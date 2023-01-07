День в истории: Рождество Христово, «Брюсов календарь» и открытие академии наук в России

Чем примечательны даты с 7 по 9 января?

Фото: Максим Платонов

С 7 по 9 января отмечается Рождество Христово, праздник Крещения Господня. Также отмечается празднование в честь Киккской иконы Божьей Матери, международный день хореографа, день Сербской Республики, день совершеннолетия в Японии, национальный день мучеников в Панаме. В эти дни родились эстрадная певица Екатерина Семенова, философ и общественный деятель Александр Дугин, дизайнер Кристиан Лубутен. Скончались генерал-майор авиации Владимир Коккинаки, актриса театра и кино Люсьена Овчинникова, физик и астроном Галилео Галилей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родились: Гумер Баширов, Гузель Уразова

8 января 1826 года родился башкирский и татарский поэт-суфий, просветитель Мухаметгали Кииков. При жизни опубликовал 5 сборников (всего — 13 произведений из более 100). Многие произведения поэта не опубликованы до сих пор. Рукописи хранятся в музеях и библиотеках городов Казани, Санкт-Петербурга и, самая значительная часть, в Башкирской республиканской библиотеке.

Фото gorkiy.tatmuseum.ru

7 января 1901 года родился редактор, очеркист, народный писатель Татарской АССР Гумер Баширов. Первые его литературные опыты датируются 1931 годом. Написал рассказы «Мать», «Последняя драка», «Лес шумит», «В один из дней», «Джигит, приехавший в гости», сборник рассказов и очерков «Месть», сборник военных очерков «Гармонист», повесть «Сиваш» о героической борьбе Красной Армии на Южном фронте. Баширов много работал над собиранием и записыванием татарского фольклора. В 1948 году писатель опубликовал на татарском языке роман «Честь» о татарском колхозе в годы Великой Отечественной войны.



7 января 1903 года родилась первая татарская женщина-режиссер Кашифа Тумашева. В 1955 году она стала главным режиссером республиканского передвижного театра, ныне театра имени Карима Тинчурина. Здесь она за 8 лет работы выпустила тридцать спектаклей, среди которых есть и классические произведения, и комедии, и драмы на злободневные темы.

8 января 1982 года родилась заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Гузель Уразова. Первую песню записала в 2001 году, после чего многократно становилась обладательницей премии «Алтын барс». Вместе с мужем, певцом и продюсером Ильдаром Хакимовым, воспитывает четверых детей.

Источник wikipedia.org

«Брюсов календарь», день открытия Академии наук в России

8 января 1709 года в Москве появился «Брюсов календарь», который содержал сведения о времени восхода и захода Солнца в Москве, включая даты церковных праздников, святцы, справочник географических сведений, данные по астрологии, а также информацию о положении планет и Луны. Календарь напечатали на шести листах крупного формата. Яков Брюсов был сподвижником Петра I, а составлял календарь, ставший настольной книгой земледельцев, библиотекарь и книгоиздатель Василий Киприянов.

7 января 1726 года официально открыли Академию наук в Санкт-Петербурге. В честь этого Екатерина I устроила торжественный прием академикам в доме барона Петра Шафирова на Петербургской стороне. Шафиров ранее был обвинен в казнокрадстве, лишен чинов, титулов, имущества и был отправлен в ссылку в Нижний Новгород, но после стал президентом Коммерц-коллегии. В конфискованном доме разместились его книги и старые рукописи — основа академического книжного собрания.

Источник wikipedia.org

Куба и США

7 января 1959 года Вашингтон признал правительство Фиделя Кастро, впрочем, отношения между двумя странами не наладились. В 1960-м Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о приостановке закупок кубинского сахара, после США ввели режим эмбарго и разорвали с островом дипломатические отношения.



8 января 1851 года маятник Фуко продемонстрировал вращение Земли. Жан Бернар Леон Фуко взял пятикилограммовый латунный шар и подвесил его к потолку на двухметровой стальной проволоке. Ученый зафиксировал, что плоскость качания шара поворачивалась, хотя никаких причин для подобного поведения у маятника не было. Через месяц физик продемонстрировал маятник в Парижской обсерватории.

