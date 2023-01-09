В Чехию с приветом: в Казани реанимируют дело о «пропаже» 250 миллионов на стройке ТРК «Авиаттика»

Суд разрешил прокурору Казани вернуть статус подозреваемого бизнесмену-эмигранту

Фото: скриншот эскизного проекта ТРК

Казанский суд дал разрешение воскресить дело об афере на четверть миллиарда. По версии потерпевшей стороны, к хищению причастен один из кураторов строительства мегамолла на бывших площадях КМПО, в прошлом — член совета директоров этого предприятия Сергей Цыбизов. Больше года назад полиция прекратила его преследование «за отсутствием состава преступления», а на этой неделе прокурор Казани Олег Дроздов попросил у суда «добро» на отмену того решения полиции — ради допроса и очных ставок с проживающим в Чехии подозреваемым по видеосвязи. Подробнее о том, почему против реанимации дела выступал даже начальник следственного отдела УВД Казани — в материале «Реального времени».

Вместо мегамолла за 9 млрд инвесторы «открыли» уголовное дело



Зона развлечений с кинотеатром, аэротрубой и двухуровневым электрокартингом, фитнес-центр с бассейном, парковка на 3,6 тысячи авто и торговые площади почти на треть больше казанской «Меги». Так в 2017-м позиционировали амбициозный проект по превращению брошенных корпусов моторостроительного объединения в Авиастроительном районе в крупнейший татарстанский торгово-развлекательный центр. Годом ранее Казгордума дала проекту зеленый свет — перевела 20 га в районе улиц Дементьева и Миля в зону обслуживания населения.

Торжественное открытие обещали сначала в 2018-м, потом в конце 2022 года. Указывали затраты — 9 млрд рублей, и примерный срок окупаемости — 12 лет. Концепция менялась несколько раз, как и название: «Авиатика», «Авиаттика», «ТАТА парк». Раз от раза эскизы будущего центра притяжения (с расчетом на посещение до 55 тысяч человек в сутки) становились все ярче, а список локаций объемнее — скалодром, батутный центр, комплекс «Казанские термы», школы танцев и восточных единоборств.

Де-факто на сегодняшний день не работают даже три созданных в разные годы сайта будущего ТРК. За 6 лет с начала реализации проекта ситуация на рынке ретейла поменялась кардинально и длительный период пандемии приучил многих избегать людных мест. Гигантский участок на улице Миля находится в охраняемой зоне предприятий — подъезды закрыты шлагбаумами с охраной, территория завалена снегом. Выделяется лишь серая металлическая стена частично реконструированного корпуса. Никакой активности на объекте сотрудники соседних организаций не наблюдают уже несколько лет.



Согласно открытым источникам, в стройку было вложено не менее 1—1,5 млрд рублей. Заказчиком работ выступало созданное специально под этот проект ООО «ТрейдСквер» во главе с выходцем с Урала Станиславом Ероховым, акционером и членом совета директоров КМПО. Застройщиком на первом этапе выступала стройфирма «Инжиниринговая компания «Дежавю», которая в 2018-м снялась с налогового учета в Казани, «переехала» в Волжск (Марий Эл) и уже там получила статус банкрота.

1 / 18 Ирина Плотникова

Максим Платонов

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Максим Платонов

Ирина Плотникова

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Главным кредитором выступила фирма-заказчик. Согласно решению Арбитражного суда Татарстана от 9 октября 2019 года, «ТрейдСквер» проавансировал проектные и строительные работы в будущем мегамолле на 1,25 млрд рублей. ИК «Дежавю» сделала немало, но в полной мере обязательства не выполнила, вследствие чего заказчик расторг договоры и потребовал вернуть неосвоенный аванс. Назначенная судом экспертиза подтвердила версию истца о завышении объемов ответчиком. В результате, суд постановил — взыскать с «Дежавю» 290,4 млн рублей неосновательного обогащения и еще 78 млн в качестве неустойки, процентов за пользование средствами, расходов на проведение экспертизы и госпошлины.



