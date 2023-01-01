День в истории: Всемирный день мира, первая фотосъемка Луны и первые русские почтовые марки

Чем примечательны даты с 1 по 3 января?

С 1 по 3 января отмечается Всемирный день мира и общественного достояния. В этот период в России вышли в обращение первые русские почтовые марки. По указу Петра I следовало украсить дома, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и новым столетием. Создан Кремлевский гараж особого назначения, началась Северо-Кавказская военная наступательная операция, по радио впервые прозвучал государственный гимн СССР. Впервые в телеэфир вышла информационная программа «Время». 3 января в мире отмечается День научной фантастики, Прокопьев день и день памяти Святителя Петра. В эти дни родились: председатель Общественной палаты РТ Ильгиз Хайруллин; сподвижник Петра I, генерал-адмирал Франц Лефорт; руководитель Управления Федеральной службы безопасности по РТ Александр Антонов; татарский писатель и публицист Фатих Амирхан; один из основоположников татарской советской поэзии Хади Такташ. Умерли: немецкий физик, в честь которого названа единица измерения частоты колебаний Генрих Рудольф Герц; актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Гаврилович Абдулов; чешский писатель Ярослав Гашек; один из наиболее почитаемых святых в Русской православной церкви Иоанн Кронштадтский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Появилась новая модель электробуса, а киноорганизации Татарстана стали получателями субсидий

1 января в прошлом году в Приволжском районе Казани на территории жилого массива Отары по адресу: улица Калинина, 41, произошел пожар. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом размером 6 на 10 метров и надворные постройки около него. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины 1971 года рождения.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

1 января 2020 года конструкторы научно-технического центра КАМАЗа создали новую модель электробуса. Ее выпуск начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба компании. Как рассказал директор по пассажирскому транспорту Самат Саттаров, в разработанной модели транспортного средства есть улучшенные батареи с большей емкостью, благодаря которым автономный ход электробуса увеличивается с 50 до 80 км.

1 января 2021 года киноорганизации Татарстана стали получателями субсидий Фонда кино. В перечень вошли 14 организаций из Татарстана. В их числе сети кинотеатров «Синема 5», «Киномакс», «Каро», кинотеатр «Кама» в Алексеевском, «Космос» в Заинске, КЦ «Чулман-Су» в Камских Полянах, кинозалы РДК в Мамадыше и Лаишево, КЦ «Чистай» в Чистополе, КРЦ «Новый Век» в Тетюшах, Центр культурного развития в Буинске, ДК им. Джалиля в Бавлах, Елабужский кинотеатр и АО «Синема парк».

1 января 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора парка Горького, где во время празднования Нового года 13 человек пострадали при обрушении пешеходного моста.

Фото: kremlin.ru

2 января 2021 года в Татарстане три человека погибли в пожарах из-за неосторожности при курении. Пожар произошел в селе Федотовка Лениногорского района. Там загорелся частный жилой дом размером 4х8 метров. Площадь пожара составила 32 кв. метра. Ночью были обнаружены тела двух погибших — мужчины 1950 г.р. и женщины 1953 г.р.



Радоваться, как Петр I приказал

С 1 января 1700 года по указу Петра I следовало украсить дома, обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и новым столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты. По мнению Петра I, календарное различие мешало сближению России с Европой, установке торговых и политических связей. Изначально наступление очередного года отмечали 1 марта.

2 января 1989 года среднемагистральный пассажирский самолет Ту-204 совершил свой первый полет. Ту-204 — советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. Рассчитан на 164—215 пассажиров, дальность полета 4200—5920 км. Использует российские двигатели ПС-90А. На основе базового варианта Ту-204 создано около 20 модификаций, отличающихся назначением, летно-техническими характеристиками, типом двигателей и составом бортового оборудования.



Фото: Gregory H. Revera/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

2 января 1839 года изобретатель фотографии француз Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны. Также он изобрел первую в мире работоспособную технологию фотографии — дагеротипию. Метод основан на светочувствительности йодистого серебра. Фотографирование происходит на химически обработанную металлическую пластинку. С помощью этого метода 2 января он сделал первую фотографию Луны. Изображение не отличалось ясностью и детализацией, но имело решающее значение для развития астрономии. Раньше астрономы были вынуждены рисовать спутник Земли по памяти, пропуская ключевые детали и допуская ошибки.

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