В Татарстане выросло число домов в программе капремонта до 813

Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обновили программу капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.



По словам Айзатуллина, в новую редакцию программы включены 813 многоквартирных домов, расположенных в 41 муниципальном образовании (ранее это число составляло 706 МКД). Объем финансирования составит 11,118 млрд рублей.

Напомним, что строительно-монтажные работы в многоквартирных домах Казани завершат к 15 сентября 2026 года, а сезонные, куда входят кровли, фасады, системы отопления, — к 15 августа. В свою очередь, лифты починят к 1 декабря.

Наталья Жирнова