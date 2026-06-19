В Бавлах прокуратура добилась изъятия собаки породы хаски после двух нападений на детей

Местная жительница держала собаку на привязи в общественном месте, однако поводок был настолько длинным, что животное могло выходить на пешеходную дорожку

Фото: Динар Фатыхов

В Бавлах прокуратура добилась изъятия собаки породы хаски после двух нападений на детей. Проверка показала, что местная жительница держала собаку на привязи в общественном месте, однако поводок был настолько длинным, что животное могло выходить на пешеходную дорожку. При этом хозяйка не обеспечила безопасность окружающих, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

29 мая собака напала на 10-летнюю девочку и нанесла ей травму головы. Через два дня хаски снова укусила ребенка — пострадала 12-летняя девочка, получившая травму руки.

Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять животное. На время разбирательства собаку поместили в приют. Также надзорное ведомство потребовало взыскать с владелицы компенсацию морального вреда в пользу пострадавших детей. Материалы проверки направлены в полицию и ветеринарные органы для решения вопроса о привлечении женщины к ответственности.

Кроме того, во время проверки у хозяйки собаки нашли очки со встроенной видеокамерой. Устройство изъяли и направили на экспертизу для выяснения, относится ли оно к специальным техническим средствам для скрытой записи информации.

Напомним, что власти Татарстана могут признать одичавших собак охотничьим ресурсом. Госкомитет РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике должен разработать специальную методику подсчета одичавших особей.

Наталья Жирнова