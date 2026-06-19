L’One выступит хедлайнером Дня молодежи в Казани

Выступление запланировано в 21:00 мск в экстрим-парке «Урам»

Фото: Динар Фатыхов

27 июня в Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель L’One, сообщают в Минмолодежи РТ.

Фестиваль состоится на площадке экстрим-парка «Урам» и соберет студентов, молодых специалистов, волонтеров и активных жителей города. Для гостей подготовят разные активности, связанные с учебой, работой, творчеством и бизнесом. В течение дня на площадке будут проходить мастер-классы, лекции, спортивные и творческие мероприятия, встречи с молодежными проектами, а также концертная программа.

Выступление L’One станет центральным событием праздника и начнется в 21:00.

Напомним, что в Казани введут временный запрет на продажу алкоголя 27 июня — в День молодежи. Ограничения предполагается ввести на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной.

Наталья Жирнова