В Казани с 22 июня начнутся плановые отключения горячей воды

Наиболее продолжительный период отключений для части потребителей продлится с 22 июня по 6 июля и с 22 июня по 9 июля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 22 июня начнутся плановые отключения горячей воды в жилых домах, подключенных к сетям АО «Татэнерго». Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепловых сетей.

Как сообщили в городской администрации, работы будут проводиться поэтапно до 9 июля. Первые отключения затронут ряд домов в центре города, а также в районах Азино, Горки, Ново-Савиновском и Приволжском районах. Наиболее продолжительный период отключений для части потребителей продлится с 22 июня по 6 июля и с 22 июня по 9 июля.

С 30 июня по 3 июля горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в ряде домов Ново-Савиновского, Московского и Кировского районов. В перечень вошли жилые дома на улицах Чистопольской, Ямашева, Амирхана, Четаева, Декабристов, Короленко, Восстания и других.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мэрии напомнили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы. Жителям рекомендуют следить за объявлениями в подъездах и на информационных стендах домов. Общий список домов, попадающих под отключение, опубликовали на сайте мэрии.

Наталья Жирнова