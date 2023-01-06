Улица Габдуллы Тукая: шакирды, студентки, книгоиздатели и швеи

Гид по Екатерининской, часть седьмая

Фото: Гимназия Аитовой. Из собраний Национального архива РТ

На историческую улицу в этой ее части влияют изменения, произошедшие с улицей Татарстан (ранее Евангелистовская) — здесь перемешаны объекты XIX века, начала прошлого столетия и развитого социализма. Внезапно доминантой на достаточно скромном перекрестке стала высотка бизнес-центра, рифмующаяся с девятиэтажками 70-х годов.

Дом Марджани (Тукая, 57)

Объединившая несколько зданий новостройка некоторыми объемами напоминает старые объекты: к примеру, крайняя часть cлева — это еще один дом имама и богослова Шигабутдина Марджани. Понятное дело, без памятных досок — информацию о нем я читал только в книге Радика Салихова и Рамиля Хайрутдинова «Республика Татарстан: памятники истории и культуры татарского народа».

Тукая, 57. Фото google.ru/maps

Гимназия Аитовой (Татарстан, 7)

На углу Татарстана и Тукая стояло здание, в котором располагалась школа Фатихи Аитовой, дочери троицкого купца Абдулвали Яушева. Выйдя замуж за Сулеймана Аитова, она в 1897 году открыла начальную школу в Суконной слободе для девочек из бедных семей, сначала с прикладными предметами, потом — с программой на четыре класса. Тогда же школа переехала на улицу Тукая. В 1906-м Аитова на деньги от наследства отца открыла новую школу, которую через десять лет преобразовала в гимназию на 230 человек, изучив опыт коллег в Праге, Вене, Берлине. Здесь обучали, в частности, русскому языку, истории, географии, математике, алгебре, физике, анатомии и многому другому. Среди языков обучения — арабский, немецкий, английский, французский и персидский. Жила Аитова на углу Нариманова и Татарстана, в районе 80-й школы.

В этом же месте чуть ли не с 1960-х продавали перемячи. Теперь их жарят в кафешке девятиэтажки, необъяснимо, но это непритязательное место входит даже в туристические гиды.

Школа. Вид с улицы Парижской Коммуны. Фото google.ru/maps

80-я школа (Татарстан, 40)

Здание школы построили в 1935 году, она была рассчитана на 1185 человек и называлась 1-й. В марте 1939 года стала 80-й и вскоре получила имя писателя Шарифа Камала. В войну здесь был госпиталь. До 1964-го обучение здесь велось только на татарском. В 1992-м вновь появились татарские классы. С 2021 года носит имя Каюма Насыри, который жил и работал в этом квартале.

Тукая, 41. Фото: Радиф Кашапов

Производственный корпус швейной фабрики №3 (Тукая, 41)

Корпус фабрики, где находились производственные и административные помещения, построен то ли в 1987-м, то ли раньше. Среди его проектировщиков — один из авторов театра Камала (нынешнего и будущего) Георгий Бакулин. Отсюда, кстати, отличный вид на Забулачье, странно, что не открывают ресторан или кафе. Как писал Алексей Клочков, на этом месте мог стоять дом купца Зиганши Усманова, а сквер, превращенный сейчас в спортплощадку, открылся в 1981-м. Еще один усмановский дом (потом перешедший Биби-Фатиме Хасановне Апанаевой) строил на Насыри, 40 по образцовому проекту Алексанр Песке, автор Сеннобазарной мечети. Зиганша-бей построил Восьмую соборную мечеть на углу Тукая и Камала, она же — Усмановская, или Красная.

Типография. Фото: Максим Платонов

Типография Каримовых (Тукая, 37)

Сначала в Казань из деревни Большие Чиркелеи (ныне Ульяновская область) приехали два брата Каримовых, Шарифзян и Мухаметзян. Позже к ним присоединился младший Хасан. Старшие учились у Шигабутдина Марджани, а в 1898 году создали торговый дом, а через два года открыли типографию и словолитню (то есть предприятие, выпускающее шрифты), публикуя и прозу, и учебники, и религиозную литературу. Всего — 1700 книг общим тиражом 19 647 076 экземпляров. Сначала братья работали на первом этаже дома Юнусовых на Московской, 66, а в 1907-м купили новый дом. Построили его в 1883 году по проекту Петра Романова для Валея Мусича Яушева. А Каримовы приобрели его у Бадретдина Апанаева на Тукая и построили сначала здание магазина в стиле модерн с огромными окна (Парижской Коммуны, 20), а потом рядом и типографию. Здесь же открылась первая мусульманская библиотека «Кутупханаи Исламия». Поддержку ей оказали Хади Максуди, а работал родственник Каримовых, писатель Фатих Карими (работала до 1929 года). Позже в этих же помещениях размещалась типография имени Камиля Якуба, печатавшая газету «Рабочий», и швейная фабрика. Магазин долгое время был пристанищем галереи «Эбиволь», в прошлом году возникла идея открыть здесь научный центр по изучению и реставрации редких книг, рукописей, архивных материалов, впрочем, рассматриваются и другие варианты.