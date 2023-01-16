Казахи обошли США в медальном зачете на Универсиаде / «Реальное время Live» 16 января
В США стартовала зимняя Универсиада 2023 — Казахстан с одной золотой медалью занимает шестое место в медальном зачете, опережая команды Норвегии и США. А казанский гандбольный клуб «Зилант» дважды одержал победу над омским «Скиф-Юниором». В прошлую пятницу возобновились матчи чемпионата России по водному поло. В Казани «КОС-Синтез-УОР» принимал подмосковный «Штурм», а основная команда «КОС-Синтез» сегодня сыграет в Москве с местным МК СШОР «Восток». Об этих и других спортивных событиях поговорим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 16 января в 15.00 по мск.
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