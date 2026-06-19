Трамп: Иран отказался от переговоров, запланированных на 19 июня

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что американская сторона не отказывалась от переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей США и Ирана, запланированная на 19 июня в Швейцарии, не состоялась по инициативе Тегерана.

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что американская сторона не отказывалась от переговоров. По его словам, именно Иран принял решение не участвовать во встрече. Также президент США заявил, что Вашингтон намерен придерживаться ранее согласованного 60-дневного срока переговорного процесса и не планирует предоставлять Ирану финансовую поддержку.

Переговоры между делегациями двух стран должны были пройти в Бюргенштоке. Изначально ожидалось подписание меморандума по дальнейшему урегулированию спорных вопросов, однако позднее стороны сообщили о подписании документа в онлайн-формате 18 июня. Затем рассматривалась возможность его подписания в Швейцарии и проведения очных переговоров 19 июня.

Впоследствии планы были скорректированы: от подписания документа на бумаге отказались, а встречу предполагалось посвятить обсуждению вопросов по существу. Однако в итоге переговоры в Швейцарии были отменены.

Наталья Жирнова