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L’One выступит хедлайнером Дня молодежи в Казани

19:11, 19.06.2026

Выступление запланировано в 21:00 мск в экстрим-парке «Урам»

L’One выступит хедлайнером Дня молодежи в Казани
Фото: Динар Фатыхов

27 июня в Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель L’One, сообщают в Минмолодежи РТ.

Фестиваль состоится на площадке экстрим-парка «Урам» и соберет студентов, молодых специалистов, волонтеров и активных жителей города. Для гостей подготовят разные активности, связанные с учебой, работой, творчеством и бизнесом. В течение дня на площадке будут проходить мастер-классы, лекции, спортивные и творческие мероприятия, встречи с молодежными проектами, а также концертная программа.

Выступление L’One станет центральным событием праздника и начнется в 21:00.

Напомним, что в Казани введут временный запрет на продажу алкоголя 27 июня — в День молодежи. Ограничения предполагается ввести на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной.

Наталья Жирнова

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