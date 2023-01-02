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Хроники специальной военной операции за декабрь от Игоря Конашенкова / Реальное Время Live

00:00, 02.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Хроники специальной военной операции за декабрь от Игоря Конашенкова / Реальное Время Live

Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе — сразу через два дня после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решению Путина также предшествовало согласие Совета Федерации на использование вооруженных сил страны за рубежом. На протяжении всего года редакция «Реального времени» внимательно следила за всеми новостями и делилась с вами только проверенной информацией (подробнее о спецоперации можно почитать в сюжете на сайте нашего издания). Министерство обороны России тоже отчитывалось о ходе проведения СВО, мы собрали все выступления официального представителя ведомства Игоря Конашенков за декабрь в одном видео.

"Реальное Время"
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