В Татарстане три человека погибли из-за неосторожности при курении

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане три человека погибли в пожарах из-за неосторожности при курении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Накануне в 22 вечера пожар произошел в селе Федотовка Лениногорского района. Там загорелся частный жилой дом размером 4х8 метров. Площадь пожара составила 32 кв. метра. Ночью были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1950 г.р. и женщины 1953 г.р.

Еще один пожар произошел сегодня утром в Бугульме на улице Гоголя. Загорелась квартира на втором этаже 4-этажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 2 кв. м, горел диван. В квартире обнаружено тело женщины, ее личность устанавливается.

В обоих случаях предварительная причина пожара — неосторожность при курении.



Также в Набережных Челнах при пожаре в многоэтажке погиб мужчина.



Ольга Плешкова