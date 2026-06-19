Султан Брунея прилетел на саммит Россия — АСЕАН в Казань, самостоятельно управляя Boeing 747

Хассанал Болкиах является профессиональным пилотом и регулярно управляет самолетом во время зарубежных визитов

Султан Брунея Хассанал Болкиах самостоятельно пилотировал свой Boeing 747 по пути на саммит Россия — АСЕАН в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».



Султан является профессиональным пилотом и регулярно управляет самолетом во время зарубежных визитов, в том числе делал это в мае 2026 года при поездке на саммит АСЕАН на Филиппины.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани с 17 по 19 июня. В его рамках президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с султаном Брунея, прибывшим в Татарстан для участия в мероприятиях. Хассанал Болкиах впервые посетил Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН и высоко оценил столицу Татарстана. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях международного форума.

Наталья Жирнова