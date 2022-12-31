«Служба доставки книг» — идеальное чтиво на праздники

История о том, как книгоходец Карл Кольхофф доставляет своим клиентам «книги счастья»

Фото: Максим Платонов

В романе «Служба доставки книг» Карстен Хенн рассказывает трогательную историю, которая увлекает читателя с первых страниц. Повествование разворачивается вокруг пожилого джентльмена Карла Кольхоффа и маленькой девочки Шаши, которая переворачивает мир любителя книг с ног на голову.

Действие романа происходит в одном из неназванных немецких городков. Книгоходец Карл начинает свой путь от книжного магазина до клиентов через историческую часть города и проходит площадь Мюнстерплац. Такая локация есть во Фрайбурге, Ульме, Кастроп-Раукселе, Майнце и даже в швейцарском Базеле. Но город здесь не имеет значения. Карл все равно не выходит за пределы своего регулярного маршрута. Господину Кольхоффу семьдесят два года. Он одинок, нелюдим, но безумно любит книги.

Раньше у Карла был небольшой живот, но с годами он исчез так же, как исчезли волосы на его голове. Так, будто они договорились вместе покинуть его навсегда. Теперь, в семьдесят два года, он стал совсем худой, но все еще носил старые вещи, которые были ему велики. Его бывший начальник говорил, это оттого, что теперь он потребляет только слова из своих книжек, а углеводов в них мало. «Зато много смысла», — всегда отвечал Карл.

Кроме любимых книг и работы в книжной лавке «У городских ворот», у Карла нет других радостей. Его единственный друг — бывший работодатель Густав Грубер, сейчас он находится в доме престарелых «Мюнстерблик» «с видом на Собор». Но дни Густава сочтены, и Карл это понимает. От этого его ответственность перед клиентами становится еще более важной. Ведь он единственный свидетель основания книжного магазина и фактически хранитель его атмосферы.

У магазина есть несколько клиентов, которые заказывают книги с доставкой на дом. Карл приносит их, а клиенты передают ему следующий заказ. Точнее, книгоходец сам рекомендует следующую покупку, учитывая интересы его давних клиентов. И каждый раз попадает в точку. Претензий еще не было. Но Сабина Грубер, дочь Густава и новая хозяйка лавки, считает такой способ устаревшим. Во времена, когда правят интернет-магазины и маркетплейсы, носить книги клиентам и принимать заказы на бумажке выглядит очень несовременно. Сабина хочет модернизировать лавку «У городских ворот». Но расстаться с Карлом ей мешает еще живой отец и дань уважения старейшему сотруднику. Но скоро все изменится.

Отдельно нужно сказать о клиентах Карла. Это совершенно необычные люди, чья задача в романе показать типичные проблемы общества: от домашнего насилия и неграмотности до «эпидемии» одиночества. Эти люди становятся для Карла практически друзьями, он наслаждается ежедневным общением с ними. Но у Кольхоффа есть проблема, что он не запоминает имена. Все адресаты вместе с книгами получили от Карла прозвища в честь литературных персонажей. Среди них Эффи Брист, мистер Дарси, миссис Длинныйчулок, доктор Фауст, Геркулес, Чтец и Амариллис. С одной стороны, эти отсылки к знаменитым произведениям могут показаться наигранными и даже наивными. С другой — это отличный ход со стороны писателя Карстена Хенна. Ему не нужно рассказывать предысторию второстепенных персонажей и удлинять роман. Ведь их характеристики уже заключены в литературных прозвищах.

Но только одному герою романа Карл Кольхофф не смог придумать прозвище. Это девятилетняя Шаша. Она появилась в жизни пожилого мужчины как гром среди ясного неба. Девочка наблюдала за Карлом несколько недель из окна своей квартиры. Шаша тоже глубоко одинока, как и Карл. Но, в отличие от него, девочка открыта миру. Она хочет его познавать, хочет больше общаться, помогать и принимать активное участие в жизни других людей. Шаша дерзкая, храбрая и по-детски безумная. В ее голове миллион идей, гипотез и вопросов. Именно Шаша дала Карлу прозвище «книгоходец», она же помогла взглянуть на его клиентов под другим углом. Карл начал замечать, что улыбка Эффи искусственная. За ней кроются страдания и домашнее насилие. Мистер Дарси ищет спутницу жизни и мучается одиночеством. Геркулес силен и смел, но скрывает, что не умеет читать. Поэтому ему так нравится, когда Карл пересказывает краткое содержание приобретенных Геркулесом книг. А Чтец боится прочитать собственный роман.

Господин Кольхофф уже не представляет своих прогулок без Шаши, как и его клиенты. Они обожают умную девочку. Тем более благодаря ей их проблемы решаются. Но в один ужасный день все рушится. Шаша исчезает, Густав умирает, Карла увольняют из книжной лавки. Это самый драматичный момент в романе. Если до этого книгу Карстена Хенна читаешь как сказку для взрослых, то тут она сталкивается с реальностью. Кажется, что в жизни не может быть «хеппи-энда».

Книгоходец — никто без книг и без прогулок, думал он. Поэтому он ожидал, что никто больше не вспомнит о нем. Ведь его уже и не было больше. Он всегда мечтал умереть за чтением. С такой увлекательной книгой в руках, что переход от жизни к смерти оказался бы незаметным.

В аннотации издательства «МИФ», которое опубликовало роман «Служба доставки книг», написано, что произведение понравится поклонникам книги Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Да, есть определенное сходство персонажей. Но их характеры сильно разнятся, как и финал. Хеппи-энд все-таки будет. И совсем не такой, как в «Уве». Мне «Служба доставки книг» напомнила детское произведение Роальда Даля «Большой и добрый великан» о дружбе сиротки и монстра-изгоя, который не хотел есть людей. На мой взгляд, здесь схожести больше не только в характерах персонажей, но и в повествовании.

В любом случае «Служба доставки книг» Карстена Хенна — это очаровательный и эмоциональный роман. Погружаться в его повествование и сопровождать Карла на его ежедневном маршруте — особое удовольствие. Любопытно, что автор не показывает прямого эмоционального переживания героев. Тут читателю стоит проявить фантазию и считывать чувства через действия персонажей. Но не пугайтесь. Книга легкая и читается быстро, в ней нет сложных конструкций и неожиданных сюжетных поворотов. Самое то для чтения в новогодние каникулы. А расслабленный и местами поэтичный стиль письма вызывает легкую меланхолию по атмосфере старых книжных магазинов и уютных гостиных, наполненных книгами. На руку такому восприятию играют мудрости, которыми пронизана книга.

Знаешь, нет такой книги, которая нравилась бы всем. А если бы она и была, это была бы плохая книга. Нельзя быть другом для каждого, потому что все люди разные. Получается, пришлось бы быть совсем без личности, без углов и границ. Но даже это не всем нравится — кто-то любит углы и границы. Понимаешь? Каждому нужны свои книги. То, что один любит всем сердцем, другого оставит совсем равнодушным.

«Служба доставки книг» — это история не только о силе книг, дружбе и счастье. Это не только о любви к литературе. Это роман о том, что человеку нужен человек и что одних книг недостаточно. Жизнь других людей может измениться в лучшую сторону, если оглянуться по сторонам и предложить помощь и поддержку.

Издательство: «МИФ»

Перевод: Мария Мисник

Количество страниц: 256

Год: 2022



Екатерина Петрова, фото — Максим Платонов