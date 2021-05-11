Дамир Шарипзянов: «Я все тот же простой нижнекамский парень. Зазнаешься — скажется на игре»

Интервью с главным творцом победы в финале Кубка Гагарина для «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов — простой нижнекамский парень, который неожиданно стал главным героем финала Кубка Гагарина — 2021. Еще в прошлом сезоне Дамир в 24 года принял капитанскую повязку «Нефтехимика» по ходу сезона, а уже этой весной именно его самоотверженные прыжки под шайбу в решающих сражениях финальной серии против ЦСКА позволили омской команде завоевать первый в истории Кубок Гагарина. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с защитником — о вызове в сборную России, его отношении к славе, о противостоянии с «Ак Барсом», информационных вбросах через телеграм-каналы и взлетевшей результативности в играх с ЦСКА. Подробнее — в нашем интервью с хоккеистом.

«Был готов ехать в сборную, даже несмотря на то, что в эти дни должен родиться первенец»

— Дамир, после эпичного финала Кубка Гагарина ты вышел буквально полностью «побитым», есть ли ясность с диагнозами? Были разговоры о сломанных пальцах.

— Да, пальцы сломанные — это самая ерунда из всего, что там есть. Вот скоро поеду в Германию обследоваться, а там уже посмотрим: что скажут, то и будем делать.

— А из сборной запрос был?

— Да. Они запрашивали полное обследование, мы отправили им все снимки: они тоже посмотрели все и согласились с нашими врачами. Что лучше вылечиться сначала, чем таким побитым ехать на чемпионат мира.

— Шансов, что сможешь поехать в Ригу, уже нет?

— Нет, в этом году уже точно не поеду. Мне нужно лечиться и быть готовым на сто процентов к следующему сезону. Сам-то я, конечно, хотел бы сыграть — такой шанс был. И у меня хороший сезон выдался, особенно плей-офф очень мощный. Поехать, естественно, хотел бы, несмотря на то, что, если бы поехал, пропустил бы рождение своего первого ребенка. Мы с женой разговаривали — она тоже говорит: «Если сможешь поехать, то езжай».

«Серию с «Ак Барсом», наверное, можно назвать скрытым финалом, но ЦСКА — тоже очень хорошая команда»

— После финала осталось ощущение недосказанности. Многие эксперты, журналисты утверждают, что именно финал Востока с «Ак Барсом» был самым огненным и непредсказуемым. С кем тебе было интереснее?

— Ну, серия с «Ак Барсом» войдет в историю КХЛ на все годы. Такую серию повторить будет практически нереально. Так что, естественно, это самая веселая, самая напряженная и необычная серия. Ее можно точно выделить, тем более для меня — я все-таки с Татарстана. Для меня это тоже была особенная серия.

— Можно назвать эту серию скрытым финалом Кубка Гагарина?

— Даже не знаю. Может быть, и можно так сказать, но ЦСКА — тоже очень хорошая команда, но мы были лучше. А где было сложнее, даже не знаю. Обе серии были сложными, просто разными.

— Много скандалов было в финальной Восточной серии: информационные войны, вопросы к судейству — удалений было почти в три раза больше у «Авангарда». Совпадение?

— Я надеюсь, что это совпадение. Но много людей говорит об этом. И во время серии, и сейчас я стараюсь абстрагироваться от этого. Сколько людей — столько и мнений.

Само судейство комментировать не буду, а так по серии были различные вбросы — про того же Емелина. На войне все средства хороши. Рад, что все так закончилось: и серию прошли, и у Лехи Емелина все хорошо.

— А ты читаешь телеграм-каналы, через которые и происходят те самые вбросы? Как относишься к такому виду медиа?

— Для развлечения читаю иногда. Порой смешно бывает от того, что там пишут. Серьезно я это не воспринимаю. Когда был помоложе, то заморачивался, думал. А сейчас понимаешь, что это все бред, и не обращаешь внимание на 90%, что там пишут.

