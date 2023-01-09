В Чехию с приветом: в Казани реанимируют дело о «пропаже» 250 миллионов на стройке ТРК «Авиаттика»
Суд разрешил прокурору Казани вернуть статус подозреваемого бизнесмену-эмигранту
Казанский суд дал разрешение воскресить дело об афере на четверть миллиарда. По версии потерпевшей стороны, к хищению причастен один из кураторов строительства мегамолла на бывших площадях КМПО, в прошлом — член совета директоров этого предприятия Сергей Цыбизов. Больше года назад полиция прекратила его преследование «за отсутствием состава преступления», а на этой неделе прокурор Казани Олег Дроздов попросил у суда «добро» на отмену того решения полиции — ради допроса и очных ставок с проживающим в Чехии подозреваемым по видеосвязи. Подробнее о том, почему против реанимации дела выступал даже начальник следственного отдела УВД Казани — в материале «Реального времени».
Вместо мегамолла за 9 млрд инвесторы «открыли» уголовное дело
Зона развлечений с кинотеатром, аэротрубой и двухуровневым электрокартингом, фитнес-центр с бассейном, парковка на 3,6 тысячи авто и торговые площади почти на треть больше казанской «Меги». Так в 2017-м позиционировали амбициозный проект по превращению брошенных корпусов моторостроительного объединения в Авиастроительном районе в крупнейший татарстанский торгово-развлекательный центр. Годом ранее Казгордума дала проекту зеленый свет — перевела 20 га в районе улиц Дементьева и Миля в зону обслуживания населения.
Торжественное открытие обещали сначала в 2018-м, потом в конце 2022 года. Указывали затраты — 9 млрд рублей, и примерный срок окупаемости — 12 лет. Концепция менялась несколько раз, как и название: «Авиатика», «Авиаттика», «ТАТА парк». Раз от раза эскизы будущего центра притяжения (с расчетом на посещение до 55 тысяч человек в сутки) становились все ярче, а список локаций объемнее — скалодром, батутный центр, комплекс «Казанские термы», школы танцев и восточных единоборств.
Де-факто на сегодняшний день не работают даже три созданных в разные годы сайта будущего ТРК. За 6 лет с начала реализации проекта ситуация на рынке ретейла поменялась кардинально и длительный период пандемии приучил многих избегать людных мест. Гигантский участок на улице Миля находится в охраняемой зоне предприятий — подъезды закрыты шлагбаумами с охраной, территория завалена снегом. Выделяется лишь серая металлическая стена частично реконструированного корпуса. Никакой активности на объекте сотрудники соседних организаций не наблюдают уже несколько лет.
Согласно открытым источникам, в стройку было вложено не менее 1—1,5 млрд рублей. Заказчиком работ выступало созданное специально под этот проект ООО «ТрейдСквер» во главе с выходцем с Урала Станиславом Ероховым, акционером и членом совета директоров КМПО. Застройщиком на первом этапе выступала стройфирма «Инжиниринговая компания «Дежавю», которая в 2018-м снялась с налогового учета в Казани, «переехала» в Волжск (Марий Эл) и уже там получила статус банкрота.
Главным кредитором выступила фирма-заказчик. Согласно решению Арбитражного суда Татарстана от 9 октября 2019 года, «ТрейдСквер» проавансировал проектные и строительные работы в будущем мегамолле на 1,25 млрд рублей. ИК «Дежавю» сделала немало, но в полной мере обязательства не выполнила, вследствие чего заказчик расторг договоры и потребовал вернуть неосвоенный аванс. Назначенная судом экспертиза подтвердила версию истца о завышении объемов ответчиком. В результате, суд постановил — взыскать с «Дежавю» 290,4 млн рублей неосновательного обогащения и еще 78 млн в качестве неустойки, процентов за пользование средствами, расходов на проведение экспертизы и госпошлины.
На суде представители «Дежавю» утверждали — все деньги вложены в стройку. И найденные позже, в ходе конкурсного производства, активы должника кредиторов не удовлетворили.
10 января 2020-го в интересах фирмы девелопера и акционера КМПО Ерохова в арбитраж Марий Эл поступил иск о банкротстве ИК «Дежавю», а 14 февраля того же года следователи УВД Казани признали Ерохова потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по сговору группой лиц на сумму того же неосновательного обогащения в рамках строительных работ — 250 млн рублей. Дело было возбуждено в отношении еще одного члена совета директоров КМПО Сергея Цыбизова и неустановленных лиц.
Как уголовное дело подсветило главного инвестора стройки
На момент возбуждения уголовного дела Сергей Цыбизов покинул Россию и больше на родину не возвращался. По поручению казанских следователей его опрашивали по месту жительства — в Чехии, причем на большую часть вопросов тогда отвечал его адвокат.
Любопытно, что эмигрировавший бизнесмен — земляк Ерохова, оба в 1997-м окончили Уральский экономический университет, первый изучал «Финансы и кредит», второй — «Менеджмент». Цыбизов тоже был миноритарным акционером и членом совета директоров КМПО. А еще Цибизов, как и Ерохов, был партнером Юрия Кравцова, тесно связанного с московским АО «Инвест-Групп», чья доля в КМПО составляет 48,5%.
Также среди бизнесов Кравцова — свердловское АО «Антей» (где Цибизов ранее трудился директором), «Холдинговая компания-1» (экс-директор Ерохов). В Татарстане Кравцов числится соучредителем ассоциации коттеджного поселка Атлашкино. В Калужской области состоит в садовом некоммерческом товариществе клубного поселка «Караськово», наряду с Цыбизовым и Ириной Лукашевой (выступающей бенефициаром «ТрейдСквера» — заказчика стройки казанского мегамолла).
