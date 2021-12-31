Росстат: смертность от ковида в Татарстане выросла в 26 раз

Однако в республике подавляющая часть умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции относится к графе «Вероятно, COVID-19. Вирус не идентифицирован».

Фото: Максим Платонов

За ноябрь 2021 года от коронавируса полегло в три раза больше россиян, чем годом ранее. При этом треть всех умерших в ноябре россиян погибли именно от него, а не по каким-либо другим причинам. В отдельных регионах России смертность от вируса выросла в десятки раз: Росстат в Татарстане за один ноябрь 2021 года зарегистрировал в 26 раз больше смертей от коронавируса или «неидентифицированного вируса», чем годом ранее, в соседнем Башкортостане — в 44 раза больше. При этом статистическое ведомство насчитало Татарстану множество смертей от неидентифицированного коронавируса — таких 80% случаев. В 2021 году Татарстан уже потерял 18,4 тысячи жителей, а Россия — почти миллион, из-за резкого превышения смертности над рождаемостью. Надежда остается на новые семьи — их в России в целом и в РТ в частности за год стало намного больше.

За ноябрь 2021 года коронавирус убил в три раза больше россиян, чем годом ранее

В ноябре 2021 года от коронавируса умерло в три раза больше россиян, чем в ноябре 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В графе, где ковид прописан как «основная причина смерти», в 2020 году числилось 25 107 умерших россиян, а в 2021 году — уже 80 126. Рост составил более 300 процентов.

Но дьявол в деталях. В таблице Росстата эта графа делится на две: «COVID-19, вирус идентифицирован» и «Возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован». В целом по России в 71 187 случаях вирус COVID-19 был идентифицирован, еще 8 939 смертей отнесли к случаям, когда вирус не идентифицирован (таких «вероятных» смертей от ковида стало в два с лишним раза больше).

Эти данные еще не учитывают другие смерти, где, по данным статистического ведомства, хотя COVID-19 не является основной причиной смерти, «но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания». Таковых в ноябре — еще 7 401. Интересно, что за год количество таких смертей снизилось более чем в 1,5 раза. Это, возможно, свидетельствует о том, что вариант «дельта», по сравнению с прежними штаммами вируса, убивает в итоге «точнее» и быстрее — так, что просто не успевает оказать существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Впрочем, не исключено, что цифры снизились потому, что врачи стали за год более успешно бороться с COVID, даже в случае более серьезного штамма «дельта».

Не исключено, что цифры снизились потому, что врачи стали за год более успешно бороться с COVID. Фото: Максим Платонов

ПФО на втором месте по числу смертей от коронавируса

Основное число смертей от коронавируса в ноябре 2021-го пришлось на Центральный федеральный округ (более 25 тысяч), в частности на Москву (6 563) и Московскую область (4 334). Однако уже на втором месте — Приволжский федеральный округ, где погиб от новой инфекции в одном только ноябре 16 741 человек (в ноябре 2020-го — всего 3 255). «Рекордсмены» здесь Нижегородская, Самарская и Саратовская области, где умерло более 2 тысяч человек.

Отметим, что в действительности серьезнее всего от новой волны эпидемии пострадала вовсе не центральная часть России, а Поволжье, Южный федеральный округ и Кавказ. В регионах Северно-Кавказского федерального округа, например, число умерших от коронавируса в ноябре 2021 года выросло в целых 7 раз по сравнению с ноябрем прошлого года (это прямо свидетельствует о смертоносности нового штамма), а в ПФО и ЮФО — в 5 раз.

Тогда как в среднем по РФ рост смертей был зафиксирован трехкратным.

В Татарстане цифры в графе «Основная причина смерти» в ноябре-2021 выросли в 26 раз по сравнению с ноябрем-2020

Самую серьезную ситуацию в этом смысле Росстат показывает в некоторых регионах, где количество смертей из первой графы (там, где COVID-19 указан в качестве основной причины смерти) в последний месяц осени 2021 года год к году выросло на порядок.

В Татарстане, например, число смертей от новой коронавирусной инфекции (в сумме по случаям с идентифицированным и с неидентифицированным вирусом), согласно данным Росстата, выросло в 26 раз: с 71 в ноябре 2020 года до 1 870 в ноябре 2021 года. В те же 26 раз выросла смертность в Мордовии, в 25 раз — в Пензенской области, но рекорды бьет Башкортостан — в 44,6 раза.



Однако если посмотреть на разделение этой графы на смерти с идентифицированным и неидентифицированным вирусом, то Татарстан показывает самый большой в России сдвиг в сторону неидентифицированного. Вирус подтвержден только в 308 случаях (рост впечатляющий — в ноябре 2020 года таковых было всего 19), а 1 562 смерти отнесли к графе «возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован». И эта цифра выросла в Татарстане в 30 раз. Еще 114 человек в РТ умерло от болезней или симптомов, так или иначе связанных с COVID-19 (в три раза меньше, чем год назад), однако большая их часть (107) отнесена к разряду смертей, где коронавирус «не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания». Но Росстат их все равно «посчитал».

