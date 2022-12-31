День в истории: Чехословакия распалась, Ельцин устал, год закончился

Чем примечательна дата 31 декабря?

31 декабря был создан Центральный государственный архив аудиовизуальных документов РТ, открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва, начался штурм Грозного, Ельцин ушел в отставку, распалась Чехословакия, Оттава стала столицей Канады. Родились актриса Фатима Ильская, певица Василя Фаттахова, основоположник научной анатомии Везалий, живописец Анри Матисс, телеведущая Регина Дубовицкая. Ушли из жизни физик и химик Роберт Бойль, советский актер Юрий Белов, первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Аудио, видео — все в архив

31 декабря 1902 года родилась Фатима Ильская, народная артистка РСФСР и Татарской АССР. Она стояла у истоков профессионального татарского театра, провела на сцене 68 лет. Начинала в 1915 году в Оренбурге, где в то время работала татарская драматическая труппа «Ширкат». С 1916 года Ильская была актрисой труппы «Сайяр» и работала под руководством Габдуллы Кариева. В 1921—1923 годах жила и работала в Ташкенте, там играла в татарском театре. А с 1923 года служила в Татарском театре имени Камала — до самой смерти в 1983 году.



Фото kitaphane.tatarstan.ru

31 декабря 1979 года в Белорецке родилась Василя Фаттахова. Самая известная песня, популярная не только у татароязычной аудитории, — «Туган як». Училась на хоровом отделении Учалинского колледжа искусств и культуры, после поступила на вокальное в Уфимский государственный институт искусств, но вскоре уже выступала как бэк-вокалистка Айдара Галимова. «Туган як» получил звание «Лучший хит 10-летия» на фестивале «Татар җыры» в 2008 году. Умерла из-за осложнений после родов 26 января 2016 года в Уфе.

31 декабря 1999 года Кабмин Татарстана принял решение об образовании Центрального государственного архива аудиовизуальных документов РТ, в котором были собраны исторически значимые для республики аудио-, видео-, кино- и фотодокументы. Значительная часть фотодокументов поступила в архив из редакций республиканских газет. Среди кинодокументов — киножурналы «На Волге широкой» Казанской студии кинохроники. Основная часть видеоматериалов, хранящихся сегодня в архиве, была передана телерадиокомпанией «Новый Век».



Фото: Максим Платонов

31 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что за предыдущий ноябрь от коронавируса полегло в три раза больше россиян, чем годом ранее. При этом треть всех умерших в ноябре россиян погибли именно от него, а не по каким-либо другим причинам. В отдельных регионах России смертность от вируса выросла в десятки раз: Росстат в Татарстане за один ноябрь 2021 года зарегистрировал в 26 раз больше смертей от коронавируса или «неидентифицированного вируса», чем годом ранее, в соседнем Башкортостане — в 44 раза больше. При этом статистическое ведомство насчитало в Татарстане множество смертей от неидентифицированного коронавируса — 80% случаев. В 2021 году Татарстан уже потерял 18,4 тысячи жителей, а Россия — почти миллион из-за резкого превышения смертности над рождаемостью.

Ельцин ушел

31 декабря 1898 года в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва протяженностью 660 км. В Петербурге в честь праздника отслужили молебны. Через сутки Москва и Петербург приняли более 60 переговоров, это были члены царской семьи и их придворные, крупные коммерсанты, высшие чины и некоторые коммерческие заведения (например, банки, рестораны, магазины).



Фото: Михаил Евстафьев/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

31 декабря 1994 года, во время Первой чеченской войны, начался штурм Грозного. В город вошло около 250 единиц бронетехники, которую заблокировали боевики. После этого российские войска сменили тактику и стали применять маневренные десантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. В Грозном завязались ожесточенные уличные бои, которые продолжались несколько месяцев. С точки зрения потерь штурм Грозного стал самой кровопролитной операции Российской (Советской) армии со времен Великой Отечественной войны. С 31 декабря 1994 года по 1 апреля 1995 года в Чечне объединенная группировка войск потеряла 1 426 человек убитыми, 4 630 — ранеными, 96 — пленными. Без вести пропали около 500 российских солдат и офицеров. Чеченские бойцы Джохара Дудаева потеряли убитыми 6 900 человек, пленными — 471 человека. Точное количество мирных жителей Грозного, погибших во время штурма, до сих пор неизвестно.



31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства и передал полномочия тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину. В этот же день Ельцин выступил с обращением, в новогоднюю ночь прозвучало: «Я устал. Я ухожу». 5 апреля 2000 года он стал пенсионером и ветераном труда.

Чехия и Словакия

31 декабря 1857 года английская королева Виктория объявила Оттаву столицей британской колонии Канада в Северной Америке. Оттаву основали в 1820-е годы, здесь жили солдаты и ремесленники, а потом — лесорубы и лесосплавщики. В 1867 году Канада получила право формировать собственное правительство, а Оттава сохранила свой статус, сейчас это федеральный и культурный центр страны.



31 декабря 1992 года Чехословакия разделилась на две самостоятельные республики — Чешскую и Словацкую. Инициировали процесс национальные элиты, а реализовывали республиканские правительства составлявших федерацию Чехии и Словакии — ЧСФР. Референдум по этому вопросу не проводился. Однако согласно опросам населения, граждане Чехии и Словакии не выказывали по поводу случившегося сожаления.