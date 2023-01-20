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Из студентов в киберспортсмены: кем заменят уехавших чемпионов киберспорта? Реальное Время Live

10:00, 20.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Из студентов в киберспортсмены: кем заменят уехавших чемпионов киберспорта? Реальное Время Live

Некоторые российские университеты уже внедрили киберспортивные курсы в свои программы после введения правительством России дорожных карт по внедрению дисциплины в вузах. Отметим, что она рассчитана не только на гуманитариев, но и на технических специалистов. Нужно ли массово готовить киберспортсменов и почему этим не занимались раньше? Смогут ли бюджетные вливания в отрасль заменить иностранные инвестиции, которые практически исчезли? Чем «Игры Будущего» отличаются от киберспортивных соревнований и в целом какие перспективы у киберспорта в нашей стране? Обсуждаем сегодня с Алексеем Таланом, доцентом кафедры киберспорта Российского университета спорта, основателем киберспортивной платформы click-storm.ru, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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