На суде представители «Дежавю» утверждали — все деньги вложены в стройку. И найденные позже, в ходе конкурсного производства, активы должника кредиторов не удовлетворили.

10 января 2020-го в интересах фирмы девелопера и акционера КМПО Ерохова в арбитраж Марий Эл поступил иск о банкротстве ИК «Дежавю», а 14 февраля того же года следователи УВД Казани признали Ерохова потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по сговору группой лиц на сумму того же неосновательного обогащения в рамках строительных работ — 250 млн рублей. Дело было возбуждено в отношении еще одного члена совета директоров КМПО Сергея Цыбизова и неустановленных лиц.



Дело было возбуждено в отношении еще одного члена совета директоров КМПО Сергея Цыбизова и неустановленных лиц.Фото: realnoevremya.ru

Как уголовное дело подсветило главного инвестора стройки

На момент возбуждения уголовного дела Сергей Цыбизов покинул Россию и больше на родину не возвращался. По поручению казанских следователей его опрашивали по месту жительства — в Чехии, причем на большую часть вопросов тогда отвечал его адвокат.

Любопытно, что эмигрировавший бизнесмен — земляк Ерохова, оба в 1997-м окончили Уральский экономический университет, первый изучал «Финансы и кредит», второй — «Менеджмент». Цыбизов тоже был миноритарным акционером и членом совета директоров КМПО. А еще Цибизов, как и Ерохов, был партнером Юрия Кравцова, тесно связанного с московским АО «Инвест-Групп», чья доля в КМПО составляет 48,5%.

Также среди бизнесов Кравцова — свердловское АО «Антей» (где Цибизов ранее трудился директором), «Холдинговая компания-1» (экс-директор Ерохов). В Татарстане Кравцов числится соучредителем ассоциации коттеджного поселка Атлашкино. В Калужской области состоит в садовом некоммерческом товариществе клубного поселка «Караськово», наряду с Цыбизовым и Ириной Лукашевой (выступающей бенефициаром «ТрейдСквера» — заказчика стройки казанского мегамолла).



В материалах уголовного дела об афере содержится протокол допроса москвича Кравцова, где тот называет себя инвестором будущего ТРК. Эта информация была озвучена в Вахитовском райсуде Казани, где на этой неделе рассмотрели ходатайство прокурора Казани Олега Дроздова. Он просил разрешения на отмену постановления начальника отдела следственной части УВД о прекращении преследования Цыбизова за отсутствием состава преступления. Поскольку с момента вынесения данного решения — 10 сентября 2021 года — прошло больше года, без санкции суда отменить постановление никто не вправе.

Дроздов фактически расписал «дорожную карту» всех последующих действий полиции. Фото kzn.ru

В обоснование своего ходатайства прокурор города указал — год назад у следствия просто не было достаточных доказательств для предъявления обвинения фигуранту, а на данный момент следствием получены доказательства его причастности, поэтому дело должно быть возобновлено. При этом Дроздов фактически расписал «дорожную карту» всех последующих действий полиции — необходимо:

получить результаты на запрос об оказании правовой помощи от компетентных органов Чешской Республики,

провести допрос фигуранта и очные ставки между Цыбизовым и Кравцовым, Чулковым, Садыковым посредством видеоконференцсвязи,

рассмотреть вопрос о предъявлении Цыбизову обвинения и об избрании меры пресечения.

«Указания прокурора о предъявлении обвинения и избрания ему меры пресечения выходит за рамки полномочий прокурора на стадии предварительного следствия, так как относится к исключительной компетенции следователя», — отмечал на заседании адвокат жителя Чехии Юрий Некрасов.

Против реанимации дела выступал и начальник отдела следственной части УВД — автор того прошлогоднего постановления Константин Белышев: «Ходатайство прокурора, естественно, не поддерживаю. Мое постановление о прекращении уголовного дела было основано лишь на том, что Цыбизов не является субъектом преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд отклонил версию защиты о гражданско-правовом споре

Адвокат потерпевшей стороны Рустам Губайдуллин ходатайство Олега Дроздова поддержал. Он подчеркнул — изначально дело возбуждалось именно в отношении Цыбизова, поскольку его причастность была установлена еще в ходе доследственной проверки.

— В дальнейшем были получены доказательства — показания свидетелей, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, что он действительно имел отношение к договорам между «ТрейдСквер» и ИК «Дежавю» и выполнял какую-то функцию. То есть непосредственно принимал решение по поручению главного бенефициара, по сути выполняя работу вместо гендиректора — осуществлял взаимодействие с подрядчиком, распоряжался средствами, имуществом ООО «ТрейдСквер» и, соответственно, контролировал весь процесс стройки, — сообщил адвокат со ссылкой на показания свидетелей.

На каком этапе взаимодействия и контроля произошло предполагаемое хищение средств на четверть миллиарда и каким способом это было сделано — ни в речи адвоката потерпевшего, ни в частично оглашенных показаниях свидетелей в суде не прозвучало.

Губайдуллин посетовал, что попытки прекратить-приостановить преследование бывшего партнера следователи предпринимали не раз. Но все они признавались прокуратурой незаконными.

— А вы сами постановление о прекращении обжаловали? — уточнил судья Алмаз Мухаметшин.

— Нет. Потому что потерпевший не получил данного постановления. Узнал о нем только когда ознакомился с документом прокуратуры.



Фото: скриншот эскизного проекта ТРК

Тут стоит отметить, что в сентябре 2021-го следователи закрыли дело лишь в отношении эмигранта. И продолжили расследование в отношении неустановленных лиц. Но до сего дня новых фигурантов в деле не появилось.

Адвокат Юрий Некрасов в защиту Цыбизова заявил в суде — его клиенту ставят в вину сам факт того, что он познакомил главного инвестора Юрия Кравцова с исполнительным директором фирмы-подрядчика Евгением Чулковым. При этом потерпевший директор «ТрейдСквера» Станислав Ерохов «показал, что самостоятельно также общался с работниками «Дежавю», а Цыбизов просто находился рядом как посредник. «Также потерпевший сообщил — компания выполнила большой объем работ, но расценки их работы «ТрейдСквер» не устроили. Это стало предметом гражданско-правового спора в арбитраже», продолжил свою речь защитник.



Далее Некрасов сослался на показания свидетеля Садыкова: «На прямой вопрос — причастен Цыбизов или нет, ответил — он не причастен, Чулков «Дежавю» самостоятельно руководил». И отметил — формально директором и учредителем ИК «Дежавю» числилась близкая знакомая Чулкова. «Единственная претензия у Чулкова к Цыбизову только в том, что он им якобы продал по завышенной цене две квартиры», — привел выступающий слова третьего свидетеля.

— Насколько я знаю, претензии «ТрейдСквера» в арбитраже в какой-то части не удовлетворены, в связи с этим такая активизация здесь [в уголовном деле] произошла... Анализ представленных прокурором материалов позволяет сделать вывод — данных о наличии состава преступления в них не имеется. Роль моего доверителя в непосредственном распоряжении средствами «ТрейдСквер» и в ИК «Дежавю» не установлена. Он не являлся лицом, распоряжавшимся средствами компании. Что подтверждает правильность выводов следствия и правомерность прекращения уголовного преследования.

Вопрос о разморозке работ на проекте мегамолла на заседании не обсуждался. Фото: Максим Платонов

Защитник просил отказать в ходатайстве прокурора, указывая, что допрос и очные ставки можно провести без присвоения его клиенту статуса подозреваемого.

Суд с доводами следователя и адвоката фигуранта не согласился и удовлетворил ходатайство прокурора Казани. Защита намерена оспорить это решение в Верховном суде Татарстана.

Вопрос о разморозке работ на проекте мегамолла на заседании не обсуждался.