Навести порядок в этой сфере должен Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг, который заработает с января нового года. Подробнее о работе центра и проблемах с контрафактом «Реальному времени» рассказали в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, куда на сертификацию в этом году заявились около 200 предприятий, но проверку прошли менее четверти.

Высокий спрос приводит к контрафакту

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал в 2022 году более 40 новых сертификатов — «Свидетельств о постановке деятельности юридического лица на контроль». Заявки же на сертификацию подавали около 200 предприятий, но по разным причинам они не были сертифицированы, рассказал председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббас хазрат Шляпошников:

— Эти цифры как раз свидетельствуют о развитии халяль-индустрии как в Татарстане, так и в России в целом. Все предприятия проходят тщательную проверку. Продукция «халяль» очень востребована не только из-за религиозного аспекта, у нее есть ряд других преимуществ. В первую очередь — качество. Это привлекает самых разных клиентов. При прохождении этапов системы добровольной сертификации предприятие подвергается еще одной проверке. Можно считать его дважды проверенным. Люди это понимают и, собственно говоря, делают на этом акцент.

Проверяя производителей, специалисты комитета не пропускают продукцию с ГМО и «различными ингредиентами, противоречащими нормам ислама и наносящими вред организму». Но в вопросе сертификации есть и оборотная сторона медали:

— К сожалению, приходится констатировать тот факт, что многие компании используют гриф «халяль» просто как маркетинговый ход. Контрафакт есть, и его очень много. Предприятия изощряются и придумывают, как бы назвать свою продукцию, чтобы идентифицировать ее как халяльную — восточная, мусульманская, без свинины и т.д. Поэтому надо всегда обращать внимание на значок «Халяль» и на то, кто его выдал, потому что в последнее время его начали выдавать и нерелигиозные сертифицирующие организации. Есть ли там контроль — вопрос открытый, остается только уповать на Бога, — отметил Шляпошников.



Фото: halalrt.ru

Аббас Шляпошников: «К сожалению, приходится констатировать тот факт, что многие компании используют гриф «халяль» просто как маркетинговый ход»

«Халяльная» лотерея

В Казани 400 пунктов общественного питания, позиционирующих себя как «халяль». По всей республике их насчитывается около тысячи.

— Многие кафе и заведения общественного питания не имеют подтверждения халяльности своей продукции от компетентного органа. Многие из них незаконно используют знак «Халяль» Комитета, а некоторые заведения и их владельцы не имеют знаний и даже представления в сфере халяль. Никто не проверял их на соответствие, и нам приходится надеяться лишь на их добропорядочность. К примеру, возьмем шаурму. Многие думают, если в приготовлении используется халяльное мясо, то и готовое блюдо полностью халяль. Это не так. Есть и другие ингредиенты, пищевые добавки. К примеру: в кетчупе может содержаться кармин, в майонезе — эмульгаторы животного происхождения, а в хлеб добавляется L-цистеин. Надо обращать внимание даже на кисточку, которой лепешку смазывают соусом. Чаще всего ее изготавливают из щетины свиньи, — предупреждает Аббас хазрат.

К вопросу сертифицирования необходимо подходить комплексно, подчеркивает он. К тому же, по его словам, появились новые сертифицирующие органы по стандарту «Халяль» «светского характера»:

— Они не относятся ни к одной мусульманской религиозной организации, не имеют шариатских экспертов и при этом выдают сертификаты «халяль» и некоторые из них имеют свои зарегистрированные знаки. Много такой продукции уже хлынуло на российский рынок.

По сути, по его словам, «сегодня любой дядя Ваня может выдать сертификат».

Орган, призывающий к порядку

С января 2023 года начнет работать Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг. В Комитете по стандарту при ДУМ РТ считают, что этот орган может привести организации, имеющие право выдавать сертификаты «Халяль», в определенную систему.

— Мы активно сотрудничаем со всеми сертифицирующими органами халяль в России, со многими у нас подписаны соглашения и меморандумы о признании сертификатов. Мы активно выступаем за развитие халяль-индустрии, тем более если это исходит от государственных структур. Поддерживаем начинание создать Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг и надеемся на плодотворное сотрудничество. Эту организацию возглавил Марат Ренатович Низамов, который в свое время руководил Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, а затем был советником. Он имеет большой профессиональный опыт, был заместителем председателя проектного технического комитета 704 «Продукция и услуги халяль» при Росстандарте, сам же разрабатывал этот стандарт, — отметил Шляпошников.

Фото: realnoevremya.ru

Казань — халяльная столица России

Татарстан является пионером в области производства продукции «халяль», так же, как это было, например, с внедрением системы добровольной сертификации.

— Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение разработать программу Halal LifeStyle, и она активно воплощается в реальность. Она включает все аспекты жизнедеятельности человека с точки зрения халяльного образа жизни. Халяльный кластер — это когда помимо продукции «халяль» активно развиваются услуги по мусульманским традициям. Уже сейчас доступны банковские продукты «халяль», развивается гостиничный и кемпинговый комплекс. Все больше ресторанов и мест общественного питания внедряют меню «халяль» или полностью переходят в эту сферу. Чтобы называться столицей, мусульманская инфраструктура Казани должна соответствовать этому. Халяль — это образ жизни, не только питание. С радостью можно говорить о том, что за последние годы произошел большой скачок в этой области, — считает глава комитета.

Сабантуй без халяльной продукции

В этом году гости казанского Сабантуя жаловались на то, что не смогли найти халяльного питания в местах гуляний, в частности шашлыка, плова или других блюд, которые были доступны всем остальным посетителям. Аналогичный дефицит и на других праздниках, «Реальное время» рассказывало об этой проблеме. По словам Аббаса хазрата, вопрос можно решить только сообща. Чтобы исправить ситуацию, любому ведомству нужна обратная связь от населения. Будет жалоба, будет и решение.

— Это вопрос как раз по развитию мусульманской инфраструктуры города. Сейчас активно ведется диалог с исполкомом, понимание есть. Думаю, решение зависит от самих предпринимателей, готовы ли они сертифицировать точку общественного питания, внедрять проверку на халяльность. Надо привлекать тот общепит, который уже прошел сертификацию. Этот вопрос прорабатывается. Но тут необходимо помнить, что проблема решится, только если о ней говорить. Если вы не нашли точку общественного питания «халяль» и ушли с праздника голодным, говорите об этом, — подчеркнул глава комитета.

В декабре Татарстан посетили представители крупнейшего сертифицирующего органа FAMBRAS HALAL. Фото: dumrt.ru

Татарстанский «халяль» — за рубеж

Кроме внутреннего рынка татарстанские товары становятся популярными и за рубежом. В 2022 году экспортный потенциал вырос — еще одно предприятие вышло на рынок Ближнего Востока. Известный российский бренд макаронных и мучных изделий «Макфа» начал продажи своей продукции в Саудовской Аравии. Уже 13 предприятий Комитета поставляют свою продукцию на экспорт. В текущем году Комитет начал подготовительную работу по прохождению процедуры аккредитации в национальной системе аккредитации. Формируется пакет необходимых для аккредитации документов, материально-техническая база, проводится работа по подготовке экспертов.

В настоящее время руководством Комитета проводится подготовительная работа по прохождению процедуры аккредитации, как органа по сертификации халяль, в национальной системе аккредитации и в зарубежных организациях по аккредитации — GAC (ССПЗ), EIAC (ОАЭ), HAC (Турецкая республика), MUI (Индонезия).

В декабре Татарстан посетили представители крупнейшего сертифицирующего органа FAMBRAS HALAL. Сертифицируемая им продукция вывозится в 185 стран мира, в том числе в Россию, имеет аккредитации в странах, требующих от органа сертификации их прохождения.

В этом году началось планомерное сотрудничество Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ с научным сообществом республики и РФ. Фото: halalrt.ru

Научно обоснованный халяль

В этом году началось планомерное сотрудничество Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ с научным сообществом республики и России. В частности, подписаны соглашения с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Казанским государственным медицинским университетом, Казанской государственной академией ветеринарной медицины.

— Мы создаем «Зеленую лигу» с ведущими университетами республики с целью популяризации вопросов халяль-индустрии в научной среде. К примеру, мы планируем развивать систему халяльных медицинских препаратов. Для этого мы составили список из 200 самых популярных медикаментов, а ученые медицинского университета точно определили их состав, и мы совместными усилиями нашли их аналоги, соответствующие мусульманским канонам. Представители Казанского национального исследовательского технологического университета дают нам разъяснения по поводу разнообразных химических добавок, всевозможных «ешек», разбирают их по компонентам, а наши эксперты приводят эти знания к нормам шариата и далее принимают решение, выдавать сертификат производителям таких продуктов или нет. К слову замечу, что таких вредных добавок больше всего в кондитерских изделиях, их-то и сложнее всего сертифицировать. Третий наш партнер — Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Здесь специалисты выявляют состав кормов для птицы, крупного и мелкого скота. Это необходимо нам для того, чтобы принимать правильное решение о выдаче или невыдаче сертификата, — пояснил Шляпошников.

Третий партнер — Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Фото: halalrt.ru

Халяль онлайн



В 2023 году начнет работать специальное онлайн-приложение, куда любой человек сможет зайти и определить, соответствует ли той или иной товар законам шариата. Кроме того, заключено соглашение с компанией «2ГИС», согласно которому на карте появятся метки халяльных пунктов общественного питания и молельных комнат.

— 2022 год нашим президентом объявлен Годом цифровизации, в республике делаются семимильные шаги по развитию IT-сферы, этому уделяется огромное внимание. ДУМ РТ не остается в стороне и вносит свою лепту в развитие IT-индустрии. Уже разрабатываются интерактивные программы справочно-информационного характера по местам общественного питания, проверки ингредиентов и пищевых добавок через приложение, а также по молельным местам в Татарстане.

Новоселье

В 2023 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ переезжает в отдельный многоуровневый офис. Он будет находится в Казани на улице Магистральной.

— С благословения муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина нам выделено 320 кв. метров на базе мечети «Аль-Иман». Также на базе Комитета будет создан коворкинг «халяль» для IT-специалистов-мусульман, — рассказал глава комитета.