В материалах уголовного дела об афере содержится протокол допроса москвича Кравцова, где тот называет себя инвестором будущего ТРК. Эта информация была озвучена в Вахитовском райсуде Казани, где на этой неделе рассмотрели ходатайство прокурора Казани Олега Дроздова. Он просил разрешения на отмену постановления начальника отдела следственной части УВД о прекращении преследования Цыбизова за отсутствием состава преступления. Поскольку с момента вынесения данного решения — 10 сентября 2021 года — прошло больше года, без санкции суда отменить постановление никто не вправе.
В обоснование своего ходатайства прокурор города указал — год назад у следствия просто не было достаточных доказательств для предъявления обвинения фигуранту, а на данный момент следствием получены доказательства его причастности, поэтому дело должно быть возобновлено. При этом Дроздов фактически расписал «дорожную карту» всех последующих действий полиции — необходимо:
- получить результаты на запрос об оказании правовой помощи от компетентных органов Чешской Республики,
- провести допрос фигуранта и очные ставки между Цыбизовым и Кравцовым, Чулковым, Садыковым посредством видеоконференцсвязи,
- рассмотреть вопрос о предъявлении Цыбизову обвинения и об избрании меры пресечения.
«Указания прокурора о предъявлении обвинения и избрания ему меры пресечения выходит за рамки полномочий прокурора на стадии предварительного следствия, так как относится к исключительной компетенции следователя», — отмечал на заседании адвокат жителя Чехии Юрий Некрасов.
Против реанимации дела выступал и начальник отдела следственной части УВД — автор того прошлогоднего постановления Константин Белышев: «Ходатайство прокурора, естественно, не поддерживаю. Мое постановление о прекращении уголовного дела было основано лишь на том, что Цыбизов не является субъектом преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ».
Суд отклонил версию защиты о гражданско-правовом споре
Адвокат потерпевшей стороны Рустам Губайдуллин ходатайство Олега Дроздова поддержал. Он подчеркнул — изначально дело возбуждалось именно в отношении Цыбизова, поскольку его причастность была установлена еще в ходе доследственной проверки.
— В дальнейшем были получены доказательства — показания свидетелей, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, что он действительно имел отношение к договорам между «ТрейдСквер» и ИК «Дежавю» и выполнял какую-то функцию. То есть непосредственно принимал решение по поручению главного бенефициара, по сути выполняя работу вместо гендиректора — осуществлял взаимодействие с подрядчиком, распоряжался средствами, имуществом ООО «ТрейдСквер» и, соответственно, контролировал весь процесс стройки, — сообщил адвокат со ссылкой на показания свидетелей.
На каком этапе взаимодействия и контроля произошло предполагаемое хищение средств на четверть миллиарда и каким способом это было сделано — ни в речи адвоката потерпевшего, ни в частично оглашенных показаниях свидетелей в суде не прозвучало.
Губайдуллин посетовал, что попытки прекратить-приостановить преследование бывшего партнера следователи предпринимали не раз. Но все они признавались прокуратурой незаконными.
— А вы сами постановление о прекращении обжаловали? — уточнил судья Алмаз Мухаметшин.
— Нет. Потому что потерпевший не получил данного постановления. Узнал о нем только когда ознакомился с документом прокуратуры.
Тут стоит отметить, что в сентябре 2021-го следователи закрыли дело лишь в отношении эмигранта. И продолжили расследование в отношении неустановленных лиц. Но до сего дня новых фигурантов в деле не появилось.
Адвокат Юрий Некрасов в защиту Цыбизова заявил в суде — его клиенту ставят в вину сам факт того, что он познакомил главного инвестора Юрия Кравцова с исполнительным директором фирмы-подрядчика Евгением Чулковым. При этом потерпевший директор «ТрейдСквера» Станислав Ерохов «показал, что самостоятельно также общался с работниками «Дежавю», а Цыбизов просто находился рядом как посредник. «Также потерпевший сообщил — компания выполнила большой объем работ, но расценки их работы «ТрейдСквер» не устроили. Это стало предметом гражданско-правового спора в арбитраже», продолжил свою речь защитник.
Далее Некрасов сослался на показания свидетеля Садыкова: «На прямой вопрос — причастен Цыбизов или нет, ответил — он не причастен, Чулков «Дежавю» самостоятельно руководил». И отметил — формально директором и учредителем ИК «Дежавю» числилась близкая знакомая Чулкова. «Единственная претензия у Чулкова к Цыбизову только в том, что он им якобы продал по завышенной цене две квартиры», — привел выступающий слова третьего свидетеля.
— Насколько я знаю, претензии «ТрейдСквера» в арбитраже в какой-то части не удовлетворены, в связи с этим такая активизация здесь [в уголовном деле] произошла... Анализ представленных прокурором материалов позволяет сделать вывод — данных о наличии состава преступления в них не имеется. Роль моего доверителя в непосредственном распоряжении средствами «ТрейдСквер» и в ИК «Дежавю» не установлена. Он не являлся лицом, распоряжавшимся средствами компании. Что подтверждает правильность выводов следствия и правомерность прекращения уголовного преследования.
Защитник просил отказать в ходатайстве прокурора, указывая, что допрос и очные ставки можно провести без присвоения его клиенту статуса подозреваемого.
Суд с доводами следователя и адвоката фигуранта не согласился и удовлетворил ходатайство прокурора Казани. Защита намерена оспорить это решение в Верховном суде Татарстана.
Вопрос о разморозке работ на проекте мегамолла на заседании не обсуждался.
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