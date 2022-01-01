В Казани в жилом массиве Отары в новогоднюю ночь произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В новогоднюю ночь в Приволжском районе Казани, на территории жилого массива Отары по адресу улица Калинина, 41 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение поступило в 03.49 по номеру вызова пожарной охраны. Как стало известно, загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом размером 6 на 10 метров и надворные постройки около него. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах вчера на балконе жилого доме взорвалась петарда.

Дарья Акимова