Хроники специальной военной операции за декабрь от Игоря Конашенкова / Реальное Время Live
Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — сразу через два дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом. На протяжении всего года редакция «Реального времени» внимательно следила за всеми новостями и делилась с вами только проверенной информацией (подробнее о спецоперации можно почитать в сюжете на сайте нашего издания). Министерство обороны России тоже отчитывалось о ходе проведения СВО, мы собрали все выступления официального представителя ведомства Игоря Конашенков за декабрь в одном видео.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым