14 киноорганизаций Татарстана стали получателями субсидий Фонда кино

Утвержден список получателей средств по федеральной субсидии в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате. Об этом сообщает Минкульт РТ.



В перечень вошли 14 организаций из Татарстана. В их числе сети кинотеатров «Синема 5», «Киномакс», «Каро», кинотеатр «Кама» в Алексеевском, «Космос» в Заинске, КЦ «Чулман-Су» в Камских Полянах, кинозалы РДК в Мамадыше и Лаишево, КЦ «Чистай» в Чистополе, КРЦ «Новый Век» в Тетюшах, Центр культурного развития в Буинске, ДК им. Джалиля в Бавлах, Елабужский кинотеатр и АО «Синема парк».

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Всего в список попали 54 российские организации, снимающие и выпускающие в прокат национальные фильмы, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов.

Маргарита Головатенко