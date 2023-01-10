Почему эстеты не играют песни 90-х?

Мысли после концерта Yummy Music Band

Фото: Иван Истомин

8 января в театральном пространстве MOÑ прошел концерт группы Yummy Music Band при участии Алины Шарипжановой, Ильгиза Шайхразиева, Раяза Фасихова, рэпера Усала и вокалиста квартета «Оммаж» Динуса Ягафарова. То, какие они песни пели, наводит на печальные мысли о влиянии наследия 90-х на современную татароязычную музыку.

Сегодня — джаз, а завтра — Ильнат



Yummy Music Band возникли в начале прошлого десятилетия. У него два мозговых центра — музыкальный руководитель Юрий Федоров и своеобразный «двигатель» Ильнар Фатихов. В первом составе они записали мини-альбом на пять песен и перестали работать вместе. В частности, одна из вокалисток, Альбина Казыханова, ушла в поп-проект «Ямьле», а вторая, Ширин Аль-Анси, уехала в США учиться на музыкального терапевта.

В прошлом году состав расширился до девяти человек, воскресный концерт сняли на видео, словом, планов громадье. YMB играют крепкий AOR, Adult Oriented Roсk и салонный джаз с вкраплениями латины и хип-хопа. В группе три клавишника, обязательные гитарные соло и проникновенные интро. Анализировать такую музыку — чистая вкусовщина. А вот что интересно: где эти музыканты еще были замечены. Не все так неоднозначно.

Скажем, поет Раяз Фасихов «Ай, былбылым». И ты понимаешь, что видел на новогоднем шоу позади него Юрия Федорова, который аранжировали не только татарскую эстраду, но и неоклассику. Барабанщик Рамис Гиззатуллин рассказывает, что год уже стучит у Ильната Фархуллина с концертами в Кукморе и других райцентрах. Басист Ильнар Фатихов 2 года озвучивал концерт Элвина Грея, причем играя поверх фонограммы. Гитарист Ринат Рысьмятов — участник концертов Ришата Тухватуллина. Другой гитарист, Азат Гильмутдинов, — в джаз-проекте Jive и кавер-группы Weekend. Здесь есть мозг джазовой группы Shanu, поющей на чувашском, Дмитрий Лысов. Звезда соцсетей и мастер вистла Алексей Макаров. Солист оркестра «Татарика» Алмаз Ахметзянов. Тимур Хәйретдинов, игравший в живой группе компании «Барс Медиа» и в «Доме Кукол».

Ильгиз Шайхразиев. Фото: Иван Истомин

Песни вне периода первоначального накопления капитала

Словом, люди разные. Пытаются и в конъюнктуру, и в любимое. А что они играют? Если не считать новых песен от Усала, набравшего миллион просмотров в сети «ВКонтакте» хита «Оммаж» «Татар кызы» с Ильгизом Шайхразиевым, это песни устоявшиеся.

Это «Калам яныңда» Резеды Ахияровой и Рената Хариса, которую можно найти в исполнении Люции Хасановой под фортепиано,«Бөдрә таллар» Рустема Яхина и Мустафы Нугмана (вот здесьее поет Зухра Сахабиева). «Мин сине шундый сагындым» Луизы Батыр-Булгари и Фираи Зиятдиновой, ставшая хитом в исполнении Айрата Файзрахманова, поскольку впервые поставили ее в эфир на 8-е Марта. Народные песни «Умырзая», «Ай, былбылым», «Керфекләр», «Ай, һирләү». Единственная песня поновее — «Моңлы җырым» (она же «Сине көтәм») Виталия Агапова и Накии Юсуповой, одна из визиток Алины Шарипжановой.

То есть нет среди них песен 90-х. Ни «Аллага шөкер», ни «Кызыл розалар», ни «Әлдермешкә кайтам әле», даже «Бер генә минутка» нет. При этом такие песни можно легко найти в народных вариантах в социальных сетях. Но после каждого такого концерта начинаются разговоры, какой ужасной была эстрада конца прошлого века, как она была хороша до, и почему сейчас продолжается стагнация, а группам типа YMB не дают эфиры.

Самосознание плюс экономия

Очевидно, что в 1991 году (да еще раньше, когда началось движение в сторону кооперативов) произошло странное. С одной стороны, взлет национального самосознания, с другой — жесткая экономия. Если соединить вместе, получается эстрада — своя, народная, душевная, но сыгранная в условиях кризиса средств и идей.

Казалось бы, ответ очевиден — берем эти, безусловно, интересные песни и переигрываем их на новый лад.

Но тут возникает проблема, что полюбили-то мы эти песни в экономной форме. Выкинь из «Миләшләрем» щемящий синтезатор — и хитовость пропадает (некоторые уже пробовали). Все равно что «Ласковый май» сыграет с оркестром.

У более старых песен есть козырь — они тоже хорошие, но не все уже четко помнят, как они на самом деле звучали. Если существует ностальгический круг в 20 лет (а это значит, что в Россию вернется мода на начало нулевых), то в Татарстане его надо умножать на два. И тогда, где-то в 2032-м, «Мин яратам сине, Татарстан» зазвучит в фанковой или соул-обработке неузнаваемо приятно.