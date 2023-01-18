Только честные эмоции: как «Ак Барс» переломил ход встречи в пятом «зеленом дерби»

Казань имела преимущество, но победить удалось лишь когда добавила в эмоциях

Полным преимуществом «Ак Барса» стартовало очередное «зеленое дерби» в Казани. Однако на результате на табло это отражало ровно наоборот. Лишь после того, как на авансцену ступили «старички» казанцев, для которых это противостояние что-то значит, ход встречи удалось переломить. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог предпоследнего дерби регулярки. О том, почему фанатская культура сходит на нет в Казани, что такое реверсное доминирование и почему хоккеистам «Ак Барса» нужно объяснять важность «зеленых дерби» — в материале.

Фанатский вопрос: баннер Казани vs громкость и массовость Уфы

Уже пятое по счету «зеленое дерби» привычного лоска не имело — за предыдущие четыре матча команды уже успели порядком приесться друг другу, а продать болельщику продукт, который в нынешнем сезоне все уже хорошенько распробовали было сложновато. Впрочем, дежурный аншлаг «Татнефть Арена» собрала — уже за сутки до игры в кассах оставалось около тридцати билетов.

Постарались сделать из этого матча особенное событие и заметно поредевшие фанаты «Ак Барса», растянув большое полотно с официальным чествованием Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера в третий раз.

«I’m Bill Back» было написано на масштабном баннере, отсылающем к легендарной кинокартине «Терминатор 2: Судный день». Фанаты постарались обыграть знаменитую фразу Арнольда Шварцнеггера поменяв несколько букв в его фразе «I’ll be back», которую Терминатор произносил в одной из ключевых сцен. Вернувшийся Билялетдинов здесь предстал на культовом мотоцикле Harley Davidson, в кожаной куртке и черных очках.

Фото: ak-bars.ru

Впрочем, даже этот креативный выпад не смог сгладить один очень неприятный факт — казанский фан-сектор с каждым сезоном становится все меньше. И если еще в прошлое, второе, пришествие Билялетдинова в «Ак Барс» фанаты занимали весь сектор за воротами, то теперь с трудом заполняют его треть. И это на главном противостоянии в рамках КХЛ.

В чем тут дело — понять не представляется возможным. Факт в том, что культура активного поддерживания казанского клуба все менее привлекательна для его поклонников. Возможно, дело в том, что в медиацентре «Ак Барса» стараются сделать все, чтобы поход на хоккей стал максимально комфортным для семейного просмотра, когда хочется просто насладиться шоу и получить удовольствие от развлекательной программы. Хорошо это или плохо? Вопрос открытый.

Так и получилось, что гостевой уфимский фан-сектор оказался и громче, и тяжеловеснее в важнейшем домашнем поединке.

Реверсная реализация: лучше статистика — меньше голов

Под полным контролем казанского «Ак Барса» прошел первый период. Казанцы сразу забрали шайбу и принялись поддушивать Уфу. По итогу первой двадцатиминутки команда Билялетдинова перебросает гостей более, чем вдвое: 27-12 — по броскам и 12-7 по броскам в створ ворот. Сильнее были казанцы и на вбрасываниях — 11-7. Вот только с заброшенными шайбами у «Ак Барса» все складывалось наоборот — первыми в одной из своих немногочисленных атак забросили уфимцы. Это Алексей Пустозеров после двух длинных диагональных передач буквально пролетел по левому борту и «прошил» над плечом Билялова. Сложно все сваливать на голкипера, но недовольный ропот в адрес Тимура на трибунах прошел.

Сохранилась общая картина событий и планомерное удушение «Салавата Юлаева». Уже к 7-й минуте второго периода «Ак Барс» набросал по воротам «Салавата Юлаева» шесть раз против нуля в исполнении уфимцев. Лишь к середине периода, когда Никита Лямкин удалился за высоко поднятую клюшку, уфимцы, наконец, смогли себе позволить сыграть первым номером.

Парадокс в том, что как только Уфа выправила положение и даже почти нагнала по броскам и владению шайбой, тут Александр Радулова, наконец, расколдовал эти неприступные ворота «Салавата Юлаева». Эмоций от этой шайбы, кажется, хватило бы на три — настолько важно было преодолеть этот кризис реализации.

Этому составу «Ак Барса» нужен исторический экскурс по «зеленому дерби»

Стоит отметить, что такими важными эмоциями подзарядил команду Дмитрий Воронков, вступивший в бескомпромиссный бой с Евгением Тимкиным. Именно после этой битвы Казань, что называется, прорвало. Кажется, команде Билялетдинова не хватило именно злости и нужно настроя в начале этого матча. Да, полные трибуны, да, большой баннер, но, как признавался Олег Знарок в начале сезона, — для него это всего лишь очередной рядовой поединок. Кажется, это касается и хоккеистов, пополнивших команду летом. Показывать, насколько это противостояние принципиально, пришлось «старой гвардии» (насколько этот статус можно отнести к 22-летнему Воронкову).

Символично поставил точку и забросил решающую шайбу в плотной игре другой представитель «старичков», для которого казанско-уфимское противостояние — не пустой звук. Артем Лукоянов с непривычной для себя позиции от синей линии прострелил Кареева. Уровень эмоций во время празднования зашкаливал. Это именно то, чего не хватало хоккеистам нового созыва. Всем, кроме Александра Радулова, разумеется.

Впрочем, как Зинэтула Хайдярович признался на послематчевой пресс-конференции, игра для него нерядовая, но ему важнее сейчас очки в каждом матче. К счастью, в этом матче команда вовремя завелась. Но важно, чтобы все хоккеисты понимали, что эти игры значат для переполненных трибун. Иначе мы можем потерять лучшее дерби страны.