Подобная ситуация и в других регионах. В ПФО большая доля умерших пришлась на «возможно, от ковида — вирус не идентифицирован» в Чувашии — там она составила 62% (395 человек умерло, «возможно, от ковида», 243 — точно от него). И только в Татарстане эта доля составила 83,5%, тогда как в большинстве остальных приволжских регионов, как и в целом в остальных субъектах Федерации, она существенно меньше — там основная причина смерти в документах Росстата обозначается именно как идентифицированный коронавирус.

Треть всех умерших в ноябре россиян погибли именно от коронавируса

Согласно данным того же Росстата, почти треть всех смертей в России в ноябре произошли из-за коронавирусной инфекции. Так, например, всего за 11-й месяц 2021 года умерло 257,3 тысячи россиян, из них более 80 тысяч — от ковида.

Наихудшая ситуация сложилась в нескольких регионах страны. Например, в Воронежской области на «корону» пришлось 41% всех смертей ноября-2021, в Хакасии — 42%. В Татарстане на коронавирус (или «на неидентифицированный вирус») в ноябре пришлось 30% всех смертей: 6 237 граждан республика потеряла всего, из них 1870, если верить Росстату, унес коронавирус.

Естественная убыль в Татарстане за ноябрь 2021 года составила 2 763 человека, так как за тот же месяц в РТ родилось всего 3 474 ребенка (год назад в ноябре родившихся было чуть больше — 3 582, но и это не спасло от убыли в 2 266 человек). Учитывая более 1 800 умерших от коронавируса или похожего вируса, можно сделать вывод, что именно он повлиял на уменьшение численности населения Татарстана в первую очередь.

Впрочем, такова ситуация и в целом по стране: естественная убыль населения (скорее, по большому счету «неестественная» — так как до 2020 года такого всплеска смертей, конечно, не наблюдалось) за один только месяц составила 142,3 тысячи человек. Причина заключается в основном в росте числа умерших за год почти на 40 тысяч. А вот рождаемость в среднем по стране за год все-таки повысилась в ноябре на 2% (с 112,9 тысячи младенцев до почти 115 тысяч).

Учитывая более 1 800 умерших от коронавируса или похожего вируса, можно сделать вывод, что именно он повлиял на уменьшение численности населения Татарстана в первую очередь. Фото: Максим Платонов

С января по ноябрь 2021 года Татарстан потерял 18,4 тысячи жителей

Но один ноябрь демографию не спасает. Всего за 11 месяцев уходящего года в России родилось на 21,5% детей меньше, чем за тот же период в 2020 году. А умерли 2,2 млн человек (за тот же период прошлого года — 1,8 млн). Впрочем, если сравнить цифры рождаемости и смертности, ситуация еще хуже: фактически, Россия потеряла за 2021, не учитывая пока декабря, 945 тысяч человек. Такова разница между общим числом умерших и общим числом родившихся.

Один только Татарстан за 11 месяцев 2021 года потерял почти 18,4 тысячи человек: родилось в РТ за 11 месяцев 2021 года 37,5 тысячи детей (за тот же период прошлого года почти 38 тысяч — то есть падение рождаемости действительно налицо), а умерло 55,8 тысячи человек (в прошлом году умерло за тот же период 48,5 тысячи).

Надежда на новые семьи

Одна надежда — на положительную статистику по бракам. Их, во-первых, за январь — ноябрь 2021 года было заключено на 20% больше: почти 860 тысяч против 716,6 тысячи за тот же период прошлого года.

Во-вторых, число разводов в итоге хоть и выросло, но незначительно: с 504,8 тысячи разводов за 11 месяцев 2020 года до 589 тысяч в этом году. В итоге количество новых семей в России выросло за этот период на 270 тысяч. Такую же позитивную статистику демонстрируют и все регионы в целом, в том числе и Татарстан, где число браков превысило число разводов за 11 месяцев 2021 года на 9,2 тысячи. Так, в РТ было пока создано 22 875 новых семей (18 тысяч в прошлом году), и лишь 13,6 тысячи пар в республике расстались.

В Татарстане число браков превысило число разводов за 11 месяцев 2021 года на 9,2 тысячи. Фото: Максим Платонов

Впрочем, в бочке меда есть и ложка дегтя: по сравнению с прошлым годом количество разводов в Татарстане все-таки тоже выросло, как и в целом по стране, ведь в прошлом году в республике расстались лишь 10 тысяч пар.