Жизнь после смерти, предсказания, теории заговоров и другие ненаучные явления

В книге «Битвы с экстрасенсами» Гэри Нанн пытается узнать, как устроен мир ясновидящих, тарологов и медиумов

Фото: Екатерина Петрова

Книги о необъяснимых и ненаучных явлениях, как правило, делятся на две категории. Авторами первой выступают экстрасенсы и медиумы, горячо провозглашающие недоказуемое. А ко второй относятся скептики, которые с разной степенью язвительности опровергают утверждения первой категории.

Книгу Гэри Нанна «Битвы с экстрасенсами», которая вышла в декабре 2022 года в издательстве Individuum, нельзя отнести ни к одной из указанных групп. Она больше похожа на исследование с примесью обычного человеческого любопытства, но без наигранной наивности. Нанн соединил жанр журналистского расследования с эссе, основанном на личных впечатлениях. Такое сочетание выглядит для читателя привлекательно и местами вызывает сочувствие к автору. Но главное — книга дает пищу для размышлений даже глубоко скептически настроенному человеку.

На написание книги Нанна вдохновила его сестра Тарен. После внезапной смерти их отца в 2015 году она обратилась к экстрасенсу, чтобы попытаться установить связь с умершим родителем. Гэри насторожил такой способ проживания горя. Он был уверен, что его сестру используют, поскольку она находится в уязвимом состоянии. Тогда он начал задумываться над тем, что делают медиумы и экстрасенсы, могут ли они реально помочь человеку или все это обман и мошенничество.

Но он не бросился сразу писать книгу. Тогда эта мысль просто поселилась в его голове. А уже в сентябре 2016 года произошла другая история. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс в Австралии рассматривал дело о ликвидации крупной брокерской компании BBY в связи с халатностью топ-менеджера Гленна Розуолла.

Гленн нанял Невин в качестве экстрасенса и платил ей за то, чтобы она отыскивала ключи к богатству в астрологической карте брокерской компании, давала рекомендации относительно корпоративных сделок, найма и увольнения персонала и оплаты труда служащих. Невин давала советы по бюджету и прогнозы по прибылям, предсказывала стоимость акций — все на основании «чистой интуиции», как она заявила суду.

Этот факт натолкнул Нанна на идею о том, чтобы не только изучить карты Таро, экстрасенсов, астрологию и тому подобные вещи, но и найти ответ на вопрос «Почему умные, образованные и рациональные люди обращаются за помощью к представителям индустрии сверхъестественного?»

Гэри Нанн начинает свою книгу с пролога, где описывает мероприятие в формате профессионального нетворкинга. Он очень удивился, когда увидел в списке гостей ясновидящую. А поскольку его отец и бабушка недавно умерли, то Нанн был эмоционально уязвим. Циники назвали бы его легкой добычей для различных медиумов, которые общаются с миром духов.

Автор книги подробно и честно описывает консультацию с Мелани Обейд в декабре 2019 года в Австралии. Он не скрывает, что та беседа его заворожила. Но в книге много и других бесед с экстрасенсами, когда Нанн уже не так впечатлителен и более внимателен. Он подмечает расплывчатые утверждения экстрасенсов, удачные догадки и работу на основе реакций и ответов субъекта. Но какими бы способностями ни обладал медиум, ему нужно в результате выдать предсказание, которое либо сбудется, либо нет.

Я горю от стыда, потому что угодил в ловушку, известную как эффект Барнума. Это психологическое явление объясняет ту власть, которую получают астрологи, медиумы и экстрасенсы, обращаясь непосредственно к вам, когда их неточные, двусмысленные и крайне абстрактные описания характера кажутся вам личными и весьма точными. И у вас появляется щекочущее нервы чувство, что они видят вас насквозь.

Книга «Битвы с экстрасенсами» представляет из себя серию интервью, отсылки к реальным историческим событиям, переживаний и наблюдений, которые могут быть трогательными, забавными, тревожащими, но всегда интересными. Гэри Нанн называет себя скептиком, но он любопытен и отзывчив, пытается искренне разобраться в мире сверхъестественного. И это сочетание создает необычную перспективу.

Высокопоставленные государственные служащие и успешные бизнесмены, биржевые брокеры и полицейские относятся к числу тех, кто в своей профессиональной деятельности полагается на советы астрологов и экстрасенсов. И это повод задуматься. К примеру, президент США Рональд Рейган и его жена Нэнси прибегали к услугам астролога для планирования графика и вынесения политических решений. Но и российская действительность здесь не исключение. Вспомните историю якутского шамана Александра Габышева или телевизионные сеансы Кашпировского, которые транслировали главные каналы страны. Кстати, к популяризации астрологов руку приложили именно СМИ, когда начали печатать в газетах гороскопы. И это единственная информация в журналистских медиа, которая не проходит никакой фактчекинг.

В августе 1930 года таблоид The Daily Express напечатал первый астрологический прогноз — вскоре после обвала фондового рынка и рождения принцессы Маргарет. «Что сулят звезды новорожденной принцессе?» — гласил заголовок. Публика оценила. И традиция прижилась.

Нанн также беседует с профессиональными скептиками. Они делят всех представителей индустрии сверхъестественного на две группы — откровенные мошенники и те, кто думает, что обладают паранормальными способностями. Скептики называют последних заблуждающимися, которые часто действуют из лучших побуждений и ошибочно принимают эмпатию и умение слушать за нечто большее.

Автор предполагает, что если поход к эмпатичному «экстрасенсу» помогает человеку пережить тяжелую жизненную ситуацию, то не так уж и плоха их деятельность. Но одновременно с этим предлагает ввести некий этический кодекс и дополнительную подготовку для специалистов индустрии сверхъестественного. К примеру, пройти курсы по танатопсихологии и распознаванию депрессивных и суицидальных личностей. Эти знания помогут экстрасенсам понять, что проблема не решится ложной надеждой, а значит, человека нужно отправить к профессиональному специалисту — врачу или психотерапевту.

Нанн отмечает одну любопытную деталь, сравнивая ясновидение и прорицание с религией. И то и другое относится к сфере духовной жизни человека. И то и другое невозможно доказать, в них можно только верить. Но высокие статусы в официальных религиях занимают мужчины, а женщинам до сих пор достичь их практически невозможно. Поэтому карьера в индустрии сверхъестественного для женщины — это альтернатива высокого статуса в официальной религии. Автор утверждает, что, как и священники, гадалки и ясновидящие могут дать человеку опору в мире хаоса и неразберихи.

Когда у тебя проблема — хоть финансовая, хоть эмоциональная, — ты ни в чем не можешь быть уверен. Ни в том, что происходит на бирже, ни в том, что творится в твоей собственной голове. Никаких гарантий. Ты должен выбрать из множества путей, которые могут завести тебя куда угодно. Выбираться из сложной (или, в данном случае, безнадежной) ситуации — это тяжелая, изнурительная работа, где нет готовых решений, только стратегии, позволяющие взять лучшее из возможного. А экстрасенсы предлагают решения. Ответы. Немедленный успех.

Рассматривая индустрию сверхъестественного с разных ракурсов, описывая ее то скептически, то с позиции вовлеченного верующего, в конце книги Гэри Нанн определяется со своим отношением к гадалкам, экстрасенсам и медиумам. Впрочем, как и читатель. Но как бы вы ни оценивали тему книги, «Битвы с экстрасенсами» — это занимательный, информативный, личный, забавный и заставляющий задуматься нон-фикшн.

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Екатерина Петрова