Скучно, но надежно. «Ак Барс» вновь побеждает в матчах с топами Востока

«Авангард» обыгран за счет терпения, но не творчества

Пожалуй, главные фавориты Восточной конференции прямо сейчас сегодня выдали самый унылый матч, который хочется поскорее забыть. Чрезмерная осторожность и удручающая реализация «Ак Барсом» своих моментов обернулись 54 «сухими» минутами, пока Радулов не взял все в свои руки. О том, как «Ак Барс» снова разучился решать игры в первых периодах и почему фактор Шарипзянова стал определяющим в победном матче для Казани (2:0) — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Ак Барс» вновь страдает нулевой реализацией при бодром начале

Первое, что стало понятно по итогам стартовой двадцатиминутки — это «низовая» реализация моментов в исполнении «Ак Барса».

Обретенная при Билялетдинове стабильность, к сожалению, вызвала побочный эффект — казанцы мало забивают, а счет 2:1 стал уже стандартным и «мемоносным» в хоккейных кругах. Вот и на этот раз болезнь «Ак Барса» никуда не делась — в первом периоде хозяева создали кучу моментов, обстучав все ворота и не забивая в упор, но шайба никак упорно не хотела заходить в ворота.

Нет, однажды, до перерыва, она туда все-таки попала — это Михаил Глухов четко сыграл на добивании отскочившей от лицевого борта шайбы. Вот только, как показал видеопросмотр, зашла она туда через дырку в нижней части сетки ворот. Как такое возможно на играх двух главных топ-клубов Восточной конференции и Континентальной лиги в целом — серьезный вопрос. Даже неважно, к кому именно — к «Татнефть Арене» или к клубу. Вопрос принципиальный, поскольку «Ак Барс» позиционирует себя как серьезную организацию, делает упор на медийную составляющую и очень трепетно подходит к вопросу продвижения своего бренда. Однако такие случаи наносят серьезный ущерб репутации «Ак Барса» и Казани. Хоккейная аудитория достаточно токсична, чтобы из-за одного подобно эпизода, что называется, понести «искусство в массы» и наштамповать мемы по одному просчету.

Поэтому в казанском клубе нужно бы серьезнее подходить к подготовке к домашним матчам. Однажды нынешний капитан «Ак Барса» уже обрушивался с критикой в сторону своей команды (тогда это был «Салават Юлаев») после похожего эпизода на уфимской арене, не стоит доводить до того, чтобы это повторилось уже в джерси «Ак Барса».

Так или иначе, казанцы вновь перебросали «Авангард» в первом периоде 29-21 (15-10 в створ ворот) и 22-8 (7-5) во втором. А воз и ныне там. Лишь когда под конец основного времени Радулов (как и в игре с Уфой) взял ситуацию в свои руки, распечатать ворота наконец удалось. К счастью, у Казани есть в обойме хоккеист, который еще способен на такие взрывы.

Но согласитесь, лучше осторожно и с минимумом шайб и «сухарем» Билялова, но с победами, чем как при предыдущих двух наставниках?

Получит ли шанс Дыняк при Билялетдинове?

Дмитрий Воронков, устроивший ледовое побоище против Евгения Тимкина в матче с «Салаватом», пропускал сегодняшнюю игру после вердикта дисциплинарного комитета КХЛ, так что у Билялетдинова был выбор либо перетасовывать тройки нападения, либо сменщика.

Дисквалификация Воронкова стала именно тем шансом для бывшего любимца Дмитрия Квартальнова Никиты Дыняка, которого тот так ждал после кадровых перестановок в тренерском штабе «Ак Барса». Зинэтула Хайдярович решил просто поставить пока что не слишком востребованного нападающего силового типа в первом звене и не сказать, что эксперимент провалился.

Уже в первой смене у Никиты была шикарная возможность доказывать Билялетдинову — после его мощного броска шайба звонко угодила в штангу и отлетела к правому борту, но этот эпизод так и остался самым ярким моментом для форварда в этом матче. Да, задачи творить и мастерить у него наверняка не было, но точно нельзя сказать, что Никита Дыняк заработал себе кредит доверия у Билялетдинова.

Фото: hawk.ru

Фактор Шарипзянова стал определяющим

Нижнекамский воспитанник в составе «Авангарда» никогда не прятался ни от силовой борьбы, ни от мощных бросков соперника. Манера игры защитника всегда предполагала большое количество блокированных бросков, что нередко выливалось в различные повреждения и переломы.

Чего стоит только финал Кубка Гагарина 2021 года, когда в решающей игре Дамир принял на себя четыре броска «армейцев» подряд, когда Омску нужно было дотерпеть и удержать преимущество в одну шайбу. После того финала сам Шарипзянов признавался нашему изданию: «Сломанные пальцы — это самая ерунда из всего, что там есть».

Вот и в сегодняшнем поединке можно четко отследить момент, когда «Ак Барс» получил стратегическое преимущество. Это момент, когда в одной из позиционных атак казанцев шайба после мощного броска угодила Дамиру Шарипзянову в неприкрытое ухо. Защитник ушел в раздевалку с кровью на форме и пропустил часть второго и третьего периодов. Да, в итоге мы снова увидели защитника на льду, но вряд ли это был уже тот Шарипзянов, который готов выгрызать и перекрывать все. Именно после его ухода «Авангард» стал проседать в надежности в защите и именно здесь Казань стала сжимать удушающее кольцо, которое в итоге вылилось в поздние два гола в ворота Омска.







Эрик Добролюбов