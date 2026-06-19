Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой массированной атаке беспилотников на столицу
Он уточнил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой массированной атаке беспилотников на столицу. По его словам, средства противовоздушной обороны на ближнем рубеже сбили 76 дронов. Собянин уточнил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что Москва второй день подряд подвергается массированной атаке вражеских БПЛА. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил уже о 16 сбитых беспилотниках на подлете к городу.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил ситуацию Собянин в своем канале в «Максе».
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