«Боб просит играть через защитников. Нам остается только попасть по воротам»

— В регулярном чемпионате у тебя за 48 игр 8 очков, а в плей-офф за 24 игры 3 гола и пять ассистов. Что с тобой произошло в Кубке Гагарине?

— Да, если честно, в сезоне просто не получалось — шайба не шла. И броски были, и моменты были, и передачи отдавал — не шла и все. А в плей-офф просто начала заходить. И броски, и передачи проходили легче, чем в сезоне. И за счет этого, может, появилась какая-то уверенность, и стал играть наглее. Нужно запомнить это и в следующем сезоне продолжить действовать также.

— Интересная тенденция у «Авангарда» по ходу плей-офф: в финале Востока шайба шла у Готовца — залетало все. А в финале Кубка Гагарина пошло у тебя. Это была тренерская идея, использовать таких «джокеров», от которых соперники меньше всего ждут?

— Да нет уж. Мы с Кириллом Готовцом смеялись, что после серии с «Ак Барсом» сейчас его возьмут, будут оберегать, и у других защитников появятся возможности бросать и забивать. Когда я забил, он говорит: «Это я на себя принял всю оборону». Но это все шутки, естественно.

Просто Боб (Хартли — прим. ред.) просит играть нападающих через защитников, если у них нет вариантов. А наше дело — просто попасть в ворота. А если нападающий закрывает вратаря, это 90% гол. Не было такого, что мы какого-то «джокера» выдвигали.

«Тренер и отец ставили на место. Говорили, что если зазнаешься — так дело не пойдет»

— В начале сезона мы с тобой говорили о твоем возможном возвращении в НХЛ. Уже в первый год контракта ты завоевал Кубок Гагарина и, по сути, выиграл все в КХЛ. Нет теперь мыслей, что можно двигаться дальше?

— Если честно, не думаю об этом. Слежу, конечно, за НХЛ, как там дела. Но надо себя здесь еще на уровне сборной поставить, на чемпионат мира съездить. Да и почему бы не выиграть еще один-два кубка? И ехать уже на самом деле титулованным. Если ехать. У меня еще два года здесь, и я постараюсь сделать все, чтобы это были прекрасные два года.

— Самое необычное поздравление, которое получил за эти дни после победы в финале?

— О, ну их прямо очень много было. В комментариях, в Instagram… Не получается всем ответить, но некоторые такие поздравления — реально за душу брали. Выделить какое-то одно не могу, но очень много поздравлений.

— На следующее утро после завоевания кубка проснулся в другой реальности? Как к упавшей на голову славе относишься?

— Да какой славе?! Естественно, есть внимание со стороны СМИ, со стороны общественности. Но я остался таким же человеком, как и без кубка. Простым нижнекамским парнем. Просто у меня теперь есть звание обладателя Кубка Гагарина.

Буду стараться смотреть за собой, чтобы не возвышаться, не надевать корону. В детстве мне иногда говорили, что я зазнавался, и это были хорошие уроки для меня. А сейчас я держу себя в границах и знаю, как это делать.

Если ты зазнаешься, это потом на игре скажется, сто процентов. И ты уже не будешь играть и приносить пользу. Я через это прошел в раннем возрасте. Хоть там и зазнаваться нечего было, но почему-то зазнавался. И тогда мой тренер и отец ставили на место. Говорили, что так дело не пойдет.

«Кубок Гагарина должны привезти в Нижнекамск 26 мая»

— Из Нижнекамска звонят, пишут? Чувствуешь поддержку из родного города?

— Да, конечно. Ждут кубок. Все спрашивают, когда приедет Кубок Гагарина. Сейчас решаем этот вопрос, надеюсь, устроим там праздник.

— Уже известна предварительная дата?

— Мы пытаемся сделать на 26 мая — там будет праздник в городе. Договариваются с лигой на этот день, надеюсь, получится. В ближайшие дни должно определиться, дадут эту дату или нет.

— В Нижнекамске будете с супругой рожать?

— В Казани. Строим родителям дом тут — перевез всю семью сюда. А имя будущего ребенка пока оставлю в секрете.