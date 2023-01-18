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Как собрать оркестр татарской национальной музыки в 18 лет — Айдар Ниязов / «Реальное время Live»

15:00, 18.01.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как собрать оркестр татарской национальной музыки в 18 лет — Айдар Ниязов / «Реальное время Live»

Всего в 17 лет Айдар Ниязов написал первый сибирско-татарский мюзикл «Замужество Амины». Сейчас ему 18, он учится в Казанском музыкальном училище на композитора и руководит оркестром национальной музыки, который собрал сам. 22 января оркестр сыграет концерт ко дню Назиба Жиганова, на котором прозвучат и творения молодых композиторов Татарстана. О том, как Айдару удалось в столь юном возрасте собрать целый оркестр, с какими сложностями татарстанским композиторам приходится сталкиваться, — обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    ого, крутой
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  • Анонимно 18 янв
    люблю талантливую и энергичную молодежь, а не просиживающую штаны за комп играми
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