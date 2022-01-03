КАМАЗ представил новую модель электробуса

Конструкторы научно-технического центра КАМАЗа создали новую модель электробуса. Ее выпуск начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба компании.

Как рассказал директор по пассажирскому транспорту Самат Саттаров, в разработанной модели транспортного средства есть улучшенные батареи с большей емкостью, благодаря которым автономный ход электробуса увеличивается с 50 до 80 км и др.

Фото: kamaz.ru

Отмечается, что новая модель соответствует системе международного стандарта безопасности ISO 26262.

В прошлом месяце сообщалось, что мэрия Казани намерена приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах. В городе данный вид транспорта тестировался на троллейбусном маршруте в течение трех месяцев до октября 2021 года.

Диана Жиленкова